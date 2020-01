North American Maiden Winners January 26

Aikenite–Cee’s Irish (G2P$423,085), by Cee’s Tizzy; IRISH SILVER, c, 3, HOU, Msw, 1-26, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $3,000 ’18 KEESEP.

Big Drama–Ashley and I by You and I; KID DRAMA, g, 3, TAM, Mcl 25000, 1-26, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Mary Jean Bonfili (FL.).

Bluegrass Cat–Farmers Wife by Quiet American; AMERICAN FARMER, c, 3, GG, Msw, 1-26, 1 1/16m, 1:45 4/5. B-BKB STABLES, LLC (CA.).

Boat Trip–Forever My Love by Spanish Steps; FAMILY TRIPS, f, 3, LA, Mcl 3500, 1-25, 4 1/2f, :52 3/5. B-Howard & Janet Siegel Racing LLC (CA.).

Cairo Prince–Celtic Gift by Van Nistelrooy; AFRICAN HERITAGE, c, 3, GP, Msw, 1-26, 1 1/16mT, 1:43 1/5. B-Timothy C. Thornton (KY.). $75,000 ’17 KEENOV; $100,000 ’18 KEESEP.

Carpe Diem–Quay by Tapit; MORNING ADDICTION, f, 3, SA, Msw, 1-26, 5 1/2f, 1:05 . B-Mark Stansell (KY.). $180,000 ’18 KEESEP.

Commissioner–Where There’s Love by Aldebaran; MISS COMMISH, f, 3, FG, Mcl 30000, 1-26, 1m 70y, 1:47 2/5. B-Betty B. Thomas, DVM (KY.). $3,000 ’17 KEENOV; $45,000 ’18 FTKJUL.

Creative Cause–Indian Miss by Indian Charlie; LUCKY DIME, f, 3, GP, Msw, 1-26, 7f, 1:24 2/5. B-Edward A. Cox Jr. (KY.). *1/2 to Mitole(champion male sprinter, $3,104,910).

El Padrino–Bang Away by Sky Mesa; BARNSTORM, g, 3, CT, Msw, 1-25, 4 1/2f, :53 2/5. B-Mr. & Mrs. Charles McGinnes (MD.). $43,000 ’18 FTMOCT.

Fiber Sonde–Follow the Whales by Civilisation; WHALE OF A RIDE, g, 3, CT, Msw, 1-25, 4 1/2f, :53 . B-Steve Stuhr (WV.).

Global Response–Previous Pleasure by Formal Dinner; GLOBAL DINNER, g, 3, TAM, Mcl 16000, 1-26, 1m 40y, 1:42 3/5. B-Maryolen Aleman & Luis Asniel Aleman (FL.).

Goldencents–Cadillac Desert by Desert Code; FOURTEEN CARROT, c, 3, CT, Mcl 12500, 1-25, 6 1/2f, 1:22 2/5. B-Blackstone Farm, LLC (PA.). $32,000 ’18 KEESEP; $10,500 2019 FTMWIN; $35,000 2019 OBSAPR.

Goldencents–Expresso Run by Medaglia d’Oro; GOLDEN EXPRESSO, f, 3, DED, Mcl 10000, 1-25, 7f, 1:30 1/5. B-Strait Pine Farm LLC (LA.).

Goldencents–Blondie Lox by Langfuhr; JAX MAN, g, 3, FG, Mcl 25000, 1-26, 6f, 1:12 1/5. B-Earl Hernandez & Keith Hernandez (LA.).

Lookin At Lucky–Polly Alexander (IRE) by Foxhound; LUCKY POLLY, f, 3, GP, Msw, 1-26, 1 1/16mT, 1:40 1/5. B-Nicholas J. Sibilio (KY.). $40,000 ’18 KEESEP.

Majesticperfection–Divine Happiness by Divine Park; PERFECT HAPPINESS, f, 3, OP, Msw, 1-26, 6f, 1:12 . B-Brereton C. Jones (KY.).

Merit Man–Awe Woman by Awesome Gambler; MINIMAL MISTAKE, g, 3, LA, Mcl 3500, 1-25, 4 1/2f, :52 1/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $4,000 ’18 CTNAUG.

More Than Ready–Salonsun (GER) by Monsun (GER); K P ALL SYSTEMS GO, c, 3, SA, Msw, 1-25, 1 1/8mT, 1:47 4/5. B-Vivien Malloy (NY.). $52,000 ’18 FTKOCT.

Palace–Z Feme Feme Feme by Zarbyev; C’ESTBON C’ESTBON, f, 3, FG, Mcl 12500, 1-26, 1m, 1:46 . B-Phyllis J Hodges (LA.).

Super Saver–Design for Life by Aptitude; HE’S A LUCKY MAN, c, 3, DED, Msw, 1-25, 1m, 1:42 1/5. B-ERJ Racing (KY.). $25,000 ’18 KEEJAN; $20,000 2019 OBSJUN.

