North American Allowance Results January 2

|FG, 7TH, ALW, $47,000, 4YO/UP, 1M 70Y, 1-2.
|4—
|TENSAS TALK, g, 5, Liaison–Tensas Idea, by Ide. ($11,000 ’16 OBSAUG; $8,700 2017 TEXAPR). O-Suzette Necaise, B-Curt Leake (LA), T-Emile Schwandt, J-Eddie Martin, Jr., $28,200.
|1—
|The Mo U No, g, 4, Uncle Mo–Zippity Goomba, by City Zip. O-Brittlyn Stable, Inc, B-Brittlyn Inc (LA), $9,400.
|2—
|Whatdatpay Ray, g, 5, Zarbyev–Prado Strutter, by El Prado (IRE). O-Garland Goins, B-Garland Goins & Andre Simpson (LA), $5,170.
|Winning Time: 1:44 3/5 (sy)
|FG, 4TH, AOC, $41,000, 3YO, F, 5 1/2F, 1-2.
|4—
|CRAFTY ANGEL, f, 3, Curlin–Angel Craft, by A.P. Indy. O-Godolphin, LLC, B-Godolphin (KY), T-Michael Stidham, J-Edgar Morales, $24,600.
|6—
|Tulanian, f, 3, Twirling Candy–Silent Circle, by Indian Charlie. ($120,000 ’18 KEESEP). O-Joel Politi, B-Athens Woods, LLC (KY), $8,200.
|2—
|Bayerly Seen, f, 3, Bayern–Overseen, by First Defence. ($25,000 ’18 KEESEP). O-GenStar Thoroughbreds and Hidden Brook Farm, B-Hartwell Farm Inc (KY), $4,510.
|Winning Time: 1:07 (sy)
|DED, 8TH, ALW, $40,000, 4YO/UP, 1M, 1-1.
|2—
|GUITARZAN, g, 4, Star Guitar–Tax Rob, by Artax. O-Hardy Racing Stables LLC, B-H Allen Poindexter (LA), T-Keith G. Bourgeois, J-Timothy Thornton, $24,000.
|6—
|Stryker Man, g, 5, Stryker–Candy Drop, by Eurosilver. O-J-Lu LTD Co, B-Cynthia Wade (LA), $8,000.
|1—
|Flashing Angelbaby, g, 4, Flashpoint–Angel Baby, by Jade Hunter. O-James R Dimel, B-James R Dimel (LA), $4,400.
|Winning Time: 1:40 1/5 (ft)
|GG, 8TH, AOC, $38,936, 3YO, F, 5 1/2F, 1-1.
|3—
|SMOKIN HOT BOBBIE, f, 3, Coach Bob–Wahine, by Surf Cat. O-Curtis, Alana, Gonzalez, Reina E, Gutierrez, Matthew, Kitchen, Jeff, Lopez, Patricia and Viramontes, Jorge E, B-Mr & Mrs Reina Gonzalez-Nelson & Jeff Kitchen (CA), T-Reina E. Gonzalez, J-Brayan Pena, $24,180.
|2—
|Stradari, f, 3, Square Eddie–Lyla Della, by Ecclesiastic. ($30,000 2019 FTCJUN). O-Glen Road Racing, LLC, HorseShare, LLC and Preiss, Daniel, B-Reddam Racing LLC (CA), $8,060.
|1—
|Say Yes Sally, f, 3, Vronsky–Cyclone Sally, by Cyclotron. O-Joe Turner, B-Joe Turner (CA), $4,836.
|Winning Time: 1:05 (ft)
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