North American Maiden Winners December 18

Big Drama–Min d’Oro by Medaglia d’Oro; MIN IT TO WIN IT, f, 2, GP, Mcl 50000, 12-18, 5fT, :56 . B-Hallmarc Stallions LLC (FL.).

He’s Had Enough–Gambler’s Cove by Tour d’Or; SILVERLY ENOUGH, c, 2, GP, Mcl 32000, 12-18, 6f, 1:11 2/5. B-J. Andrew Burns (FL.). $15,000 2019 OBSJUN.

Tiznow–Shanon Nicole (G1P$452,965), by Majestic Warrior; TIZ RYE TIME, c, 2, GP, Msw, 12-18, 1m, 1:38 3/5. B-Sierra Farm (KY.). $200,000 ’18 FTKOCT.

Afleet Alex–Fortune Quest by Seeking the Gold; LINDA’S LEGACY, f, 3, FG, Msw, 12-18, 6f, 1:14 . B-EPIC Thoroughbreds LLC (LA.).

King Bull–Tia Tia by Pine Bluff; BIG LEGS RED, f, 3, ZIA, Mcl 5000, 12-18, 5f, :59 1/5. B-Greg Green & DeLinda Green (NM.).

Lemon Drop Kid–Dynamic Deputy (G2P$344,020), by Deputy Minister; DYNAMIC KID, g, 3, MVR, Mcl 5000, 12-18, 6f, 1:12 3/5. B-Fitzhugh, LLC (MD.). *1/2 to Dynamic Strike(MSW$430,205) *1/2 to Another Broad(G1P$317,095).

Dunkirk–Jazil’s Song by Jazil; DUNCASTLE, g, 4, FG, Msw, 12-18, a5 1/2fT, 1:05 3/5. B-Peggy L. McFadden (KY.). $9,000 ’16 FTKOCT.

Mobil–Little Spit by Allied Forces; SPIT’S IMAGE, f, 4, MVR, Msw, 12-18, 6f, 1:13 1/5. B-Robert Donald (OH.).