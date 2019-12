North American Maiden Winners December 28

Bernardini–Smartyfly (MSW$500,529), by Smart Strike; TOMCAT BLACK, c, 2, TAM, Msw, 12-28, 1m 40y, 1:40 3/5. B-Sam-Son Farm (ON.).

Boat Trip–Bertsgirl by Bertrando; THUNDER BOAT, g, 2, GG, Mcl 8000, 12-28, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Ranch de Los Aviadores & Sacha Campbell (CA.).

Brave Cat–Cinderella Liberty by Liberty Gold; BRAVE CINDERELLA, f, 2, GG, Mcl 8000, 12-27, 5 1/2f, 1:05 . B-George Schmitt & Clare Schmitt (CA.). $1,400 ’18 CTNAUG.

Brethren–A Rose for You by Orientate; PINK, f, 2, PEN, Mcl 10000, 12-27, 6f, 1:13 4/5. B-Arindel (FL.). *1/2 to Harlington’s Rose(G3$420,058).

Cajun Breeze–Happy Shoes by Warrior’s Reward; PARLAY PETE, c, 2, DED, Msw, 12-27, 5f, 1:00 2/5. B-Shadybrook Farm, Inc. (FL.).

Cross Traffic–Taittinger Rose (G3$382,503), by Menifee; MONTAUK TRAFFIC, c, 2, AQU, Msw, 12-28, 7f, 1:27 . B-Mike G. Rutherford (KY.).

Danza–Caldwell by Malibu Moon; HAIL TO THE CHIEF, c, 2, TP, Msw, 12-28, 1m, 1:39 2/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $65,000 ’18 KEESEP.

Daredevil–Bible by U S Ranger; DEVIL MADE ME DOIT, c, 2, SA, Msw, 12-28, 6f, 1:10 1/5. B-B. P. Walden Jr. (KY.). $43,000 ’17 KEENOV; $72,000 ’18 FTKJUL; $245,000 2019 OBSJUN.

Flatter–Karakorum Elektra (MSW$485,061), by Freud; NOTORIOUS FLIRT, c, 2, AQU, Msw, 12-28, 6 1/2f, 1:20 3/5. B-West End Thoroughbreds LLC (NY.).

Gemologist–Multipass by Olmodavor; FLASH PASS, c, 2, GP, Mcl 12500, 12-28, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Orlyana Farm (FL.). $35,000 ’18 OBSOCT.

Hampton Court (AUS)–Alert in Class by Henny Hughes; COWBOYS DAUGHTER, f, 2, SA, Mcl 30000, 12-28, 6f, 1:13 . B-Mike Freeny & Pat Freeny (KY.). $13,000 ’17 KEENOV; $11,000 2019 FTCJUN.

Include–Suchaprettygirl by Mazel Trick; INCLUDE THE TAX, c, 2, SA, Mcl 50000, 12-28, 6f, 1:12 3/5. B-Fleming Thoroughbred Farm LLC (CA.). $50,000 ’18 BESAUG. *1/2 to Pretty Perfection(MSW$387,576).

Into Mischief–Cool Spell by Grand Slam; DIGITAL, c, 2, FG, Msw, 12-28, 6f, 1:11 2/5. B-Fred W. Hertrich III & John D. Fielding (KY.). $260,000 2019 FTMMAY.

Lope De Vega (IRE)–Sensationally (GB) by Montjeu (IRE); ASSIDUOUSLY (GB), c, 2, TAM, Msw, 12-28, 1mT, 1:39 1/5. B-Meon Valley Stud (GB.). 160,000gns ’18 TATOCT.

Majesticperfection–Wyn Jym by Proud Citizen; MAYBERRY DEPUTY, c, 2, GP, Msw, 12-28, 1m, 1:37 2/5. B-Marianne Stribling (KY.). $57,000 ’17 KEENOV; $100,000 ’18 FTKJUL.

Medaglia d’Oro–Ready to Act (G2), by More Than Ready; NEW DAY DAWNING, f, 2, GP, Msw, 12-28, 1m, 1:38 4/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.).

Mineshaft–Scorecard by Tale of the Cat; EDZO, g, 2, TP, Mcl 7500, 12-27, 1m, 1:40 2/5. B-H & E Ranch (KY.). $9,000 2019 OBSJAN.

No Nay Never–Sweet Shirley Mae by Broken Vow; BOO REID, g, 2, TP, Mcl 15000, 12-28, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Ice Wine Stable (KY.).

Northern Causeway–Hollywood Affair by Bertrando; RED DAHLIA, f, 2, GG, Msw, 12-28, 6f, 1:11 4/5. B-Rozamund Barclay (CA.).

Poseidon’s Warrior–Sasha’s Fierce by Include; SCARED WARIOR, c, 2, MVR, Msw, 12-28, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.). $4,000 2019 OBSJUN.

Race Day–Cherie’s A. P. by A. P. Warrior; THUNDER DAY, c, 2, PEN, Mcl 25000, 12-27, 6f, 1:11 2/5. B-Towering Cumulus (KY.).

