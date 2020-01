North American Maiden Winners January 22

Maclean’s Music–Hug It Out by Medaglia d’Oro; RESTORE HARMONY, f, 3, HOU, Mcl 25000, 1-22, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Stanley Inman (KY.).

My Golden Song–Formal Flyer by Early Flyer; GOLD PILOT, g, 3, HOU, Msw, 1-22, 5 1/2f, 1:06 . B-Ronald Ellerbee & Margaret Ellerbee (TX.). $15,000 ’18 TEXAUG.

Summer Front–Lake Shore Gal by Tiznow; FOREFRONT, g, 3, TAM, Mcl 16000, 1-22, 6 1/2f, 1:19 4/5. B-St. Simon Place, Scott Stephens &Betsy T. Wells (KY.). $4,000 ’18 KEESEP; $18,000 2019 OBSJUN.

Treasure Beach (GB)–D Fifty by Arch; SUGAR FIX, f, 3, TAM, Mcl 32000, 1-22, 1mT, 1:37 . B-Ballybrit Stable (FL.).

Apriority–Hot Prize by Pure Prize; HOT APRIORITY, c, 4, HOU, Msw, 1-22, 6f, 1:12 4/5. B-Israel Flores Horse LLC (LA.).

Mineshaft–Oeighter by Tale of the Cat; JAY LOST CONTROL, g, 4, TUP, Mcl 5000, 1-22, 6f, 1:11 3/5. B-Jason Tackitt JAAM Racing, Inc. (CA.). $30,000 ’17 BESAUG.

Run Away and Hide–Fashionably Late by Tale of the Cat; JOHANNA’S PET, m, 5, MVR, Mcl 5000, 1-22, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Kenneth Hutchens (IL.).

Discreetly Mine–Glorious Sky by Aldebaran; PRINCESS NICOLE, m, 6, TUP, Moc 30000, 1-22, 1m, 1:40 3/5. B-Farm III Enterprises LLC (FL.). $22,000 ’15 OBSAUG.