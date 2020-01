North American Maiden Winners January 11

Awesome of Course–Pleasant Ring by Pleasant Tap; ACASEADAY, g, 3, TAM, Mcl 16000, 1-11, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-John B. Penn (FL.). $37,000 ’18 OBSJAN; $8,000 ’18 OBSOCT. *1/2 to Bad Debt (MG1P$838,330).

Bodemeister–Gold d’Oro by Medaglia d’Oro; KINGMEISTER, c, 3, GP, Msw, 1-11, 1m, 1:36 4/5. B-Courtlandt Farm (KY.). *1/2 to Strike Power (G3$349,710).

Bourbon Courage–Prairie Heat by Malibu Moon; MUSICAL TIMES, f, 3, PEN, Mcl 16000, 1-10, 6f, 1:12 4/5. B-Elizabeth R. Houghton (PA.).

Candy Ride (ARG)–Rever de Vous by Distorted Humor; WEST BANK BABY, f, 3, DED, Msw, 1-10, 6 1/2f, 1:22 3/5. B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (KY.). $105,000 ’18 KEEJAN.

Chatain–Gal Aloud by War Chant; OH TOODLES, f, 3, DED, Mcl 10000, 1-10, 5f, 1:01 . B-Gary M Scherer & Chad White (LA.).

Custom for Carlos–Gem of Soul (BRZ) by Crimson Tide (IRE); GEM OF CARLOS, g, 3, FG, Mcl 12500, 1-11, 6f, 1:12 2/5. B-Fountain Grass Thoroughbred Farm, LLC (LA.).

Daddy Long Legs–Two Skats by Two Punch; BAYTOWN MILLI, f, 3, CT, Mcl 12500, 1-10, 4 1/2f, :55 . B-Murray D. Stroud (ON.).

Declaration of War–Mira Alta by Curlin; WAR STOPPER, c, 3, AQU, Msw, 1-11, 1m, 1:37 2/5. B-Rock Ridge Thoroughbreds, LLC (KY.). $75,000 ’18 KEESEP.

Don’tsellmeshort–Erotica by Perfect Mandate; PERFECT SALE, f, 3, GG, Mcl 8000, 1-11, 5f, :59 1/5. B-Running Luck Ranch LLC (CA.). $1,300 2019 CTNAUG.

Fury Kapcori–Amazing Beauty by Distorted Humor; THE GODDESS LYSSA, f, 3, TAM, Mcl 40000, 1-11, 5 1/2f, 1:03 1/5. B-Brent Fernung & Crystal Fernung (FL.). $10,000 2019 OBSJUN.

Grazen–Devoted One by Broken Vow; SHE’S DEVOTED, f, 3, SA, Msw, 1-10, 5 1/2fT, 1:03 3/5. B-Slam Dunk Stable (CA.).

Liam’s Map–Mystic City (MSW$349,621), by City Zip; SILVER RATIO, c, 3, GP, Msw, 1-11, 6f, 1:10 2/5. B-Woods Edge Farm, LLC (KY.). $320,000 ’18 KEESEP.

Majestic City–Frangipanni by Cape Town; CITY TEMPER, f, 3, AQU, Mcl 25000, 1-11, 6f, 1:13 3/5. B-Bloom Squared (NY.). $62,000 2019 FTMMAY.

Medal Count–Susan Jane by Jump Start; POWER OF CHARACTER, f, 3, DED, Mcl 10000, 1-11, 5f, 1:01 . B-Amy Bayle & Brian Holmes (OK.). $37,000 ’18 FTKOCT.

Mineshaft–Donna Marie by Came Home; FINAL PROOF, g, 3, LRL, Mcl 16000, 1-11, 1m, 1:39 . B-Champion Equine LLC (FL.). $50,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Matt King Coal (G2P$662,650).

Ministers Wild Cat–Ms Vanenzza by Successful Appeal; MAHI MAHI, g, 3, SA, Mcl 30000, 1-11, 1m, 1:40 1/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Mission Impazible–Gleaming Lady by Suave; GIPSEY SORCERESS, f, 3, AQU, Mcl 25000, 1-11, 6f, 1:15 1/5. B-Stone Bridge Farm, LLC (NY.). $2,000 ’18 OBSOCT.

Oxbow–Dashes N Dots by Aptitude; ANIMATE, c, 3, CT, Msw, 1-10, 7f, 1:28 . B-Robert Clements (KY.).

Proud Citizen–Love Torch by El Prado (IRE); LADY SHAMAN, f, 3, HOU, Msw, 1-10, 6f, 1:11 . B-J. W. Lockhart Jr. & Sally Lockhart (KY.). $27,000 ’18 KEESEP.