Tapizar–I Heart You by Harlan’s Holiday; CRAVING YOU, f, 3, SUN, Mcl 12500, 1-26, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Kerby Chua (KY.). $6,800 ’18 COLAUG; $2,000 ’18 KEEJAN; $12,000 2019 TEXAPR.

Temple City–Dibaba by Candy Ride (ARG); TIRUNESH, f, 3, TUP, Moc 30000, 1-26, a1mT, 1:39 . B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.). $3,700 ’18 KEESEP.

Uncle Mo–Time to Tap by Tapit; MARGAUX MANIA, f, 3, HOU, Msw, 1-25, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY.).

Understatement–Two Per Cent by Skimming; UNDERSTATED BEAUTY, f, 3, GG, Mcl 8000, 1-26, 1m, 1:42 1/5. B-Pinot Noir Stables, LLC (CA.).

Violence–Silent Emotion by Ghazi; SILENT FURY, c, 3, SA, Msw, 1-26, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Mike Abraham (KY.). $200,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Unspoken Word(MSW$370,122) *1/2 to Emotional Kitten(G2$563,761).

Winslow Homer–My Phi Temper by More Than Ready; ANOTHERSONGNDANCE, f, 3, GP, Mcl 12500, 1-26, 6f, 1:14 3/5. B-Brent Fernung, Crystal Fernung & Eugene P. Cahalan (FL.). $20,000 2019 OBSAPR.

Acclamation–Reba Is Tops (MG3P$464,267), by He’s Tops; REBALATION, f, 4, GG, Msw, 1-25, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Eric Schweiger, Gordy Jarnig & Kenny Marshall (CA.).

Alternation–Gospel Gal by Repent; SATURDAYNITESINNER, c, 4, HOU, Mcl 25000, 1-25, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Terry L. Propps & Charles E. Smith (TX.).

Animal Kingdom–Beautiful Liar by Candy Ride (ARG); EATORBEEATEN, g, 4, FG, Msw, 1-26, 1m 70y, 1:48 1/5. B-Keith Plaisance (LA.).

Candy Ride (ARG)–Giulio’s Jewel by Speightstown; FRILLS, f, 4, TP, Msw, 1-25, 6f, 1:12 2/5. B-Hinkle Farms (KY.).

Curlin–Leaveminthedust by Danzig; FLYING CURLIN, g, 4, AQU, Msw, 1-26, 7f, 1:25 . B-William D. Graham (ON.). $250,000 ’17 KEESEP. *1/2 to Danzig Moon($311,445) *1/2 to Leavem in Malibu(G3$326,412).

Custom for Carlos–Letithappentiger by Hold That Tiger; LETITHAPPENCARLOS, g, 4, FG, Mcl 10000, 1-25, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Whitney J. Zeringue (LA.).

Elusive Warning–Candy Gal by Slew of Angels; IMPERATOR, g, 4, GG, Mcl 5000, 1-26, 1m, 1:40 1/5. B-Madera Thoroughbreds (CA.).

Grasshopper–Dehere’s Dream by Dehere; CIAO CIAO, f, 4, HOU, Msw, 1-25, 1m, 1:41 4/5. B-Fletcher Properties, Inc. (TX.).

Ice Box–Bombay Bridgett by Go for Gin; ICE CHEST, g, 4, TP, Mcl 7500, 1-25, 1m, 1:40 4/5. B-PTK, LLC (KY.). $5,000 ’17 KEESEP.

Top Hit–Sheshimaintenance by Rocky Bar; BURNADEBT, f, 4, TUP, Moc 30000, 1-26, 6f, 1:11 3/5. B-Triple Aaa Ranch (AZ.).

Verrazano–Shadowy Waters by Wild Again; HUDSON OVERPASS, g, 4, AQU, Mcl 25000, 1-26, 6 1/2f, 1:20 1/5. B-Bruce Grossman (NY.).

Eaton’s Gift–It’stimetoboogie by Barrett’s Bullet; EATON’S BOOGIE, m, 5, HOU, Mcl 25000, 1-25, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-John H. Roe & Meleen Leigh Hartwig (TX.).

Flatter–Sky River by Henny Hughes; WILD RIVER, g, 5, LRL, Mcl 16000, 1-26, 1m, 1:40 . B-Douglas Arnold & Rob Auerbach (KY.).

Johar–Ellie Fonte by High Yield; JORNS, g, 5, TAM, Mcl 16000, 1-26, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-Whitetail (KY.).

Pollard’s Vision–Toss the Bouquet by Runaway Groom; CAUGHT HIS EYE, m, 5, DED, Mcl 10000, 1-25, 6 1/2f, 1:23 1/5. B-Adam Parker & Suzette Parker (FL.).