North American Maiden Winners December 29

Birdstone–Numerus Reasons by Numerous; BOATSWAIN, c, 2, TAM, Mcl 16000, 12-29, 7f, 1:25 1/5. B-Erv Woolsey & Ralph Kinder (KY.).

Cairo Prince–Kiss a Vet by War Front; KISSING FROGS, f, 2, GP, Msw, 12-29, 1 1/16mT, 1:42 1/5. B-Mr. & Mrs. Harvey A Clarke (KY.).

Can the Man–Valle de Rosa by Henny Hughes; RUNCHIEFRUN, g, 2, FG, Mcl 30000, 12-29, a1mT, 1:39 4/5. B-Connie Snyder & Richard Snyder (KY.). $35,000 ’18 FTKOCT.

Carpe Diem–Martita Sangrita by Johar; CARPE VINUM, f, 2, SA, Msw, 12-29, 1mT, 1:35 3/5. B-Machmer Hall, Craig Brogden & Carrie Brogden (KY.). $140,000 ’18 FTSAUG; $200,000 2019 OBSAPR.

Constitution–Stormandaprayer by Songandaprayer; CINDY’S PRAYER, f, 2, FG, Msw, 12-29, a5 1/2fT, 1:05 2/5. B-Lakland Farm (KY.). $25,000 ’18 KEESEP; $82,000 2019 OBSMAR.

Daredevil–Dorm Fever by Stormin Fever; HELLBENDER, c, 2, AQU, Msw, 12-29, 1m, 1:42 . B-Hidden Lake Farm LLC, 3C Stable, WestPoint Thoroughbreds, Inc., et al (NY.). $60,000 ’17 FTNOCT; $100,000 ’18 FTNAUG; $205,000 2019 OBSAPR.

Declaration of War–Floy by Petionville; GUFO, c, 2, GP, Msw, 12-29, 1 1/16mT, 1:42 2/5. B-John Little & Stephen Cainelli (KY.). *1/2 to Hogy(MG3$1,339,782).

Discreet Cat–Autumn Wedding by Runaway Groom; ZAMARA, f, 2, SUN, Msw, 12-29, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-H & E Ranch (KY.). $16,000 ’18 ARZNOV.

Fullbridled–Iforgottobeme by Free at Last; PRINCE DE PRINCE, g, 2, GG, Msw, 12-29, 6f, 1:10 4/5. B-Remmah Racing, Inc. (CA.).

Malibu Moon–Stormy Gigi by Storm Boot; BLOOD MOON, c, 2, GP, Mcl 50000, 12-29, 1m, 1:38 4/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $450,000 ’18 KEESEP. *1/2 to G. G. Ryder(MG3$746,919).

Munnings–Sounds of the City (MSP$293,399), by Street Cry (IRE); VENETIAN HARBOR, f, 2, SA, Msw, 12-29, 6 1/2f, 1:15 3/5. B-Colts Neck Stables LLC (KY.). $110,000 ’18 KEESEP.

My Pal Charlie–Vera Belle by Not for Love; PALVERA, g, 2, FG, Msw, 12-29, a5 1/2fT, 1:04 2/5. B-Virginia Lazenby Racing Stable LLC (LA.).

Overanalyze–Tomato Lady by Yonaguska; BOBBYFROMTHEPALM, g, 2, AQU, Mcl 30000, 12-29, 1m, 1:41 4/5. B-Westbrook Stables LLC (KY.). $18,000 ’18 FTKFEB; $28,000 ’18 FTKJUL; $50,000 2019 OBSAPR.

Wicked Strong–Salty Farma (MSW$355,095), by Salt Lake; FOREVER WICKED, c, 2, AQU, Msw, 12-29, 1m, 1:41 4/5. B-Christopher Shelli (NY.). $6,000 2019 FTMMAY. *1/2 to Gold Farma(champion in Panama).

Afleet Alex–Fabuleux Belle by Action This Day; SEGISMUNDO, c, 3, TAM, Mcl 16000, 12-29, 1 1/16m, 1:48 . B-Elise Kendall & Scott Kendall (KY.). $20,000 ’16 KEENOV; $55,000 2018 OBSAPR.

Bluegrass Cat–Private Quaters by Devil’s Bag; PRIVATE KITTY, f, 3, GG, Mcl 12500, 12-29, 1m, 1:40 3/5. B-William L. Hedrick & Judy Hedrick (CA.).

Declaration of War–Autumn Ash by Tapit; WAR ROSE, f, 3, TAM, Msw, 12-29, 1m 40y, 1:42 3/5. B-Crossed Sabres Farm (KY.).

Done Talking–Sweet Tea Please by Kokand; STILL I WONDER, g, 3, LRL, Mcl 10000, 12-29, 1m, 1:44 2/5. B-Franklin G. Smith Jr. (SC.).

Half Ours–Canopy by Pulpit; INCOMING WIRE, f, 3, FG, Mcl 10000, 12-29, 1m 70y, 1:50 . B-Joe Talamo & Christie Talamo (LA.). $4,000 ’17 ESLYRL.

Maclean’s Music–Elusive Act by Elusive Quality; AVA’S CHARM, f, 3, SA, Msw, 12-29, 6f, 1:11 . B-Hunter Valley Farm, Jayne Johnson & John Wade (KY.). $25,000 ’16 KEENOV; $230,000 ’17 FTKJUL.

Revolutionary–Alittletoofabulous by Niagara Causeway; MY MAN DRAYMOND, g, 3, GG, Mcl 8000, 12-29, 1m, 1:40 1/5. B-La Bahia Stud, Inc. (TX.). $4,000 ’17 FTKOCT.

Take Charge Indy–Krispy Kritter by Dunkirk; BLACK KETTLE, f, 3, LRL, Msw, 12-29, 7f, 1:27 3/5. B-Machmer Hall (KY.). $90,000 ’17 KEESEP.

Stormy Atlantic–Miss Blue Grass by St. Jovite; STORMY TOO, f, 4, TUP, Mcl 10000, 12-29, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Ann Marie Farm (KY.). $30,000 ’16 KEESEP. *1/2 to Alsono(MSW$309,079).