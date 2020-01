North American Maiden Winners January 24

Central Banker–Phaleonopsis by Siphon (BRZ); WILD BANKER, g, 3, AQU, Msw, 1-24, 1m, 1:41 . B-Dini Racing (NY.).

City Zip–One for London by Eskendereya; READY TO ROLL, c, 3, OP, Msw, 1-24, 1 1/16m, 1:47 4/5. B-Fredericka V. Caldwell & Mitchel Skolnick (KY.). $270,000 2019 OBSAPR.

Curlin–Pulitzer by Bernardini; FERBER, f, 3, TAM, Msw, 1-24, 1mT, 1:37 4/5. B-Godolphin (KY.).

Fast Anna–Pleasantly Blessed (MSW$409,586), by Pleasant Tap; BLESSED ANNA, f, 3, FG, Msw, 1-24, a1mT, 1:39 3/5. B-Coteau Grove Farms (LA.). $50,000 ’18 ESLOCT.

Flat Out–Sharp Sally by Posse; WILD WOOD NORTH, g, 3, PEN, Mcl 10000, 1-24, 6f, 1:11 4/5. B-Buck Pond Farm, Inc. (KY.).

Ghostzapper–Silver Time by Indian Charlie; BABY BOO, f, 3, SA, Msw, 1-24, 6f, 1:13 1/5. B-Terry C. Lovingier (CA.).

Grazen–Fairway Road by Cuvee; PATSY CLINE, f, 3, GG, Mcl 8000, 1-24, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Nick Alexander (CA.). *Full to Just Grazed Me(G3$424,332).

Justin Phillip–Propelleroneway by Malibu Moon; SWEATY BETTY, f, 3, TP, Mcl 7500, 1-24, 6 1/2f, 1:20 3/5. B-Jonathan Wayne Meredith (KY.).

Khozan–Brown Eyed Sue by Sabre D’argent; TWEET AWAY ROBIN, f, 3, GP, Mcl 25000, 1-24, 6 1/2f, 1:18 . B-Stonehedge, LLC (FL.).

Maclean’s Music–Valid Lil by Valid Expectations; LILLIE DELL, f, 3, FG, Msw, 1-24, a5 1/2fT, 1:04 3/5. B-Dream Walkin’ Farm, Inc (KY.).

Peppered Cat–Irish Winnie by Broken Vow; EMMA’S A BEAST, f, 3, GG, Mcl 8000, 1-24, 5 1/2f, 1:06 . B-Moger Inc. & Neary Racing Inc. (CA.). $1,200 ’18 CTNAUG.

Point of Entry–Fine Silver by Bluegrass Cat; DECKOLOGY, g, 3, GP, Msw, 1-24, 5f, :59 . B-Kathleen Amaya & Raffaele Centofanti & Alexandro Centofanti (FL.).

Star Guitar–Bean Peaceful by War Front; GENTILLY STAGE, g, 3, DED, Mcl 20000, 1-23, 5f, :59 3/5. B-Brittlyn Inc. (LA.).

Take Charge Indy–Bridled Heiress by Wildcat Heir; HEIRESSINDY, f, 3, GP, Msw, 1-24, 1m, 1:39 1/5. B-Purple Haze Stable (FL.).

Uncle Mo–Thisonesforricky by Empire Maker; DAYS OF SPRING, f, 3, GP, Mcl 16000, 1-24, 1m, 1:40 1/5. B-Repole Stable Inc (KY.).

Wicked Strong–Hey Julie by Strong Hope; VILLAINOUS, c, 3, OP, Msw, 1-24, 1 1/16m, 1:48 . B-Rosilyn Polan (KY.). $100,000 ’18 FTKJUL.

Awesome Again–Collect the Cash (G1$430,960), by Dynaformer; CASH AGAIN, g, 4, CT, Msw, 1-23, 6 1/2f, 1:20 1/5. B-Adena Springs (KY.). *1/2 to Stately Victor(G1$950,704).

Bandbox–Classy Choice by Successful Appeal; OUTSIDE THE BOX, g, 4, LRL, Mcl 10000, 1-24, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Janet Wayson (MD.).

Bodemeister–Solved by Elusive Quality; UNICORN, f, 4, SA, Msw, 1-24, 1mT, 1:36 . B-Brent Fernung, Crystal Fernung & Mike Reilly (FL.). $65,000 ’17 KEESEP.

Champ Pegasus–Morgan Lane by Chester House; CRYIN’ CHUCK, g, 4, SA, Mcl 20000, 1-24, 6f, 1:12 1/5. B-Richard Barton Enterprises & Robert Traynor (CA.).

English Channel–Cave Creeker by Langfuhr; VACATION LOVER, c, 4, FG, Mcl 30000, 1-24, a1mT, 1:38 4/5. B-Hans Poetsch & Louie Roussel (KY.).

Ice Box–Fleet Caroline by Tejano Run; ME AND JACK, g, 4, SUN, Mcl 8000, 1-24, 6f, 1:12 3/5. B-Dream Walkin’ Farm, Inc (KY.).

Live From Appollo–Gaucho Girl by Western Borders; WILLOW MOON, f, 4, OP, Mcl 25000, 1-24, 6f, 1:14 2/5. B-Libbie Eileen Thiel & John Francis Thiel (AR.).

Noble Mission (GB)–Beebe Lake by Grand Slam; BARTON HALL, f, 4, TP, Mcl 7500, 1-23, 1m, 1:43 1/5. B-Larry Goichman (NY.). $10,000 2019 KEENOV.

Overdriven–Go Gators by Southern Image; OVER GATORS, f, 4, TAM, Msw, 1-24, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Kenneth Vespo (FL.).

Oxbow–Ireland by Afleet Alex; WHIMSICAL MUSE, f, 4, FG, Mcl 30000, 1-24, a7 1/2fT, 1:32 . B-Calumet Farm (KY.). $65,000 ’17 KEESEP.

Twirling Candy–Got No Name by Bernstein; RIP THORN, g, 4, CT, Msw, 1-23, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-Charles A. Woodson Jr. (WV.).

Violence–Crafty Atlantic by Crafty Prospector; ALL OUT, c, 4, TP, Msw, 1-23, 1m, 1:40 . B-Jason A. Litt, Alex Solis &Terrazas Thoroughbreds, LLC (KY.). $245,000 ’17 FTKOCT.

Will Take Charge–Renee’s Titan (G2), by Bernstein; CHARGING RENEE, f, 4, TAM, Mcl 12500, 1-24, 7f, 1:23 2/5. B-Bridlewood Farm (FL.).

Vineyard Haven–Awesome Truth by Proudest Romeo; AWESOME ROMEO, g, 5, TAM, Mcl 10000, 1-24, 7f, 1:24 2/5. B-Dr. K. K. Jayaraman & Dr. V. Devi Jayaraman (FL.).