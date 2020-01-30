North American Allowance Results January 30

|LRL, 3RD, AOC, $48,410, 4YO/UP, 5 1/2F, 1-30.
|2—
|FACTOR IT IN, c, 4, The Factor–Speightlass, by Speightstown. ($75,000 ’17 KEESEP). O-Michael Scheffres, B-Pope McLean, Marc McLean, Pope McLean Jr & Phil Hager (KY), T-Carlos A. Mancilla, J-Feargal Lynch, $26,790.
|4—
|Hollis, h, 5, Street Sense–Miss Inclined, by Pulpit. ($200,000 ’15 KEENOV; $120,000 ’16 KEESEP). O-PTK, LLC, B-Mueller Thoroughbred Stable, LTD (KY), $9,870.
|5—
|Fiber and Emily, g, 5, Fiber Sonde–Crafty Emily, by Crafty Friend. O-William Earl Atkins, B-William Atkins (WV), $5,170.
|Winning Time: 1:03 2/5 (ft)
|FG, 4TH, ALW, $47,000, 4YO/UP, F/M, 1M 70Y, 1-30.
|4—
|FORT POLK, f, 4, Behindatthebar–Military Miss, by Military. O-Roe, Steve D and Patricia L, B-Spanish Cross Stable , LLC (LA), T-Patrick Mouton, J-Gabriel Saez, $28,200.
|1—
|Snowball, f, 4, Apriority–Inner Peace, by Value Plus. ($1,700 ’17 ESLOCT). O-Tin Roof Farms LLC, B-4 M Ranch (LA), $9,400.
|3—
|Say Yes Again, f, 4, Custom for Carlos–Filaree, by Saros (GB). ($8,000 ’17 ESLYRL). O-Piper, Susan and Richard, B-Bruce Clelland (LA), $5,170.
|Winning Time: 1:45 2/5 (ft)
|FG, 9TH, AOC, $45,400, 4YO/UP, A1 1/16MT, 1-30.
|10—
|NINETY ONE ASSAULT, g, 7, Artie Schiller–Lilly Ladue, by Chief Three Sox. O-Morley, Thomas and Braverman, Paul, B-Richey & Strode Stables LLC (LA), T-Thomas Morley, J-Sophie Doyle, $28,200.
|6—
|Honovi, g, 7, Harlan’s Holiday–Dyani, by Dynaformer. O-Stonecrest Farm, B-Stonecrest Farm LLC (KY), $8,600.
|4—
|Zero Gravity, g, 5, Orb–Freedom Rings, by Proud Citizen. ($65,000 ’15 KEENOV; $125,000 ’16 KEESEP). O-Butzow, Barry and Joni, B-Peter Berglar (FL), $4,730.
|Winning Time: 1:45 4/5 (gd)
|GP, 9TH, ALW, $44,000, 4YO/UP, F/M, 1 3/16MT, 1-30.
|5—
|BACCHANALIA, f, 4, Union Rags–Crazy Party, by A.P. Indy. ($190,000 ’16 KEENOV). O-Klaravich Stables, Inc, B-Baumann Stables (KY), T-Chad C. Brown, J-Irad Ortiz, Jr., $26,400.
|9—
|Cap de Creus, f, 4, Tapit–Light Jig (GB), by Danehill. O-Gainesway Stable (Antony Beck), B-Juddmonte Farms Inc (KY), $8,360.
|6—
|Civil Union, m, 5, War Front–Photograph, by Unbridled’s Song. O-Joseph Allen LLC, B-Joseph Allen, LLC (KY), $3,960.
|Winning Time: 1:52 3/5 (fm)
|FG, 7TH, AOC, $42,800, 4YO/UP, A5 1/2FT, 1-30.
|4—
|LAWTON, g, 6, Archarcharch–Greer Lynn, by Speightstown. ($95,000 ’15 FTKJUL). O-Tom R Durant, B-Spendthrift Farm, LLC (KY), T-W. Bret Calhoun, J-Corey J. Lanerie, $25,200.
