North American Maiden Winners December 21

Bayern–Lawn Lady by Maria’s Mon; LIAM’S FIRE, c, 2, LRL, Msw, 12-21, a1 1/16m, 1:44 . B-William M. Backer Revocable Trust (VA.). $75,000 ’18 KEESEP; $100,000 2019 OBSJUN.

Big Brown–Nautical Agent by Victory Gallop; ANCIENT BROWN, f, 2, AQU, Msw, 12-21, 6 1/2f, 1:19 2/5. B-Sean Massey (NY.).

Bodemeister–Counterparty by Exchange Rate; CRYPTO, g, 2, TP, Mcl 30000, 12-20, 6f, 1:11 2/5. B-Candy Meadows LLC (KY.).

Carpe Diem–Renards Lapin by Tiznow; CARPE OMNIOUS, c, 2, GP, Msw, 12-21, 6f, 1:10 1/5. B-Siena Farms LLC (KY.). $550,000 ’18 KEESEP.

Competitive Edge–Lily’s Spark by Mineshaft; PRETTY EDGY, f, 2, LRL, Mcl 25000, 12-21, 6f, 1:09 4/5. B-Aschinger Bloodstock, LLC (KY.). $15,000 ’18 FTKOCT; $24,000 2019 FTMMAY.

Daredevil–Who Is Camille by Dixie Union; SHI O’SHI, f, 2, FG, Msw, 12-21, 6f, 1:11 2/5. B-China Horse Club International Limited (KY.). $105,000 ’17 KEENOV; $50,000 ’18 FTKOCT.

Gemologist–Conjuress by Indian Charlie; FANTASY FEST, f, 2, MVR, Msw, 12-21, 6f, 1:10 1/5. B-Langsem Farm, Inc. (OH.). $55,000 ’18 FTKOCT.

Global Power–Why Us by Whywhywhy; POWERS OUT, g, 2, MVR, Msw, 12-21, 6f, 1:10 3/5. B-Loooch Racing Stables, Inc. (OH.).

Great Notion–Doubleblackdiamond by Sunriver; LILLY’S LIL GEM, f, 2, CT, Mcl 12500, 12-20, 7f, 1:27 1/5. B-Gerald E. Brooks (MD.).

Lotsa Mischief–Catladydue by Orientate; TOP HAT HIGH JINKS, f, 2, TUP, Mcl 10000, 12-21, 6f, 1:09 3/5. B-Fleming Thoroughbred Farm LLC, Kevin Eikleberry & J. Lloyd Yother (AZ.). $8,000 ’18 ARZNOV.

Paynter–Chinchilla Lady by Mr. Greeley; POWER UP PAYNTER, c, 2, AQU, Mcl 40000, 12-21, 6 1/2f, 1:19 . B-James Everatt, Janeane Everatt & Arika Everatt-Meeuse , et al. (NY.). $100,000 2019 OBSJUN.

Paynter–Unbridled Sonya by Unbridled’s Song; WINNING IMPRESSION, g, 2, FG, Msw, 12-21, 1 1/16m, 1:47 2/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $17,000 ’18 KEESEP; $77,000 2019 OBSAPR.

Race Day–Tricia’s Trama by Article of Faith; WILD WES, g, 2, HAW, Msw, 12-21, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Nossab LLC, Jan Basson & Madelein Basson (KY.). $39,000 2019 OBSJUN.

Shanghai Bobby–Myfriendthebird by Birdstone; THE NEW MIAMI, f, 2, AQU, Mcl 40000, 12-21, 6f, 1:13 3/5. B-Dr. Jerry Bilinski & Harold Lerner (NY.). $38,000 ’18 FTNAUG.

Songandaprayer–Blue Orleans by Bluegrass Cat; SOUL SONG, c, 2, DED, Msw, 12-20, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-DocAtty Stables, LLC (LA.). $30,000 ’18 ESLYRL.

Street Sense–Dattt Echo by Stormy Atlantic; SYCAMORE RUN, c, 2, FG, Msw, 12-21, 6f, 1:10 4/5. B-Anderson Farms Ont. Inc. (ON.). $175,000 ’18 KEESEP.

