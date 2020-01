North American Maiden Winners January 2

Bernardini–Eye of the Sphynx (champion in Canada, $688,340), by Smart Strike; PALACE COUP, c, 3, FG, Msw, 1-2, 1m 70y, 1:46 . B-Sam-Son Farm (ON.). *1/2 to Eye of the Leopard(champion in Canada, $920,517) *1/2 to Hotep(MG2P$727,675) *1/2 to Bigstormbrewin'($283,521) *1/2 to Deceptive Vision(G2$501,441).

Bodemeister–Newsreel (IRE) by A.P. Indy; MEGAMEISTER, g, 3, GG, Mcl 12500, 1-1, 1m, 1:41 2/5. B-Sun Valley Farm & William Humphries (KY.).

Congrats–Lava Girl by Purge; SMASH, g, 3, GP, Mcl 16000, 1-2, 1m, 1:37 . B-Arindel (FL.).

Half Ours–Ihavemyeyeonyou by Crafty Prospector; NUN OF OURS, f, 3, DED, Mcl 20000, 1-1, 5f, 1:00 . B-Coulee Croche Thor., LLC (LA.). $12,000 ’18 TEXAUG. *1/2 to Crime of Passion(champion in Trini, champion in Trini, champion in Trini, ).

Kitten’s Joy–Bustle by More Than Ready; MIAMI CROCKETT, g, 3, GP, Mcl 32000, 1-2, 5fT, :56 1/5. B-Des Ryan, Kenneth L. Ramsey &Sarah K. Ramsey (KY.). $3,000 ’18 KEESEP.

Pimpernel–Phoneiswild by Wild Zone; RISKEY TRICKEY, c, 3, DED, Mcl 10000, 1-1, 6 1/2f, 1:23 1/5. B-Mary Bonham (TX.).

Tiznow–Magic Union by Dixie Union; TIZAMAGICIAN, c, 3, SA, Msw, 1-1, 1m, 1:37 4/5. B-Woodford Thoroughbreds (KY.). $150,000 ’18 FTSAUG.

Wicked Strong–Temptation Bound by Flatter; WICKED TEMPTATIONS, c, 3, GP, Mcl 50000, 1-2, 6f, 1:11 3/5. B-Three Lyons Racing, LLC (KY.). $30,000 ’18 FTKOCT; $140,000 2019 OBSAPR.

Blame–Dancing to Town by Speightstown; BLAMELESS, g, 4, GP, Msw, 1-2, a7 1/2fT, 1:29 . B-Ramona S. Bass, LLC. (KY.).

Bodemeister–Exclusive Diva by Bernardini; HORSE DOCTOR, c, 4, FG, Msw, 1-2, 6f, 1:12 2/5. B-Calumet Farm (KY.).

Curlin–Sumptuous by Hennessy; MARTIAL EAGLE, g, 4, FG, Mcl 30000, 1-2, 1m 70y, 1:45 4/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $725,000 ’17 KEESEP. *1/2 to Great Stuff(G3$478,902).

Successful Appeal–Merrill Gold by Gold Fever; DOORAG JIMMY, g, 4, DED, Mcl 10000, 1-1, 1m, 1:42 2/5. B-Sally Andersen (KY.). *Full to Isabelle(MSW$508,102).