North American Maiden Winners January 18

Abstraction–Desert Joy by Desert God; MORE ACTION, g, 3, SUN, Msw, 1-17, 6f, 1:12 2/5. B-Armando Arreola (NM.).

Abstraction–Don’t Get Married by Dixie Union; SUTAH WHO, f, 3, SUN, Mcl 10000, 1-18, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Sam E Stevens & Sammy L Stevens (NM.).

Bodemeister–Xtra Spice by Quality Road; SKIPIN ON ORCHARD, c, 3, AQU, Mcl 30000, 1-18, 6 1/2f, 1:21 1/5. B-Kinsman Farm (KY.). $27,000 ’18 KEESEP.

Carpe Diem–Kissed by a Star by Kingmambo; LIFE ON TOP, c, 3, GP, Msw, 1-18, 1mT, 1:34 2/5. B-Gabriel Duignan, Crosshaven Bldsk, Hazelmere Bldsk & Petaluma Bldsk (KY.). $250,000 ’18 KEESEP.

Central Banker–Silver Sands by El Prado (IRE); SILVER BANK, f, 3, TAM, Msw, 1-18, 5fT, :56 4/5. B-Hidden Brook Farm (NY.). $55,000 ’18 FTKOCT.

Cigar Street–Distal Daughter by Mister Phone (ARG); WILLISTON WAY, c, 3, MVR, Msw, 1-18, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Thomas J. Young (KY.).

Coil–Margaret’s Miracle by Slewdledo; RETURRAY, g, 3, GG, Mcl 25000, 1-17, 6f, 1:11 2/5. B-Gary Brady & JAGH3, LLC (CA.).

Coil–She’s an I Full by Restless Con; TIPPY TOP, f, 3, GG, Msw, 1-18, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Andreas Psarras (CA.).

Custom for Carlos–K. R.’s Jazz by Concerto; SLITHER, g, 3, DED, Msw, 1-17, 5f, 1:00 1/5. B-Gulf Haven Farms, LLC (LA.).

English Channel–Kitten’s Top Cat by Kitten’s Joy; BEE CATCHER, c, 3, GP, Msw, 1-18, 1mT, 1:36 1/5. B-Calumet Farm (KY.).

Fast Anna–Girlsasaint by Saint Liam; BRING ME A CHECK, g, 3, HOU, Msw, 1-17, 1m, 1:40 3/5. B-Tom Durant (KY.).

Ghostzapper–I’m Mom’s Favorite by Indian Charlie; CHARMING LADY, f, 3, FG, Msw, 1-18, 6f, 1:10 4/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $185,000 ’18 FTKOCT; $400,000 2019 FTMMAY.

Giant Surprise–Pavoninia by Eavesdropper; VARANGIAN, g, 3, AQU, Mcl 25000, 1-18, 6 1/2f, 1:21 . B-Ascendant Farms LLC (NY.).

I Want Revenge–Candys Girl (GB) by Bertolini; CANDY’S REVENGE, g, 3, MVR, Mcl 10000, 1-18, 6f, 1:15 4/5. B-Steve M DeMaiolo & Brian Raimonde (OH.).

Into Mischief–Tiz a Chick by Tiznow; SHAKE SOME ACTION, c, 3, FG, Msw, 1-18, 1 1/8mT, 1:50 1/5. B-Edgar Scott Jr. & Jane MacElree (KY.). $235,000 ’18 KEESEP; $300,000 2019 FTMMAY.

Into Mischief–Date to Remember by Bernardini; DUDLEY SQUARE, c, 3, TAM, Msw, 1-18, 6f, 1:10 3/5. B-Siena Farms LLC (KY.). *1/2 to Bernina Star (G1P$251,516) *1/2 to National Flag (G3).

Keep Up–Victorian Edge by Diesis (GB); REMISSION, f, 3, TP, Mcl 7500, 1-17, 1m, 1:42 3/5. B-Robert J. Hunt (KY.).

Luftikus–Shortnin Bread by Windsor Castle; SWEETIN BREAD, g, 3, CT, Mcl 12500, 1-18, 6 1/2f, 1:23 1/5. B-Taylor Mountain Farm (WV.).

Oxbow–Lorna’s Tapit by Tapit; L’ CRISTABAL, c, 3, GP, Mcl 25000, 1-18, 1m, 1:38 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,700 ’18 KEESEP.

Papa Clem–Field of Interest by Unbridled’s Song; PAPA TONY, g, 3, SA, Mcl 50000, 1-18, 6f, 1:12 2/5. B-Liberty Road Stables (CA.). $5,000 2019 CALMIX.

