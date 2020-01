North American Graded Stakes Results January 26

LADY APPLE , f, 4, Curlin–Miss Mary Apples, by Clever Trick. O-Phoenix Thoroughbred III and KatieRich Stables, B-Katierich Farms (KY), T-Steven M. Asmussen, J-Ricardo Santana, Jr., $178,200.

Serengeti Empress, f, 4, Alternation–Havisham, by Bernardini. ($25,000 ’16 KEENOV; $70,000 ’17 KEESEP). O-Joel Politi, B-Tri Eques Bloodstock, LLC (KY), $59,400.

Street Band, f, 4, Istan–Street Minstrel, by Street Cry (IRE). O-Francis, Ray, Jones, Cindy, Jones, J Larry, Medallion Racing and MyRaceHorse Stable, B-Larry Jones, Cindy Jones & Ray Francis (KY), $32,670.