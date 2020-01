North American Maiden Winners January 15

Biondetti–City Attack by City Place; AZKAREE, g, 3, GP, Mcl 12500, 1-15, 6f, 1:11 4/5. B-Olivia Quinones (FL.).

Khozan–Arealhotlover by Untuttable; FLAMING HOT, g, 3, GP, Mcl 32000, 1-15, 6f, 1:11 2/5. B-Stonehedge, LLC (FL.). *1/2 to Uncle Vinny (G3).

Palace Malice–Eliza’s Cat by Malibu Moon; PALIZA, g, 3, TAM, Mcl 16000, 1-15, 1 1/16mT, 1:45 2/5. B-Bridlewood Farm (FL.).

Raison d’Etat–Sitara by Point Given; KERTARA, f, 3, HOU, Msw, 1-15, 1m, 1:41 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $2,200 ’18 KEESEP.

Will Take Charge–Classy Touch by Maria’s Mon; FENTYNOLA, c, 3, GP, Mcl 25000, 1-15, 5fT, :55 3/5. B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.). $28,000 ’18 KEESEP.

Giant Surprise–Juscauz by Buddy; MS. GENUINE, f, 4, TAM, Mcl 10000, 1-15, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Donna Lee Sammons (NY.).

Itsmyluckyday–Delightful Ridge by Come Summer; ZOE’S DELIGHT, g, 4, GP, Msw, 1-15, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-Winchester Place Thoroughbreds, LLC (MN.).

Jimmy Creed–Justoneatheguys by Corinthian; SISTER’S CREED, f, 4, MVR, Mcl 7500, 1-15, 5 1/2f, 1:06 . B-Daniel J. Yates & Patricia J. Yates (OH.). $70,000 ’17 FTKOCT.

Midnight Lute–Showtime Samurai by First Samurai; SULTRY SAMURAI, c, 4, TAM, Mcl 10000, 1-15, 5 1/2f, 1:03 1/5. B-Farfellow Farms Ltd. (KY.). $65,000 ’17 FTKJUL; $300,000 2018 OBSMAR.

The Factor–Royal Copenhagen (FR) (G3$367,237), by Inchinor (GB); FLY NIGHTLY, g, 4, TAM, Msw, 1-15, 1 1/16mT, 1:43 1/5. B-Hill ‘n Dale Farm (IL.).