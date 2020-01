North American Maiden Winners January 17

Amira’s Prince (IRE)–Supah Jackie by Mecke; JACKIES DREAM, f, 3, TAM, Mcl 16000, 1-17, 1 1/16mT, 1:45 4/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.).

Can the Man–Midnight Magic by Midnight Lute; TALIA LADYBUG, f, 3, LRL, Mcl 16000, 1-17, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Dr. Carolin Von Rosenberg DVM (FL.). $20,000 2019 FTMMAY.

Daaher–Huckie by Fast Play; FORTY NINE MODEL, f, 3, FG, Mcl 25000, 1-17, 6f, 1:12 2/5. B-Stacey Moak (LA.).

Fierce Wind–Lady Gracenote (MSP$500,241), by Read the Footnotes; FUGIWHARA, g, 3, LRL, Mcl 16000, 1-17, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Raleigh Colston Minor (VA.). $3,500 ’18 FTMOCT; $9,500 2019 FTMWIN.

Frost Giant–Street Magic by Street Hero; BE MAGIC, f, 3, AQU, Mcl 25000, 1-17, 1m, 1:44 1/5. B-Sean O’Connor (NY.). $2,500 ’17 FTNOCT.

Indian Firewater–Almost a Ten by Cee’s Tizzy; DRINKIN FIRE WATER, g, 3, SUN, Mcl 8000, 1-17, 5f, :59 3/5. B-William Robertson & Mary Robertson (NM.).

Into Mischief–Allude by Orientate; DROP A HINT, f, 3, GP, Mcl 25000, 1-17, 5fT, :55 1/5. B-Clarkland Farm (KY.). $250,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Imply (MSW$772,728).

Jump Start–Kip Berries (MSW$409,775), by Kipling; CONGRESS HALL, f, 3, LRL, Mcl 10000, 1-17, 1m, 1:43 2/5. B-Bowman & Higgins Stable (MD.). $6,500 ’17 FTMDEC.

Lea–A. P. Reality by Pulpit; JADES GELLY, f, 3, GP, Mcl 50000, 1-17, 5fT, :55 2/5. B-Centaur Farms, Inc. (KY.). $120,000 ’18 KEEJAN; $190,000 ’18 KEESEP.

Mission Impazible–Mott N Hester by Super Saver; NICKY SCISSORS, f, 3, AQU, Msw, 1-17, 6 1/2f, 1:21 1/5. B-Small Batch Thoroughbreds (NY.). $11,000 ’17 KEENOV; $110,000 ’18 FTNAUG.

Paynter–Miss Moon by Malibu Moon; MI CHACHIS INTENTA, f, 3, FG, Mcl 15000, 1-17, 6f, 1:12 3/5. B-Sun Valley Farm & William Humphries (KY.). $11,000 ’18 OBSOCT.

Temple City–Peach Brew (G3$320,322), by Milwaukee Brew; SUPER CUTE, f, 3, TAM, Msw, 1-17, 1m 40y, 1:41 4/5. B-Buck Pond Farm, Inc. (KY.). $95,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Sydney Freeman (MSW$297,970).

Tonalist–Queen’s Award by Medaglia d’Oro; ALTA’S AWARD, f, 3, FG, Msw, 1-17, 1 1/16m, 1:45 3/5. B-Mr. & Mrs. Al Mazzetti & Mr. & Mrs. Ed Orr (KY.).

Cairo Prince–Ocarson by Olmodavor; PRINCE OF NEW YORK, c, 4, AQU, Mcl 40000, 1-17, 1m, 1:43 1/5. B-Clark O. Brewster (NY.). $100,000 ’17 FTKOCT.

Candy Ride (ARG)–Charm the Giant (IRE) (G3$336,309), by Giant’s Causeway; ODYSSEUS, c, 4, SA, Msw, 1-17, 5 1/2fT, 1:03 2/5. B-Ron McAnally & Deborah McAnally (KY.). $200,000 ’17 KEESEP. *1/2 to Charm the Maker (G1P$340,290) *1/2 to Liam the Charmer (G2$343,922).

Declaration of War–Miss Paget (IRE) by Galileo (IRE); PALLAS ATHENE, f, 4, TAM, Msw, 1-17, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-Doug Branham & Felicia Branham (KY.). $110,000 ’17 KEESEP.

Informed–Sexy Melody by Cuvee; INFO’S TREASURE, f, 4, SA, Mcl 20000, 1-17, 1m, 1:42 . B-Rick Zimmerman (CA.).

Kitten’s Joy–Firdaws by Mr. Greeley; RAKEEZ, c, 4, GP, Msw, 1-17, 1 1/8mT, 1:47 1/5. B-Shadwell Farm, LLC (KY.).

Majestic Warrior–My Hopeful Heart by Strong Hope; RED NATION, g, 4, GP, Mcl 12500, 1-17, 6f, 1:13 . B-Catherine Zoc (KY.). $3,000 ’17 KEESEP.

Richard’s Kid–To the Batcave by Gotham City; YOU WANNA EAR RIP, f, 4, GG, Mcl 20000, 1-17, 6f, 1:12 . B-Andreas Psarras (CA.).

Verrazano–Antepova by Stravinsky; ANTE VERA, f, 4, DED, Mcl 10000, 1-16, 5f, 1:02 1/5. B-Petaluma Bloodstock & Malbec LLC (KY.).