Quality Road–Now Now by Tiznow; QUIXOTIC, c, 3, AQU, Msw, 1-18, 6 1/2f, 1:19 . B-Kim Nardelli, Rodney Nardelli & William Werner (KY.). $300,000 ’18 KEESEP.

Rocky Bar–Lucky Sis by Cayoke (FR); ROCKY BAR SIX, g, 3, SUN, Mcl 12500, 1-18, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Harry K. Keshian & Cheryl A. Keshian (AZ.). $3,000 ’18 ARZNOV.

Sky Mesa–Uzziel (G2$457,488), by Harlington; TADEO, g, 3, TP, Mcl 7500, 1-18, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-James W. McKenney & Tammy McKenney (CA.).

Speightstown–Letgomyecho (G2), by Menifee; ECHO TOWN, c, 3, FG, Msw, 1-18, 6f, 1:09 1/5. B-Betz, J. Betz, Burns, CHNNHK Thoroughbreds, Magers, et al. (KY.). $100,000 ’18 KEESEP. *1/2 to J Boys Echo (G3$377,543).

Tapiture–Share the Sugar by Heatseeker (IRE); STEPH’SFULLASUGAR, f, 3, FG, Msw, 1-18, 6f, 1:11 1/5. B-Autumn Hill Farms Racing StablesInc. (LA.).

Tapiture–Ruby Pumps by Finality; MISS TAP DANCE, f, 3, LRL, Msw, 1-18, 7 1/2f, 1:34 1/5. B-Lesley Campion (KY.). $15,000 ’18 FTMOCT.

The Factor–Gracewood by Unbridled’s Song; FACTORINO, c, 3, GP, Msw, 1-18, 5fT, :55 2/5. B-Grace Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $12,000 ’18 KEESEP.

Uncle Mo–Separate Forest (G3), by Forestry; HENDY WOODS, f, 3, FG, Msw, 1-18, 1mT, 1:37 . B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.).

Weigelia–Katarica Disco by Disco Rico; DISCO DEJA VU, f, 3, PEN, Mcl 25000, 1-17, 5f, 1:00 1/5. B-St. Omer’s Farm (PA.). *Full to Pink Princess (SP$572,135) *Full to Fat Kat (MSW$423,318) *Full to Disco Rose (G2P$449,280) *Full to Smooth B (MSW$380,838).

Calibrachoa–Southern Duchess by Concerto; OLIVIA’S DUCHESS, f, 4, DED, Mcl 10000, 1-17, 6 1/2f, 1:24 3/5. B-Richard Tate (LA.).

Fed Biz–Symphony Ride by Candy Ride (ARG); BIZZY RIDE, c, 4, TP, Mcl 30000, 1-17, 6 1/2f, 1:16 3/5. B-Clark O. Brewster (NY.). $15,000 ’17 FTKOCT.

Finale–Cherokee Heart by Cherokee Run; IROQUOIS HEART, f, 4, SUN, Mcl 6500, 1-18, 6 1/2f, 1:19 2/5. B-R Legacy Racing (NM.).

Hoorayforhollywood–Usual Lies by World Appeal; HOLLYWOOD AS USUAL, c, 4, GG, Msw, 1-18, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Linda Madsen (CA.).

Ice Box–Allseas by Forestry; THE PAPER WAZOO, g, 4, MVR, Mcl 5000, 1-18, 6f, 1:13 1/5. B-Farm III Enterprises LLC (FL.). $2,000 ’17 OBSJAN.

Kitten’s Joy–Little Egypt by Dixie Union; BIG EGYPT, g, 4, HOU, Msw, 1-17, 1mT, 1:42 4/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $20,000 ’17 OBSOCT.

Sky Mesa–Tourism by Seeking the Gold; NO RELIEF IN SIGHT, f, 4, HOU, Mcl 5000, 1-17, 6f, 1:13 2/5. B-Taylor Asbury & Franklin S Kling Jr. (KY.). $27,000 ’16 KEENOV.

Speightstown–Spanish Gold by Medaglia d’Oro; SO GRACIOUS, f, 4, LRL, Msw, 1-18, 6f, 1:12 3/5. B-Rush River Farm (KY.).

Surf Cat–Pink Blossom by Proud Citizen; VIDALIA, f, 4, LA, Mcl 3500, 1-17, 4 1/2f, :53 1/5. B-Headley, Todaro & Old English Rancho (CA.).

Tale of Ekati–Rosie Lee City by Leestown; SOURNOIS, g, 4, HOU, Mcl 5000, 1-17, 6f, 1:13 . B-Lora Pitre and Pierre Landry, III (LA.).