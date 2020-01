North American Maiden Winners January 21

Data Link–Acting Talent by Bernstein; BIG HOOF DYNAMITE, c, 3, SA, Mcl 50000, 1-20, 1m, 1:40 4/5. B-Mabaki Investments, Ellen Murphy &William R. Murphy (KY.). $10,000 ’17 KEENOV; $50,000 ’18 KEESEP.

English Channel–Elated by Kitten’s Joy; REV REE, f, 3, GG, Mcl 20000, 1-20, 1m, 1:42 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $25,000 ’18 FTMOCT; $70,000 2019 OBSAPR.

Orb–One too Many by E Dubai; CARMELTINI, f, 3, PRX, Mcl 40000, 1-21, 6 1/2f, 1:20 3/5. B-Stone Farm (KY.). $25,000 2019 FTMMAY.

Shame On Charlie–Shug’s Spirit by Diabolical; SHUGS CHARLIE, f, 3, SUN, Msw, 1-21, 6f, 1:11 . B-Barbara Brown (NM.).

Smart Bid–Hurricane Whiz by Wild Rush; CALESE, f, 3, TUP, Mcl 10000, 1-21, 6 1/2f, 1:19 . B-Kristin Mulhall (CA.).

Tapizar–Assoulin by Candy Ride (ARG); MISS INTERNATIONAL, f, 3, MVR, Msw, 1-21, 5 1/2f, 1:06 . B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $1,000 ’18 KEESEP; $15,000 2019 OBSJUN.

Sapphire Cat–Big Honey Bee by Songandaprayer; DERBY STORM, g, 4, SA, Mcl 20000, 1-20, 1m, 1:40 4/5. B-John Antonelli (CA.). $3,000 ’17 BESOCT.

Twirling Candy–Here Oui Go Again by Northern Afleet; ALL IN STEW OUI, g, 4, TUP, Moc 30000, 1-21, 1m, 1:38 . B-Keith Lazarz & Adrian Regan (KY.). $11,000 ’16 KEENOV; $90,000 2018 OBSAPR.