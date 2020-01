North American Maiden Winners January 20

Elusive Quality–Dinner at Arlene’s by Forestry; ALBA’S STAR, f, 3, FG, Msw, 1-20, 1mT, 1:36 4/5. B-Godolphin & Lannister Holdings (KY.). $32,000 ’17 KEENOV; $85,000 ’18 KEESEP; $47,000 2019 OBSJUN.

Fast Anna–Gidget Girl by Sky Mesa; GIDGETTA, f, 3, SA, Msw, 1-20, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Jungle Racing, LLC (KY.).

Fort Larned–Donna Slew by Seattle Slew; MY G P S, c, 3, GP, Mcl 25000, 1-20, 1mT, 1:35 2/5. B-Dr. Robert Baker (FL.). $18,000 2019 OBSJUN.

Giant’s Causeway–Unappeased (IRE) by Galileo (IRE); MR. BIG NEWS, c, 3, FG, Msw, 1-20, 1 1/16m, 1:45 . B-Don Alberto Corporation (KY.). $95,000 ’18 FTKOCT.

Jack Milton–Bella Ballado by Saint Ballado; JACKS OUTLAW, c, 3, TUP, Moc 30000, 1-20, 1mT, 1:37 2/5. B-Jenny Mills (KY.). $5,000 ’18 KEESEP; $30,000 2019 OBSJUN.

Japan–Savvy Girl by Valid Expectations; VANESSA’S SECRET, f, 3, LRL, Mcl 10000, 1-20, 6f, 1:13 4/5. B-Cynthia J. Darrah-Hipple (PA.).

Karakontie (JPN)–Magic of Reality (FR) by Galileo (IRE); TOURNESOL, f, 3, GP, Mcl 25000, 1-20, 1mT, 1:37 2/5. B-Flaxman Holdings Limited (KY.). $7,000 ’18 KEESEP.

Khozan–Lovely Lexi by With Distinction; LOVELY LADY LEXI, f, 3, GP, Mcl 16000, 1-20, 6f, 1:13 1/5. B-Stonehedge, LLC (FL.).

Majestic City–Hitch Village by Old Trieste; THE IMPORTANT ONE, f, 3, AQU, Mcl 40000, 1-20, 6f, 1:14 1/5. B-Bloom Racing Stable (NY.).

Orb–Charming N Lovable by Horse Chestnut (SAF); BEGUILED, f, 3, SA, Msw, 1-20, 1mT, 1:35 3/5. B-Claiborne Farm (KY.). $100,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Congenial (SP$254,610) *1/2 to Betweenhereandcool (G1P$362,526) *1/2 to Fault (G1$618,795).

Quality Road–Under Serviced by Hook and Ladder; KINGPIN, c, 3, FG, Msw, 1-20, 5 1/2fT, 1:03 . B-Helen Barbazon, Joseph Barbazon &W. S. Farish (FL.). $190,000 ’18 KEESEP.

The Big Beast–Ahaya by Indian Charlie; BEAST OF WILDWOOD, f, 3, GP, Mcl 25000, 1-20, 1m, 1:38 3/5. B-Eico Ventures & Bobby Jones Equine, LLC (FL.). $22,000 ’18 OBSOCT.

William’s Kitten–Vicki’s Eyes by Savin Eyes; GOES TOO FAST, g, 3, MVR, Msw, 1-20, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Eyes of a Child Stable (OH.).

Flashback–Silver Sal by Bob and John; FAST MASTER, c, 4, LRL, Msw, 1-20, 6f, 1:12 2/5. B-Lee McMillin (KY.). $25,000 ’17 FTKJUL; $275,000 2018 FTMMAY.

He’s Had Enough–Wide Eyed Wonder by Tiz Wonderful; LOOKING FOR MORE, f, 4, GP, Mcl 12500, 1-20, 7f, 1:26 4/5. B-Le Anne M. Robbins (FL.). $6,000 ’17 OBSOCT; $35,000 2018 OBSJUN.

Margie’s Wildcat–Lonesome Creek by Benton Creek; LAYLA’S WILDCAT, f, 4, TUP, Mcl 15000, 1-20, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Fleming Thoroughbred Farm LLC (AZ.). $1,100 ’17 ARZNOV.

Unionize–Youwantmetowhat by Corslew; DIXIE PEGGY, f, 4, GG, Mcl 5000, 1-20, 5f, :58 3/5. B-W. L. Yates & Barbara Yates (CA.).

Will Take Charge–Choice Pearl by Any Given Saturday; BECCA TAKES CHARGE, f, 4, AQU, Mcl 25000, 1-20, 6 1/2f, 1:21 2/5. B-Pine Ridge Stables LTD. (NY.). $150,000 ’17 OBSOCT; $150,000 2018 FTMMAY.