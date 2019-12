North American Maiden Winners December 20

Big Drama–Extremadura by Stormy Atlantic; ALLABOUTTHEDRAMA, f, 2, GP, Mcl 25000, 12-20, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Arboritanza Racing LLC (FL.).

Dialed In–Barb’s Glory by Sun King; GLORY DIA, f, 2, GP, Mcl 50000, 12-20, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-Michael O’Rorke (KY.). $7,500 ’18 KEESEP.

Done Talking–Theatricality by Purim; WALK AWAY JOE, g, 2, LRL, Mcl 16000, 12-20, 1m, 1:40 1/5. B-Franklin G. Smith (SC.).

Mizzen Mast–Tunka by Giant’s Causeway; EVADE, f, 2, AQU, Mcl 30000, 12-20, 1m, 1:44 1/5. B-Stoneway Farm (KY.).

Paynter–Miss Sprightly by Mr. Greeley; TAKINTHENITETRAIN, g, 2, TUP, Mcl 10000, 12-20, 1m, 1:39 4/5. B-Dan Cassella & Frank Cassella (KY.). $35,000 ’17 KEENOV; $5,000 ’18 KEESEP.

Power Broker–Tensas Salt by Salt Lake; SYDSTER, g, 2, FG, Msw, 12-20, 1mT, 1:37 4/5. B-J. Adcock & Montgomery Equine Center (LA.). $23,000 2019 ESLTYO.

Value Plus–Passionate Romance by Untuttable; BAREBACK FUN, f, 2, TAM, Mcl 40000, 12-20, 6f, 1:12 2/5. B-Arboritanza Racing LLC (FL.).

Colonel John–Fayewin Gardens by Distorted Humor; GAROTA, f, 3, GP, Mcl 20000, 12-20, 1 1/16m, 1:47 3/5. B-P G Stables LLC (FL.).

Heatseeker (IRE)–Serena’s Echo by Swiss Yodeler; MR WICKHAM, g, 3, TUP, Mcl 5000, 12-20, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-Cole Ranch (CA.).

Prospective–Romantic Juliet by Put It Back; SHENU SHENUME, f, 3, TAM, Mcl 25000, 12-20, 6f, 1:12 1/5. B-Steve Tucker & Bryan Tucker (FL.). $42,000 2018 OBSJUN.

Scat Daddy–Cinco de Mayo Mio by El Corredor; FREAKY STYLEY, c, 3, AQU, Msw, 12-20, 1m, 1:40 . B-West Point Thoroughbreds Inc. & 3C Stables, LLC (NY.).

El Corredor–Wicked Rita by Sea of Secrets; LUKE THE DRIFTER, g, 4, DED, Mcl 10000, 12-19, 6 1/2f, 1:24 . B-Linda Guidry (LA.).

Gio Ponti–Of One Heart by Perfect Soul (IRE); TARANTO, g, 4, TP, Mcl 5000, 12-19, 1m, 1:41 4/5. B-C. Kidder & N. Cole (KY.).

Noble Causeway–Saint Misbehavin’ by Sweetsouthernsaint; CAUSIN’ TROUBLE, f, 4, AQU, Mcl 25000, 12-20, 1m, 1:44 4/5. B-Windhorse Thoroughbreds, LLC & Stephanie Poucher (NY.). *1/2 to Mischief Maker (MSW$267,617).