Tapiture–Foxbeau by Bluegrass Cat; RALSTON, c, 2, GP, Msw, 12-21, 5f, :58 . B-Alejandro Leon (KY.).

Tonalist–Rate of Exchange by Exchange Rate; STRIKE APPEAL, c, 2, FG, Msw, 12-21, 1 1/16m, 1:47 2/5. B-Tom Chalin & Paul Ares (KY.). $70,000 ’17 KEENOV.

Wicked Strong–Camryn’s Gem by Unbridled’s Song; STRONG GEM, f, 2, TAM, Mcl 32000, 12-21, 1 1/16mT, 1:47 3/5. B-George Prussin (KY.). $5,500 ’17 KEENOV; $5,000 ’18 OBSJAN; $18,000 ’18 OBSOCT.

Bated Breath (GB)–Pennard (IRE) by High Chaparral (IRE); LAWN BOY (GB), g, 3, LRL, Mcl 10000, 12-21, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-D. J. and Mrs Deer (GB.). 28,000gns ’17 TATOCT.

Big Drama–Lil’s Time by Gilded Time; LIL’S TURN, f, 3, TAM, Mcl 10000, 12-21, 1 1/16m, 1:48 1/5. B-Harold Queen (FL.). *1/2 to Burning Time (MSW$266,467).

Bodemeister–Pretty U by Pomeroy; LOVELY GIRL, f, 3, CT, Mcl 5000, 12-20, 7f, 1:27 3/5. B-Curtis C. Green (KY.).

Exchange Rate–Test of Time by Unbridled’s Song; SPEED EFFECT, g, 3, GP, Mcl 50000, 12-21, 1 1/16m, 1:44 3/5. B-Summer Wind Equine (KY.). $130,000 ’17 KEESEP.

Giant’s Causeway–Willow Bunch (MSW$288,483), by Affirmed; GIANT’S WILLOW, c, 3, MVR, Msw, 12-21, 5 1/2f, 1:02 3/5. B-CESA Farm (KY.).

Hard Spun–Halloween Party by Mr. Greeley; MACABRE, f, 3, TP, Msw, 12-20, 1m, 1:40 4/5. B-G. Watts Humphrey Jr. & George R. Arnold II (KY.). *1/2 to Morticia (MG3$1,019,669).

Regal Ransom–Joy’s Jaguar by Kitten’s Joy; REGAL JAZZ, f, 3, TUP, Mcl 5000, 12-20, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Darrin Lee Paul (WA.).

Stroll–Kentucky Gal by Yankee Gentleman; BELLA CHELITA, f, 3, HAW, Mcl 15000, 12-21, 6f, 1:11 3/5. B-Raul Bahena & Graciela Bahena (IL.).

Talent Search–Gals Night Out by Outflanker; TALENTED DR. B, g, 3, LRL, Mcl 10000, 12-21, 7f, 1:25 1/5. B-Theresa Rae Haupt (MD.).

Denis of Cork–Go Cowboys by Cowboy Carson; CORKY COWGIRL, f, 4, CT, Mcl 5000, 12-20, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-Joan Wallen & Jamie Collyer (WV.).

Warrior’s Reward–Soul Silver by Arch; SAVAGE WARRIOR, g, 4, TUP, Mcl 5000, 12-21, 1m, 1:38 4/5. B-Adrian Regan & Fergus Galvin (KY.). $10,000 ’16 KEESEP.

D’wildcat–Mahogany Storm by Forestry; NICKELONTHETRACK, g, 5, DED, Mcl 10000, 12-20, 5f, 1:00 2/5. B-Rick Davis (LA.). $3,000 2016 TEXAPR.

Harlan’s Holiday–Miss Vador (ARG) by Numerous; HARLAN’S VADOR (ARG), g, 5, TP, Mcl 7500, 12-20, 6 1/2f, 1:20 1/5. B-Firmamento (ARG.). *1/2 to Ex Vador (ARG) (G3).