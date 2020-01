North American Maiden Winners January 29

Competitive Edge–Jennie R. (G1P$338,034), by Awesome Again; MILES AHEAD, c, 3, GP, Mcl 12500, 1-29, 6f, 1:10 3/5. B-Nicholas M. Lotz & Betsy Kelley (KY.). $120,000 ’18 KEESEP; $175,000 2019 OBSMAR.

Dialed In–Lan Lan by Noble Causeway; BACANO, c, 3, GP, Mcl 16000, 1-29, 1mT, 1:35 4/5. B-BHMFR, LLC (KY.). $20,000 ’18 KEESEP.

Jump Start–Step Aside Boys by Quiet American; COMMENCE, c, 3, TAM, Msw, 1-29, 1mT, 1:35 4/5. B-Stella F. Thayer (PA.).

K One King–Record High by Touch Gold; QUEEN HIGH, f, 3, MVR, Msw, 1-29, 1m, 1:45 3/5. B-David Doering, Mark Doering & Jeff Gardella (OH.). *Full to Monongahela (G3$488,843).

Khozan–Verso a Verso by Circular Quay; PRINCE KHOZAN, c, 3, GP, Mcl 32000, 1-29, 1mT, 1:34 1/5. B-Brent Fernung, Crystal Fernung & Eugene Cahalan (FL.).

Raison d’Etat–Bin Elusive by Elusive Quality; RAISON KARTER, c, 3, HOU, Mcl 7500, 1-29, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,000 ’18 KEESEP.

Tiznow–Bernardette by A.P. Indy; TIZ FOREVER, f, 3, HOU, Msw, 1-29, 1m, 1:40 4/5. B-Godolphin (KY.).

War Front–Queen Nefertiti (IRE) by Galileo (IRE); MERITATEN, f, 3, HOU, Msw, 1-29, 1m, 1:41 1/5. B-Claiborne Farm (KY.).

Candy Ride (ARG)–Love Train by Tapit; SNICKER KICKER, g, 4, TAM, Mcl 10000, 1-29, 6f, 1:11 1/5. B-Blue Devil Racing Stable, LLC (KY.). $13,000 ’17 KEESEP; $28,000 2018 OBSMAR.

Congo King–Birget by Newfoundland; ICEBIRG LET US, g, 4, HOU, Mcl 7500, 1-29, 6 1/2f, 1:19 4/5. B-Robert Wolesensky Jr. (TX.).

Hear No Evil–Great Chance by Any Given Saturday; DIVA DANA, f, 4, TAM, Mcl 16000, 1-29, 6f, 1:13 1/5. B-Juan Palomino & Margaret Palomino & Dana Kaye Ward (FL.).

Midnight Lute–Spirit by Indian Charlie; AURA, f, 4, HOU, Msw, 1-29, 1m, 1:41 3/5. B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.).