North American Maiden Winners December 19

Americain–Firefly by Tapit; HEALING, g, 2, FG, Mcl 15000, 12-19, 1m 70y, 1:45 3/5. B-Calumet Farm (KY.).

Attila’s Storm–Key to My Warrior by Majestic Warrior; STORMIN FAST, g, 2, ZIA, Mcl 10000, 12-18, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Dale Taylor & Debbie Taylor (NM.).

Congaree–Spicy Abby by With Distinction; ONE PROUD BOY, c, 2, DED, Mcl 10000, 12-19, 5f, 1:00 2/5. B-Israel Flores Horses LLC (LA.).

Constitution–Shot Gun Pennie by Speightstown; DUKE OF CARTHANIA, c, 2, FG, Msw, 12-19, a1mT, 1:40 4/5. B-Machmer Hall (KY.). $70,000 ’18 KEESEP.

Custom for Carlos–Aregulationhottie by Officer; WHACUDPOSBLYGOWRNG, g, 2, FG, Mcl 12500, 12-19, 6f, 1:12 2/5. B-Homewrecker Racing LLC & Dr. Carlos Riveria (LA.).

Graydar–Sudden Ghost by Ghostzapper; MISS IMPORTANT, f, 2, TP, Msw, 12-19, 1m, 1:41 . B-Wynnstay LLC & Jay McKee (KY.). $210,000 2019 FTMMAY.

Indian Firewater–Queen Betty by River Flyer; ROYAL QUEEN, f, 2, ZIA, Mcl 10000, 12-18, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Armando Arreola (NM.).

Mr. Gold Mover–Miss Bonnie Bye by Diabolical; MOVIN’ ON BYE, f, 2, ZIA, Mcl 10000, 12-18, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-JT & B Racing (NM.).

New Year’s Day–Kick Save by Seeking the Dia; NEVERSTOPDREAMING, c, 2, GP, Mcl 25000, 12-19, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Crupper Bloodstock LLC, Mark Hart & Guy Goudy (KY.). $12,000 ’18 FTKOCT; $12,500 2019 OBSJUN; $7,500 2019 OBSMAR.

Rousing Sermon–Coastal Skimming by Skimming; COASTLINE SERMON, g, 2, TUP, Moc 30000, 12-18, 5 1/2f, 1:03 1/5. B-Mr. & Mrs. Larry D. Williams (CA.).

The Big Beast–Legacy’s Silver by Robyn Dancer; PAPPAROXY, f, 2, CT, Msw, 12-18, 4 1/2f, :54 . B-Kelly Warhurst (FL.). $32,000 2019 FTMMAY. *1/2 to Areumdaundonghaeng(champion in Kore, ).

Twirling Candy–Sawyers Trustylady by Indian Charlie; STARBUCK LUCK, f, 2, DED, Mcl 10000, 12-18, 5f, 1:01 1/5. B-Carrol J. Castille (LA.).

Wicked Strong–Get Down Kitten by Kitten’s Joy; DEAR JOHN LETTER, f, 2, TP, Mcl 7500, 12-18, 1m, 1:44 . B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Afleet Alex–Rinella Bay by Roman Ruler; AFLEET ROGER, g, 3, FG, Mcl 12500, 12-19, 1 1/16m, 1:46 4/5. B-Denise Walsh (KY.).

Awesome Again–Mercurial Menace by Unbridled’s Song; NOTORIOUS GAL, f, 3, TP, Mcl 15000, 12-18, 1 1/16m, 1:50 . B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.). $14,000 2019 KEEJAN.

Awesome of Course–Justtellthestory by West Acre; THATS ALL HE WROTE, c, 3, GP, Mcl 12500, 12-19, 1m, 1:38 . B-Carol Hershe (FL.). $7,000 ’17 OBSOCT.

Candy Ride (ARG)–Ice Cream Silence (G3), by Street Sense; SUGAR LOVE, f, 3, TP, Mcl 30000, 12-19, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-G. Watts Humphrey Jr. (KY.).

Daaher–Hijaab by Tiznow; SANAABLE, f, 3, GP, Msw, 12-19, 6f, 1:10 1/5. B-Shadwell Farm, LLC (KY.).

Eskendereya–Patrice Merion by English Channel; REDHOT KATIE, f, 3, TP, Mcl 5000, 12-18, 1m, 1:43 1/5. B-Zayat Stables, LLC (KY.). $3,000 ’17 KEESEP. *1/2 to Nanoosh(SW$259,197).

Lemon Drop Kid–Tidal Dance by Pleasant Tap; SHALL WE DANCE, f, 3, CT, Mcl 5000, 12-19, 1 1/16m, 1:51 3/5. B-Mr. & Mrs. William L. Pape (KY.). $6,000 ’17 KEESEP.

Machen–End of the Hill (MSW$309,121), by Ends Well; MACHEN OF THE HILL, g, 3, CT, Mcl 5000, 12-18, 4 1/2f, :55 3/5. B-Karl Meeks (WV.).

Majesticperfection–Suchaprettygirl by Mazel Trick; COOL YOUR BOOTS, g, 3, PEN, Mcl 7500, 12-19, 6f, 1:12 3/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $7,000 ’17 FTKFEB. *Full to Pretty Perfection(MSW$387,576).

Paddy O’Prado–Robtadi by Eurosilver; PADDY O’BELLE, f, 3, DED, Mcl 10000, 12-19, 1m, 1:44 4/5. B-Wendell A. Templet (LA.). $6,500 ’17 ESLYRL.

Poseidon’s Warrior–Permanent Makeup by Red Bullet; REDBULLETWARRIOR, g, 3, CT, Mcl 5000, 12-19, 4 1/2f, :53 . B-Joe Carroll & Kris Carroll (FL.). $26,000 2018 OBSAPR.

Speed Limit–Cactus Conie by Cactus Ridge; SPEEDACTUS, c, 3, DED, Mcl 10000, 12-19, 6 1/2f, 1:23 . B-Donny Burton & Angela Burton & William Neal Williamson Jr (LA.).

Take Charge Indy–Spherical by Storm Cat; TAKE CHARGE TAYLOR, f, 3, DED, Mcl 10000, 12-18, 6 1/2f, 1:24 3/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $7,000 ’17 KEESEP; $17,500 2018 ESLTYO.

Temple City–Rosehearty by Rahy; TEMPLE OF ROSES, f, 3, DED, Mcl 10000, 12-18, 6 1/2f, 1:23 3/5. B-Circle H Farms (LA.).

Tizway–Poetic Riches by Songandaprayer; COBRA CASABLANCA, f, 3, FG, Msw, 12-18, a5 1/2fT, 1:06 1/5. B-Erin Knehr & Catalyst Bloodstock (KY.). $2,200 ’17 KEEJAN; $30,000 2018 OBSMAR.

Trappe Shot–Not a Peep by Successful Appeal; CLAMOR, g, 3, GP, Mcl 35000, 12-19, 5fT, :55 3/5. B-Indy Stables (NY.).

Trinniberg–Seahag by Cashel Castle; ISLAND CADGER, g, 3, CT, Msw, 12-19, 4 1/2f, :52 3/5. B-Gary William Carter (WV.).

Houseofroyalhearts–Sophisticated Slew by Slewdledo; TOGRANPASHOUSEWEGO, g, 4, TUP, Moc 30000, 12-18, 6f, 1:10 . B-Shirley MacKenzie (WA.).

Awesome Sword–B. A. Okie by Gilded Time; TAFT’S LIL BOY, g, 5, FG, Mcl 10000, 12-18, 6f, 1:12 4/5. B-Andrew Ney (LA.).