North American Maiden Winners January 19

Blame–Ascending Angel by Pulpit; NADAL, c, 3, SA, Msw, 1-19, 6 1/2f, 1:15 4/5. B-Sierra Farm (KY.). $65,000 ’18 KEESEP; $700,000 2019 FTFMAR.

Brethren–Against the Sky (G3$255,607), by Regal Remark; EARTHQUAKE, c, 3, TAM, Mcl 16000, 1-19, 1mT, 1:37 3/5. B-Arindel (FL.).

Clubhouse Ride–Stop the Humor by Distorted Humor; DIRT ROAD RED, g, 3, GG, Mcl 12500, 1-19, 1m, 1:40 4/5. B-Al Kirkwood & Saundra Kirkwood (KY.).

Congrats–Silver Frame by Northern Afleet; DANCIN ALL ALONE, f, 3, HOU, Msw, 1-18, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-No Escape Ranch (TX.). $150,000 ’18 KEESEP.

Declaration of War–Hoh Buzzard (IRE) (G2$319,771), by Alhaarth (IRE); DECLARATIONWARRIOR, f, 3, GP, Msw, 1-19, 1mT, 1:35 1/5. B-Camas Park Stud (KY.). *1/2 to Via Villaggio(G3$373,419).

El Roblar–Pretty Amazing by Benchmark; XYLINA’S ART, f, 3, TUP, Mcl 10000, 1-19, 5f, :58 1/5. B-William Matthews Family Trust (AZ.). $3,000 ’18 ARZNOV.

Ez Effort–Ms Mumba by Rockport Harbor; JAQUET, c, 3, TUP, Moc 30000, 1-19, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Pam Eikleberry (AZ.).

Fed Biz–Aqualane Shores by Friends Lake; LA NEGRITA, f, 3, AQU, Mcl 30000, 1-19, 7f, 1:28 4/5. B-Summerhill Farm (KY.). $12,000 2019 OBSAPR.

Freedom Child–More Everything by Ghostzapper; TOTAL ACCESS, g, 3, LRL, Mcl 10000, 1-19, 6f, 1:14 4/5. B-Wesley Melcher (TX.). $6,000 ’18 FTKOCT.

Lakerville–Red Intrigue by Redattore (BRZ); RED’S SHOWTIME, c, 3, GG, Msw, 1-19, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Watchorn, Morrow & Fast Lane Farms (CA.).

Lea–Gauge by War Front; CHART, f, 3, TAM, Msw, 1-19, 6f, 1:10 . B-Claiborne Farm & Adele B. Dilschneider (KY.). $120,000 2019 OBSAPR.

Macho Uno–Lemon Drop Dolly by Lemon Drop Kid; GLENN LIKES GIN, c, 3, AQU, Mcl 40000, 1-19, 1m, 1:42 1/5. B-Mark W Connolly & Jean Connolly (NY.).

Sabercat–Shes Dixies Eskimo by Eskimo; SABER CUT, f, 3, DED, Msw, 1-18, 5f, 1:00 3/5. B-John Luck (LA.). *1/2 to Dixie Brees(SP$275,460).

Sky Mesa–Kristi With a K by Petionville; HIGHLAND GLORY, f, 3, GP, Msw, 1-19, 1mT, 1:33 4/5. B-Bonner Young (KY.). *Full to Highland Sky(G1P$725,494).

Speightstown–Sassy Image (MG1$828,216), by Broken Vow; RELUCTANT BRIDE, f, 3, GP, Msw, 1-19, 5fT, :56 . B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $160,000 ’18 KEESEP.

Star Guitar–Sunday’s Child by Any Given Saturday; GUITAR TRIBUTE, c, 3, FG, Msw, 1-19, 6f, 1:11 4/5. B-Brittlyn Inc. (LA.).

