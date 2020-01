North American Maiden Winners January 1

Ez Dreamer–Openshaft by Mineshaft; EITHER WAY, f, 2, TUP, Mcl 10000, 12-31, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Triple AAA Ranch (AZ.).

Flat Out–Suzy Blue Light by Exchange Rate; FLAT OUT BLUE, g, 2, PRX, Mcl 20000, 12-31, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Wayne McFarland (FL.). $22,000 ’17 KEENOV; $20,000 ’18 FTKJUL; $30,000 2019 OBSJUN.

Great Notion–Altagracia by Flatter; HIGH HOLY, c, 2, TP, Msw, 12-31, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Silverton Hill, LLC (KY.).

Tapit–Fierce Boots by Tiznow; PORTOS, c, 2, AQU, Msw, 12-31, 1 1/8m, 1:54 2/5. B-Wertheimer et Frere (KY.).

Verrazano–Crescenda by Bowman’s Band; VIBRANCY, f, 2, AQU, Mcl 50000, 12-31, 1m, 1:41 2/5. B-Robert Bruce Walker (KY.). *1/2 to Archumybaby ($396,394).

Algorithms–Detach by Unbridled; ALLGORILLA, c, 3, GP, Msw, 1-1, 1 1/16mT, 1:42 . B-Adele B. Dilschneider (KY.). $10,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Apart (G2$735,360).

Archarcharch–Pennymoney by Forestry; SHOOTIN MONEY, c, 3, SA, Mcl 30000, 1-1, 6f, 1:11 2/5. B-Joanne R. Mummert (KY.). $9,000 ’18 KEESEP; $45,000 2019 OBSAPR.

Big Brown–Too Tough to Smile by Good and Tough; RIGHTDOWNGENTLEMEN, g, 3, AQU, Mcl 25000, 12-31, 6f, 1:13 . B-Michael Schrader (NY.).

Boisterous–Lookin for Jonesy by Purge; BILLY’SGOTASINGLE, f, 3, GG, Mcl 20000, 1-1, 1 1/16m, 1:49 3/5. B-Tom Capehart & William Myers (CA.).

Calimonco–Speedy Shimmer by Rocky Bar; SPEEDY GIGI, f, 3, TUP, Moc 30000, 1-1, 5 1/2f, 1:03 . B-Melissa Ford (CA.).

City Zip–Sikara (IRE) by Aussie Rules; RIP CITY, g, 3, SA, Mcl 75000, 1-1, 1mT, 1:35 1/5. B-Darwin Krenz (KY.). $27,000 ’17 KEENOV; $62,000 ’18 KEESEP; $150,000 2019 OBSAPR.

Creative Cause–Athaar by Lawyer Ron; SUMMER EXPRESS, f, 3, FG, Mcl 30000, 1-1, a1mT, 1:41 4/5. B-Stoneway Farm (KY.).

Fed Biz–Confessa by Repent; GOVERNANCE, g, 3, SA, Msw, 1-1, 1mT, 1:36 . B-WinStar Farm, LLC (KY.). $45,000 ’18 KEESEP.

Gemologist–Social Butterfly by Hold Me Back; GERRI B, f, 3, TAM, Msw, 1-1, 7f, 1:24 . B-WinStar Farm, LLC (KY.).

Ghostzapper–Bobby’s Babe by Smart Strike; MAJOR FED, c, 3, FG, Msw, 1-1, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Lloyd Madison IV, LLC (KY.). *Full to Zapperini (G1P$261,471) *1/2 to May Lily (MSW$272,676).

Mizzen Mast–Electric Cove by Spinning World; LEBKUCHEN, f, 3, FG, Msw, 1-1, a5 1/2fT, 1:06 2/5. B-Jonathan Dean (LA.). *Full to Paulina’s Love (G2$304,990).

Mobil–Lite Medley by Lite the Fuse; MOBIL SONG, f, 3, MVR, Msw, 1-1, 6f, 1:15 1/5. B-Steve Palinkas (OH.).

Normandy Invasion–Sweet Slam by Grand Slam; BELLA INVASION, f, 3, AQU, Msw, 1-1, 6f, 1:14 3/5. B-Sugar Maple Farm (NY.). $4,700 ’18 KEEJAN; $9,000 2019 FTMMAY.

Real Solution–Smart Cash by Awesome Again; QUEENS EMBRACE, f, 3, TAM, Mcl 16000, 1-1, 1m 40y, 1:43 . B-Emerald Q Partners, Inc. & TCR Ranch (KY.). $10,000 ’18 KEESEP.

Shanghai Bobby–Boxford Belle by Afleet Alex; GLORIOUS GAL, f, 3, GP, Mcl 32000, 1-1, a7 1/2fT, 1:30 1/5. B-Charles Matses (KY.).

Summer Front–Southern Drifter by Dixie Union; WINYAH BAY, f, 3, TP, Mcl 15000, 1-1, 6 1/2f, 1:19 . B-Machmer Hall (KY.). $22,000 ’18 FTKJUL.

Wicked Strong–Witchesofwestfield by Cape Canaveral; WICKED WITCH, f, 3, TAM, Mcl 16000, 1-1, 1m 40y, 1:45 4/5. B-Don L Ming (FL.).

Bear’s Kid–Miss Yankee by Yankee Gentleman; OVERBEARING, g, 4, MVR, Mcl 7500, 1-1, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Colebrook Farms (ON.).

Houseofroyalhearts–Sophisticated Slew by Slewdledo; BRINGINDOWNDAHOUSE, g, 4, TUP, Mcl 15000, 1-1, 6f, 1:10 4/5. B-Shirley MacKenzie (WA.).

Istan–Buffalo Bird Woman by Slew City Slew; WINGS OF FURY, f, 4, FG, Mcl 30000, 1-1, a1mT, 1:40 3/5. B-Elizabeth L. Jones & Brownell A. Clark (KY.). $15,000 ’17 KEESEP; $55,000 2018 OBSJUN. *1/2 to Motovato (G3$398,869).

Kantharos–Bella Contessa by Macho Uno; QUEEN KANTHAROS, f, 4, GP, Mcl 12500, 1-1, 6f, 1:12 2/5. B-Sherry Racing, Inc. (NY.).

Mission Impazible–Fleet Streak by More Than Ready; HAPPY MUSIC, f, 4, AQU, Mcl 40000, 1-1, 6 1/2f, 1:21 . B-Twin Creeks Farm (NY.). $85,000 ’17 FTNAUG.

New Year’s Day–Miss Chloe H. by Littleexpectations; KICKAPOO, g, 4, TP, Mcl 5000, 1-1, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Ricky Short & Sharon Wilson (KY.).

Rimrod–Pass the Salt by Salt Lake; DIAGONAL, g, 4, PRX, Mcl 10000, 1-1, 1m 70y, 1:47 3/5. B-R H Breeding LLC (PA.).

Vettori (IRE)–Princesa Rafaela by Woodman; BROZILIAN (BRZ), g, 4, TUP, Mcl 5000, 12-31, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Stud T N T (BRZ.). *1/2 to Birkin Bag (BRZ) (G1).

Hear No Evil–Lucky of Course by Awesome of Course; CARSON CITY COIN, m, 5, LRL, Mcl 10000, 1-1, 1m, 1:42 3/5. B-Jacks or Better Farm Inc. (FL.).

Sea of Secrets–Real Paranoide (SP$397,797), by Paranoide (ARG); SECRETLY PARANOIDE, m, 5, GG, Mcl 5000, 1-1, 5f, :59 4/5. B-Victory Rose Thoroughbreds, Inc. (CA.).