North American Maiden Winners December 27

Can the Man–Circle the World by Munnings; LADIES LUV MUNNY, f, 2, GG, Mcl 8000, 12-27, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Linda Madsen (CA.). $30,000 ’18 BESAUG; $28,000 2019 OBSJUN.

Creative Cause–Nitara by Indian Charlie; QUEEN OF CAUSE, f, 2, LRL, Mcl 10000, 12-27, 1m, 1:40 4/5. B-Birchwood Bloodstock, LLC, Brereton C. Jones, Heinz Steinmann et al. (KY.). $2,200 ’18 KEESEP.

Empire Maker–Namaste’s Wish (G1P$256,757), by Pulpit; I WAS LOOKING UP, f, 2, LRL, Msw, 12-27, 1m, 1:40 1/5. B-McKenzie Bloodstock (KY.). $285,000 ’17 KEENOV; $425,000 ’18 KEESEP.

Fury Kapcori–Andrea Gail by Storm Bird; CATCH YA LATER BRO, c, 2, TAM, Mcl 40000, 12-27, 6f, 1:11 . B-Craig L. Wheeler (FL.). *1/2 to Areyoutalkintome (G3$985,417).

Gallant Son–Burnemup by Incinderator; AWAY HE GOES, g, 2, GG, Mcl 25000, 12-27, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Daehling Ranch (CA.).

Girolamo–Bombay Bridgett by Go for Gin; COCKTAIL SHAKER, g, 2, LRL, Mcl 10000, 12-27, 1m, 1:39 4/5. B-PTK, LLC (KY.).

Kitten’s Joy–Monarchia by Arch; PRETENDANT, c, 2, TAM, Mcl 16000, 12-27, 1mT, 1:40 1/5. B-Wertheimer et Frere (KY.).

Real Solution–Wicked Draw by Wild and Wicked; WICKED SOLUTION, f, 2, GP, Mcl 25000, 12-27, a7 1/2fT, 1:31 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $30,000 ’18 KEESEP.

Tale of the Cat–Silver Clipper by Silver Deputy; DOGWOOD QUEEN, f, 2, HAW, Mcl 25000, 12-27, 6f, 1:13 1/5. B-Westbury Stables LLC (FL.). $8,000 ’18 KEESEP; $31,000 2019 OBSJUN. *1/2 to Silver Cloud (MSW$281,822) *1/2 to Piloting (SP$280,448).

Tapit–Burgundy Ice by Storm Cat; BANKS ISLAND, c, 2, FG, Msw, 12-27, 5 1/2f, 1:05 . B-Godolphin (KY.).

Bernardini–Sisterhood by Kitten’s Joy; PREACHER MARSEE, c, 3, GP, Mcl 20000, 12-27, 1mT, 1:38 . B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Brave Cat–Jen’s Court by Doneraile Court; MORNING DOVE, f, 3, GG, Mcl 8000, 12-27, 5 1/2f, 1:06 . B-George Schmitt & Mary Clare Schmitt (CA.). $1,200 ’17 CTNAUG.

Cross Traffic–Lioness Lahr by Lion Heart; PAUL CANE, g, 3, TAM, Mcl 16000, 12-27, 1 1/16mT, 1:46 . B-Wynnstay LLC & Mark Toothaker (KY.). $40,000 ’17 KEESEP; $82,500 2018 OBSAPR.

Ghostzapper–Summer Solo by Arch; GEORGIA CLAY, f, 3, FG, Msw, 12-27, 6f, 1:12 1/5. B-Payson Stud, Inc. (KY.). $250,000 ’17 KEESEP.

Handsome Mike–More Than Speed by More Than Ready; MORE THAN STRIKING, g, 3, GP, Mcl 12500, 12-27, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Kathleen Amaya, Alexandro Centofanti & Raffaele Centofanti (FL.).

Orb–Intimacy by Awesome Again; CLOSE TO ME, f, 3, FG, Mcl 12500, 12-27, 1m, 1:43 1/5. B-Columbine Stable, LLC (KY.).

Curlin–Johanna Glyer by Glyer; DON CURLIONE, g, 4, HAW, Mcl 6250, 12-27, 1m 70y, 1:47 1/5. B-Echo Valley Horse Farm, Inc. (KY.). $195,000 ’16 FTKJUL.

Jafmil–Pulpinit by Pulpit; NOT ROCKET SCIENCE, g, 4, TAM, Mcl 25000, 12-27, 7f, 1:24 1/5. B-Joseph Robson Thoroughbreds (IA.).

Pleasantly Perfect–Elegant Leige by A. P. Warrior; TEGLA, m, 5, TAM, Mcl 16000, 12-27, 1 1/16m, 1:47 . B-THOMAS J. YOUNG (KY.). $1,000 2016 OBSJUN.