The Big Beast–Unlimited Pleasure by Valid Appeal; UNTHROTTLED, c, 3, FG, Msw, 1-19, 1 1/8mT, 1:50 . B-Ocala Stud (FL.). $52,000 2019 OBSAPR. *1/2 to Beacon Shine(G3) *1/2 to Jardin(G3) *1/2 to Unlimited Budget(MG2$758,837).

Too Much Bling–Fast Find by Mineshaft; BRIGHTEST, f, 3, HOU, Msw, 1-18, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-W. S. Farish (TX.). *Full to Direct Dial(MSW$264,227).

Eskendereya–Island Love Song by Dehere; ESKENDAR, f, 4, HOU, Msw, 1-18, 6f, 1:13 2/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $55,000 ’17 KEESEP.

Exchange Rate–Diamondesque by Any Given Saturday; TROMADOR, c, 4, SA, Mcl 40000, 1-19, 7f, 1:24 4/5. B-Charles H. Deters (KY.). $75,000 ’17 FTSAUG; $80,000 2018 OBSAPR.

Frankel (GB)–Maids Causeway (IRE) (G1$648,133), by Giant’s Causeway; ELIZABETH WAY (IRE), f, 4, GP, Msw, 1-19, 1 1/16mT, 1:41 1/5. B-Godolphin (IRE.). 58,000EUR 2019 GOFNOV.

Line of David–Third Times Better by Carson City; LINE OF ROSES, f, 4, CT, Mcl 5000, 1-18, 6 1/2f, 1:22 3/5. B-Lois Engel (NY.).

Mr. Gold Mover–Oh So Grand by Grand Reward; PEGGY B FAST, f, 4, SUN, Msw, 1-19, 5 1/2f, 1:05 . B-Mike Rust, Peggy B. Rust & Charles Henderson (NM.).

Noble Mission (GB)–The Isabella Angel by Woodman; BIG ANGEL, f, 4, TAM, Mcl 16000, 1-19, 1mT, 1:38 1/5. B-Northwest Stud (FL.).

Shackleford–Harbor Blues by Petionville; MT. MITCHELL, g, 4, GP, Mcl 12500, 1-19, 1m, 1:37 2/5. B-Amy York, Mike York, Mike Lauffer & GregMcDonald (KY.).

Twirling Candy–Gregoriana by Ascot Knight; BADGERI CANDY, f, 4, FG, Mcl 12500, 1-19, 1m, 1:41 1/5. B-Woods Edge Farm, LLC (KY.). $52,000 ’17 KEESEP.

Uncle Mo–Claire’s Song by Unbridled’s Song; TAN AND TIGHT, f, 4, AQU, Msw, 1-19, 6 1/2f, 1:20 . B-Jim Fitzgerald & Katie Fitzgerald (VA.). $250,000 ’17 FTSAUG; $250,000 2018 FTMMAY.

Verrazano–Dootsie by Dixieland Band; DOLL, f, 4, AQU, Msw, 1-19, 6f, 1:13 3/5. B-Daniel J. Burke & Kathleen Schweizer (NY.). $77,000 ’17 FTNAUG; $85,000 2018 OBSMAR.

Verrazano–Moon Meeting Too by Malibu Moon; DISPUTED, g, 4, TUP, Mcl 5000, 1-19, 1m, 1:39 2/5. B-Curt Leake (KY.). $16,000 ’17 KEESEP.

Watch Me Daddy–Savannah Lane by Glitterman; MY LITTLE SPITFIRE, f, 4, DED, Msw, 1-18, 6 1/2f, 1:23 . B-Walter Slaight (AR.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Good Journey–Res Gestae by Green Dancer; CLARENCE HEADS, g, 5, GG, Mcl 8000, 1-19, 1m, 1:39 4/5. B-Philip Paine (CA.).

Street Boss–Rose Canyon by Sky Mesa; ROSEY SKY, m, 5, SA, Msw, 1-19, 5 1/2fT, 1:03 . B-Regan Wright & Don Gibb (CA.). $60,000 ’16 BESAUG.