North American Maiden Winners January 10

Brooks ‘n Down–Leap Year Luck by Hear No Evil; TWO CENTS WORTH, f, 3, GP, Mcl 12500, 1-10, 6f, 1:12 3/5. B-Jacks or Better Farm Inc. (FL.).

Clubhouse Ride–Calameera by Powerscourt (GB); KLEEN KARMA, f, 3, SA, Mcl 50000, 1-10, 6f, 1:12 1/5. B-James Shenouda & Alfred A. Pais (CA.).

Competitive Edge–Hard to Get by Not for Love; POWER FORWARD, f, 3, CT, Msw, 1-9, 4 1/2f, :53 4/5. B-Coleswood Farm, Inc. (WV.). *1/2 to Slip the Cable(MSW$379,114).

Cross Traffic–Al Maha by Holy Bull; BENNY CHANG, g, 3, SA, Mcl 50000, 1-10, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-H. Allen Poindexter (KY.). $52,000 ’18 KEESEP; $92,500 2019 OBSMAR. *1/2 to Killybegs Captain(G3$527,453).

Declaration of War–Comedia by Smart Strike; LOA, f, 3, LRL, Mcl 25000, 1-10, 1m, 1:40 4/5. B-Indian Creek (KY.).

Kantharos–Trippi Honor by Trippi; FREEZER BURN, f, 3, GP, Msw, 1-10, 6f, 1:12 1/5. B-Honors Stable Corporation (FL.). $87,000 2019 OBSJUN.

Munnings–Baroness Aamoura by Theatrical (IRE); ALFRED, g, 3, TP, Mcl 30000, 1-9, 1m, 1:39 3/5. B-Zayat Stables, LLC (KY.). $60,000 ’18 KEEJAN.

Orb–Vivere by War Front; PERSISTO, f, 3, AQU, Msw, 1-10, 1m, 1:39 4/5. B-Claiborne Farm & Adele B. Dilschneider (KY.). $25,000 2019 OBSAPR.

Square Eddie–Bas by Flower Alley; EDDIE’S PRINCESS, f, 3, GG, Mcl 12500, 1-10, 6f, 1:12 2/5. B-Reddam Racing LLC (CA.). $2,500 ’18 BESOCT.

Sum of the Parts–Feels Like Friday by Anet; FRIDAY’S BEST, g, 3, FG, Msw, 1-10, 5 1/2f, 1:06 . B-Stewart M. Madison (LA.).

Summer Front–Quality Included by Include; SUMMER ASSAULT, g, 3, TAM, Msw, 1-10, 5fT, :56 3/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $15,000 ’18 FTKOCT; $45,000 2019 OBSAPR.

Tapizar–Check Your Six by Giant’s Causeway; TIP FOR TAP, c, 3, PEN, Msw, 1-10, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Smart Angle, LLP (PA.).

Temple City–Aspen Whisper by Mr. Greeley; MISHKO, c, 3, FG, Mcl 30000, 1-10, a7 1/2fT, 1:36 3/5. B-Phil & Judy Needham & Bena Halecky (KY.).

Union Rags–Graser (IRE) by Motivator (GB); MAKE A STAND, c, 3, GP, Mcl 75000, 1-10, 1 1/16mT, 1:41 2/5. B-The Elkstone Group LLC (MD.).

Bandbox–Buffgirl by Quiet American; SILVER SIDES, f, 4, LRL, Mcl 10000, 1-10, 6f, 1:14 . B-Hillwood Stables, LLC (MD.). $20,000 ’17 FTMOCT.

Declaration of War–Jellicle Song by Street Cry (IRE); MUNGOJERRIE, g, 4, TAM, Msw, 1-10, 7f, 1:22 . B-Mr. & Mrs. M. Roy Jackson (KY.).

Harborage–Think Green by Grindstone; THINKING OF HER, f, 4, FG, Mcl 10000, 1-10, 6f, 1:14 2/5. B-Royal B. Kraft Sr. (LA.).

Iffraaj (GB)–Sloane Square (GB) by Teofilo (IRE); SLOANE GARDEN (GB), f, 4, GG, Msw, 1-10, 1m, 1:39 3/5. B-Jupiter Bloodstock Ltd (GB.). 31,000gns ’16 TATDEC; 70,000gns ’17 TATOCT; 25,000gns 2019 TATHIT.

Overdriven–Dixie Image by Halo’s Image; LADY NOY, f, 4, GP, Mcl 25000, 1-10, 5fT, :56 2/5. B-H. J. Parra Racing Stable (FL.). *1/2 to Pacific Image($253,325).

Rattlesnake Bridge–White Lion by Lion Heart; BRIDGETOTHEFUTURE, g, 4, AQU, Mcl 20000, 1-10, 1m, 1:42 . B-Golden legacy Stable (FL.).

Street Boss–Veruschka by Tapit; RUSSIAN TO TAPIT, g, 4, TP, Mcl 5000, 1-10, 1m, 1:39 2/5. B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.). $75,000 ’17 FTKJUL.

Take Charge Indy–Forest Jazzy by Forestry; TAKE CHARGE CACKY, f, 4, TP, Mcl 15000, 1-9, 1m, 1:39 4/5. B-Dividing Ridge Farm & Strongheart Farm (KY.).