Take Charge Indy–Impressive Jewel by Outflanker; INDY’S JEWEL, c, 2, PRX, Mcl 40000, 12-28, 1m, 1:44 . B-Whisper Hill Farm LLC (KY.). $32,000 ’18 OBSOCT; $45,000 2019 OBSAPR.

War Front–Don’tforgetaboutme by Malibu Moon; FASHIONABLY, f, 2, DED, Msw, 12-28, 5f, 1:00 4/5. B-Claiborne Farm (KY.). $300,000 ’17 KEENOV.

Will Take Charge–Along Came Polly (SAF) (champion in South Africa), by Judpot; MY BOY LOLLIPOP, g, 2, FG, Mcl 15000, 12-28, 6f, 1:12 3/5. B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.). $50,000 ’18 KEESEP.

Will Take Charge–Gas Total (BRZ) by Sulamani (IRE); OXUM POWER, f, 2, TP, Msw, 12-27, 1m, 1:39 2/5. B-Haras Phillipson Inc. (KY.).

You Luckie Mann–News by Grand Reward; DIAMOND NEWS, f, 2, TAM, Mcl 25000, 12-28, 6f, 1:11 4/5. B-George T Gurrola (FL.). $9,000 2019 OBSJUN.

Angus–Malibu Allison by Orientate; TIM’S BUDDY, c, 3, GG, Mcl 8000, 12-27, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Timothy Parker (CA.).

Big Bad Leroybrown–Seasontoperfection by Poteen; IRREFUTABLE, g, 3, GG, Mcl 25000, 12-28, 6f, 1:10 . B-Old English Rancho (CA.).

Currency Swap–Bricks and Clicks by Belgravia; BLANCA ROSE, f, 3, HAW, Mcl 6250, 12-28, 6f, 1:13 1/5. B-Klaravich Stables (FL.). $5,000 ’17 OBSOCT.

Data Link–Sinkit by Tapit; JAY VEE BEE, c, 3, TP, Msw, 12-27, 1m, 1:38 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $10,000 ’17 KEESEP.

Finale–Chiming Music by General Meeting; STEEL DRUMS, g, 3, DED, Mcl 10000, 12-28, 6 1/2f, 1:24 . B-R Legacy Racing (NM.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Forefathers–Leu Gardens by Maria’s Mon; GRANFATHERSLEUGIRL, f, 3, DED, Mcl 10000, 12-27, 6 1/2f, 1:23 3/5. B-Maxie W. Kitchings Sr. (LA.).

Giant’s Causeway–Christina’s World by Unbridled’s Song; KATHY’S CAUSE, f, 3, AQU, Mcl 25000, 12-28, 6f, 1:14 3/5. B-Joseph Barbazon & Helen Barbazon (NY.).

Giant’s Causeway–She’s an Eleven by In Excess (IRE); TURN THE SWITCH, g, 3, SA, Mcl 62500, 12-28, 1mT, 1:35 2/5. B-CRK Stables, LLC (KY.). *1/2 to Candy Boy(G2$1,286,800).

Girolamo–Supermane by Sir Loren; ENDGAME, g, 3, HAW, Mcl 20000, 12-28, 6f, 1:13 3/5. B-Randy Ray Wientjes (IL.).

Horse Greeley–Khayelitsha by Gold Case; HOOSIER GOLD CASE, f, 3, TP, Mcl 15000, 12-28, 6f, 1:12 1/5. B-Atlas Farm, LLC (KY.).

Stroll–Lady of the Glen by Purim; I SAW HER FIRST, f, 3, TP, Mcl 7500, 12-27, 1 1/16m, 1:47 . B-Lisa Turney & Tim Turney (KY.).

Tale of the Cat–Midtown Miss by Yes It’s True; GODDESS OF CASH, f, 3, PRX, Mcl 20000, 12-28, 6 1/2f, 1:22 3/5. B-AUDLEY FARM EQUINE LLC (VA.). $150,000 ’17 FTMOCT; $57,000 2018 OBSJUN.

Verrazano–Blue Sky High by Unbridled; A BRIDGE TOO FAR, f, 3, AQU, Msw, 12-28, 6f, 1:14 2/5. B-Stone Bridge Farm, LLC (NY.). $55,000 ’16 KEENOV; $125,000 ’17 FTNAUG; 85,000gns 2018 TATAPR.

Calibrachoa–Ide Hit by Ide; MISS INVADER, f, 4, DED, Mcl 10000, 12-28, 5f, 1:01 3/5. B-Antoine Guillory (LA.).

Majesticperfection–Latrina by Maria’s Mon; LOGAN PASS, g, 4, TAM, Mcl 10000, 12-28, 6f, 1:11 1/5. B-Brian Kahn & Bedouin Bloodstock LLC (KY.). $20,000 ’15 KEENOV; $65,000 ’16 OBSAUG.