Sway Away–Spun Clear by Hard Spun; SPUN AWAY, f, 3, GG, Mcl 12500, 1-10, 6f, 1:10 2/5. B-Linda Madsen (CA.). $4,000 2019 CTNAUG.

Tapiture–Silk Sails by Ocean Crest; TAPPIN FORA DANCE, g, 3, SUN, Msw, 1-11, 6f, 1:10 2/5. B-Lantern Hill Farm LLC (KY.). $90,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Incansable (champion in Ecuador 2014-2015 ).

Tiznow–Media Madness by Empire Maker; TIZ FAKE NEWS, f, 3, GG, Msw, 1-11, 5 1/2f, 1:04 . B-R. M. J. Stables, LLC (KY.).

Trappe Shot–Brie’s Snowflake by Tale of the Cat; MERCHANTS OF COOL, g, 3, TP, Msw, 1-10, 6 1/2f, 1:16 . B-Dixiana Farms LLC (KY.). $10,000 ’18 KEESEP.

Uncle Mo–Peace Time by War Front; CARACARO, c, 3, GP, Msw, 1-11, 1m, 1:35 . B-SF Bloodstock LLC (KY.). $95,000 ’17 KEENOV.

Violence–Dazzletown by Speightstown; VIOLENT CITY, c, 3, GP, Msw, 1-11, 6f, 1:10 2/5. B-Woods Edge Farm, LLC (KY.). $330,000 ’18 KEESEP.

Afleet Alex–Ice Girl by Devil on Ice; ALEX OF ICE, g, 4, MVR, Msw, 1-11, 6f, 1:11 3/5. B-Y-Lo Racing Stables, LLC (FL.). $14,000 ’17 OBSOCT; $60,000 2018 OBSAPR.

Candy Ride (ARG)–Toppisme by Saint Ballado; CITIBIKE, f, 4, HOU, Mcl 15000, 1-10, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Wertheimer et Frere (KY.).

Central Banker–Bunhead by Hard Spun; PRINCIPAL DANCER, g, 4, AQU, Mcl 25000, 1-11, 6f, 1:13 3/5. B-Stone Bridge Farm, LLC (NY.). $28,000 ’17 OBSOCT; $50,000 2018 OBSAPR.

Dublin–Barrel of Joy by Disco Rico; BARREL OF STOUT, g, 4, TAM, Mcl 16000, 1-11, 1mT, 1:38 2/5. B-Tri County Stables (NY.).

Emperor Tiberius–Deona by Yankee Victor; E T’S GYPSY WOMAN, f, 4, PRX, Msw, 1-11, 6f, 1:11 . B-R. N. Miller (PA.). *1/2 to Miss Wilby ($390,468).

Kitten’s Joy–Coquihalla by Elusive Quality; SNOW LION, g, 4, TAM, Mcl 16000, 1-11, 1mT, 1:36 4/5. B-Newtown Anner Stud (NY.).

Ministers Wild Cat–Blues and Silvers ($259,124), by Eurosilver; BLOWINTHEBLUESAWAY, g, 4, GG, Mcl 16000, 1-11, 6f, 1:13 . B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Revolutionary–Shamefully Sinful by Belong to Me; ATTUCK, g, 4, MVR, Msw, 1-11, 1m, 1:39 3/5. B-William L Jones & Kathy L. Jones (KY.).

Super Saver–La Mina by Mineshaft; HE’S THE SOUPERWON, g, 4, FG, Mcl 12500, 1-11, 6f, 1:12 4/5. B-Timothy Wickes & Jeffry Morris (KY.). $85,000 ’17 OBSOCT.

Too Much Bling–Funny Tune by Dove Hunt; WITH THE BAND, g, 4, HOU, Msw, 1-10, 6f, 1:12 . B-Magnolia Racing Stable, LLC (TX.). $38,000 ’17 TEXAUG.

Wrote (IRE)–Susies Gal ($255,347), by Alphabet Soup; SUSIES WHO, f, 4, TAM, Mcl 10000, 1-11, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Northwest Stud (FL.).

Caleb’s Posse–Rain Cloud by Afternoon Deelites; MONEY SUNK, m, 5, DED, Mcl 10000, 1-10, 6 1/2f, 1:25 2/5. B-Robert Stockett (LA.).

Into Mischief–Ten Treasures by Coronado’s Quest; PAID HOLIDAY, g, 5, LRL, Mcl 10000, 1-11, 5 1/2f, 1:06 . B-Sycamore Hall Thoroughbreds, LLC (MD.). $20,000 ’16 FTMOCT.

Trajectory–Rosa P by Helmsman; SIERRA SARAH, m, 6, CT, Msw, 1-10, 4 1/2f, :54 1/5. B-R. N. Miller (PA.).