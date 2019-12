North American Maiden Winners December 22

Afleet Express–Unbridled Truth by Yes It’s True; SPEED TALKS, f, 2, AQU, Mcl 30000, 12-22, 6 1/2f, 1:20 1/5. B-Martin L. Cherry (KY.). $16,000 2019 OBSJUN.

Bind–Bovell Road by Graeme Hall; NINE LINE BIND, f, 2, FG, Mcl 12500, 12-22, 6f, 1:15 . B-J. Adcock (LA.). $7,000 ’18 ESLYRL. *1/2 to Hometown Gossip(MSW$306,770).

Bourbon Courage–Focus Curiosity by Holy Bull; COURAGEOUS GIRL, f, 2, AQU, Msw, 12-22, 1m, 1:40 4/5. B-Brady Horse Racing LLC & RUSBA V Stables, LLC (NY.).

Colonel John–My Heart’s Love by A.P. Indy; LOVE OF MY HEART, f, 2, AQU, Msw, 12-22, 6f, 1:11 2/5. B-Debby M. Oxley (KY.).

Congrats–Deherewego by Dehere; O SERAPHINA, f, 2, FG, Msw, 12-22, 1m 70y, 1:44 4/5. B-Carolin Von Rosenberg & Mike Yovankin (FL.). $60,000 ’17 KEENOV; $180,000 ’18 KEESEP.

Dialed In–Dyrce by Sandpit (BRZ); PRINCESS CADEY, f, 2, LRL, Mcl 25000, 12-22, 1m, 1:37 1/5. B-Martin Keogh and Tanya Johnson (KY.). $28,000 ’17 KEENOV; $16,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Artie Hot(G3$508,469).

Don Six–Wickedly Clever by Clever Trick; LIFE MASTER JIM, g, 2, PEN, Msw, 12-21, 5f, :58 1/5. B-Nicholas Fazzolari (PA.).

Fiber Sonde–Star of Taurus by Aldebaran; LETTS GO TO DIXIES, f, 2, CT, Msw, 12-21, 4 1/2f, :52 3/5. B-Keturah emily Obedletts & Dixie Miller (WV.).

General Quarters–Sinister Deance by Pikepass; LUCKY QUARTERS, f, 2, FG, Msw, 12-22, 5 1/2f, 1:06 . B-Jerry Hills, Timothy McCarthy & Ron Growe (KY.).

Maclean’s Music–Twice by Sunday by Sky Mesa; MERSEYSIDE, f, 2, GP, Msw, 12-22, 5f, :58 2/5. B-All In Line Stables, LLC (FL.).

Munnings–Union Mettle by Dixie Union; AUNT NADINE, f, 2, GP, Msw, 12-22, 6f, 1:11 4/5. B-Hardacre Farm LLC (FL.). $37,000 ’18 KEESEP; $55,000 2019 OBSAPR.

Palace–Native Gate Dancer by Gate Dancer; GRACE FOREVER, f, 2, DED, Msw, 12-21, 6 1/2f, 1:22 . B-Tom Curtis & Wayne Simpson (LA.). $20,000 ’18 OBSOCT. *1/2 to Tupelo Playboy($264,941) *1/2 to Loranger Native(MSW$257,450).

Palace Malice–Ceremonious by A.P. Indy; BRADY’S PALACE, g, 2, CT, Mcl 12500, 12-21, 7f, 1:27 1/5. B-TK Stables LLC (KY.). $125,000 ’18 KEESEP.

Tawfeer–Miss Tea Party by Purge; TWN TAWFEERS PARTY, f, 2, DED, Mcl 20000, 12-21, 6 1/2f, 1:23 2/5. B-T. W. Nixon (LA.).

The Factor–Jennys Prayer by Tapit; TARNISH, f, 2, TP, Mcl 7500, 12-21, 6 1/2f, 1:20 1/5. B-Emily Bushnell & Oliver Bushnell (KY.).

Cairo Prince–Reserved Indian by Indian Charlie; NAPOLEON’S EMPIRE, g, 3, FG, Mcl 30000, 12-22, 1m, 1:41 2/5. B-Tim Thornton & E.T. Buckley (KY.). $200,000 ’17 KEESEP.

First Samurai–One in a Romp by Cryptoclearance; TALLESTOFTHETALL, c, 3, TP, Mcl 15000, 12-21, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Runnymede Farm Inc. (KY.). $75,000 ’17 KEESEP.

Ghostzapper–And Why Not (G1P$262,965), by Street Cry (IRE); FEARLESS, g, 3, GP, Msw, 12-22, 6f, 1:10 1/5. B-Helen K. Groves Revocable Trust (KY.). $725,000 ’17 KEESEP.

Gio Ponti–Carson’s Dane by Carson City; SI MAMACITA, f, 3, LRL, Mcl 10000, 12-22, 7f, 1:24 . B-Joseph LaCombe Stables, Inc. (CA.). $25,000 ’17 BESOCT.

Orb–Costenia by Giant’s Causeway; SISTER HANAN, f, 3, GP, Msw, 12-22, 1 1/16mT, 1:43 3/5. B-Int’l Equities Holdings, Inc. (KY.).