|8—
|Afleet Ascent, h, 5, Northern Afleet–Skip Queen, by Skip Away. ($32,000 ’16 OBSAUG; $300,000 2017 OBSAPR). O-Orr, Ed and Orr, Susie, B-Jason Hall (LA), $9,200.
|7—
|Duncastle, g, 5, Dunkirk–Jazil’s Song, by Jazil. ($9,000 ’16 FTKOCT). O-Schera, Matthew and Orangella Racing Stable, B-Peggy L McFadden (KY), $4,620.
|Winning Time: 1:04 3/5 (gd)
|DED, 7TH, ALW, $40,000, 4YO/UP, F/M, 6 1/2F, 1-29.
|5—
|THEGOODWITCH, m, 7, My Pal Charlie–Jurist, by Kris S.. O-Patti Turner, B-Wells Watson (LA), T-Patti Turner, J-Jose Andres Guerrero, $24,000.
|3—
|Suckerforagrey, m, 5, Flashpoint–Lotsofawe, by Awesome Again. O-Dale White, Sr, B-Carl Vallot (LA), $8,000.
|1—
|Mila’s Gold, m, 5, Gold Tribute–Mila’s Fame, by Aptitude. ($3,500 ’16 ESLOCT; $11,000 2017 ESLTYO). O-Sharon Lindley, B-J Adcock (LA), $4,400.
|Winning Time: 1:21 4/5 (ft)
|CT, 2ND, AOC, $30,000, 3YO, F, 7F, 1-29.
|7—
|PUNK ROCK PRINCESS, f, 3, Bourbon Courage–My Little Monkey, by Old Trieste. ($25,000 ’18 FTMOCT). O-Johnson, Trevor, Slattery, Dan and O’Dwyer, Jeremiah, B-Thomas L Teal (MD), T-Jeremiah O’Dwyer, J-Jevian Toledo, $18,600.
|2—
|Olive’s Bumpa, f, 3, Bourbon Courage–Lady Me Lady, by Aptitude. ($15,000 ’18 FTMOCT). O-Robert D Bone, B-Anchor & Hope Farm Inc (MD), $6,000.
|5—
|Whoisaprettygirl, f, 3, Paynter–Lady Malkin, by Sharp Humor. ($10,000 2019 FTMMAY). O-Kozak Racing LLC, B-Almar Farm LLC (KY), $3,000.
|Winning Time: 1:26 4/5 (ft)
|CT, 7TH, ALW, $29,000, 4YO/UP, F/M, 1 1/16M, 1-29.
|4—
|BANANA ANNA, m, 8, Kodiak Kowboy–Blank Inivition, by Not for Love. ($22,000 2016 FTMWIN). O-Dunham Thoroughbreds, B-Joe-Dan Farm Inc (NJ), T-Bernard G. Dunham, J-J. D. Acosta, $17,175.
|10—
|Greeley and Ariana, m, 6, Greeley’s Conquest–Golden Charm, by Strike the Gold. O-Cecil E Clugston, B-Millard Seldin Rev Trust (KY), $5,725.
|3—
|Nurse Tompkins, m, 5, Munnings–S. L. Tompkins, by Not for Love. O-Elysium Racing, LLC, B-Nancy L Terhune (WV), $2,863.
|Winning Time: 1:48 2/5 (ft)
|CT, 4TH, ALW, $28,000, 4YO/UP, F/M, 4 1/2F, 1-29.
|5—
|LA MEDALLA DE ORO, m, 5, Langfuhr–Golden Indeed, by Allen’s Prospect. O-Fairview Farm (E H Walters), B-Francis W Daniel III (WV), T-David Walters, J-Christian Hiraldo, $16,725.
|4—
|Nice n’ Broad, f, 4, Global Force–Broad But Nice, by Seeking Daylight. O-Theresa R Ho, B-Theresa Ho (WV), $5,575.
|2—
|Nellysford, m, 5, During–Jumelle Springs, by More Than Ready. O-Ray M Pennington, III, B-Ray M Pennington III (WV), $2,788.
|Winning Time: :52 3/5 (ft)
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