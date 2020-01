Delta Downs At a Glance January 27

TRACK BIAS MEET(10/08 – 01/25)

Distance #

Race %

Wire Best

Style Best

Posts 5.0fDirt 204 37% E Mid/Out 6.5fDirt 164 35% E Middle 1 MileDirt 127 25% E Rail 1 1/16mDirt 17 35% E Outside

TRACK BIAS WEEK(01/19 – 01/25)

Distance #

Race %

Wire Best

Style Best

Posts 5.0fDirt 13 54% E Mid/Out 6.5fDirt 8 50% E Middle 1 MileDirt 7 29% E Middle 1 1/16mDirt 1 0% E/P Inside