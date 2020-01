North American Maiden Winners January 14

Cryptolight–Vallinda by General Meeting; CRISTALINDA, f, 3, MVR, Msw, 1-14, 5 1/2f, 1:07 . B-Ronald DeWolf (OH.). *1/2 to Mr. Romance ($473,276).

Liaison–Midnight Search by Vying Victor; SOPHIA SAID WHAT, f, 3, SUN, Mcl 8500, 1-14, 6f, 1:11 3/5. B-David A Purvis (KY.).

Unbridledwood–Sassy Shore Breeze by Shore Breeze; SHORE OF EDEN, f, 3, MVR, Msw, 1-14, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Robert A. Rowe (OH.).

Bold Warrior–Positive Thinker by Storm Boot; CANUSTAYTONIGHT, f, 4, MVR, Msw, 1-14, 6f, 1:16 1/5. B-Hal Snowden Jr. & William C. Snowden (OH.).

Cyclotron–Cute as a Bug by Bold Badgett; RADIOTRON, g, 4, TUP, Mcl 5000, 1-14, 5 1/2f, 1:05 . B-Kathryn Nichol Hegedus (CA.). $2,700 ’17 BESOCT.

Exchange Rate–Prairie Fever by Richter Scale; EXCHANGE FEVER, g, 4, MVR, Mcl 7500, 1-14, 5 1/2f, 1:08 4/5. B-Fred W. Hertrich III (NY.). $75,000 2018 OBSAPR.

Old Forester–Spicey Attitude by Maria’s Mon; BAYLEAF, f, 4, PRX, Mcl 10000, 1-14, 6f, 1:13 3/5. B-Wynnwood Farms (ON.). C$1,300 ’17 ONTNOV.

Street Sense–La La’s Cookin by Harlan’s Holiday; THE MALLARD QUEEN, f, 4, TUP, Mcl 10000, 1-14, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Gabriel Duignan (KY.). $70,000 ’17 FTMOCT; $60,000 2018 FTMMAY.