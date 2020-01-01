North American Graded Stakes Results January 1

|JOE HERNANDEZ S. (G2), SA, $202,500, 4YO/UP, 5 1/2FT, 1-1.
|4—
|TEXAS WEDGE, g, 5, Colonel John–Callmenancy, by Political Force. ($27,000 ’16 KEESEP; $30,000 2017 OBSMAR). O-Altamira Racing Stable, Rafter JR Ranch LLC, STD Racing Stable and Miller, A, B-Nancy Shuford (KY), T-Peter Miller, J-Flavien Prat, $120,000.
|2—
|Double Touch (GB), g, 6, Dutch Art (GB)–Classical Dancer (GB), by Dr Fong. (80,000gns ’14 TATDEC; 55,000gns ’15 TATOCT; 70,000gns 2016 TATHIT). O-Hronis Racing LLC, B-Honeypuddle Stud (GB), $40,000.
|11—
|Bay Muzik, g, 6, Maclean’s Music–Arch Enemy, by Arch. ($23,000 2016 FTMMAY). O-Scott Herbertson, B-Barak Farm (WV), $24,000.
|Also Ran: Blitzkrieg, Captain Scotty, Grinning Tiger, Tribalist, True Valour (IRE), Legends of War, Carnivorous.
|Winning Time: 1:02 2/5 (fm)
|Margins: 3/4, HD, HF.
|Odds: 2.10, 15.40, 27.70.
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