North American Maiden Winners January 3

Apriority–Curious Kitty by Tactical Cat; TACTICAL PRIORITY, g, 3, DED, Mcl 20000, 1-2, 5f, 1:00 1/5. B-Royal B. Kraft Sr. (LA.).

Archarcharch–Alex’s Sis Casey by Afleet Alex; DON LOUIS, g, 3, DED, Mcl 20000, 1-2, 6 1/2f, 1:23 1/5. B-Allie J Theriot (LA.). $3,000 ’18 ESLYRL.

Awesome Again–Ultimate Prize by Smart Strike; OMNI DIVA, f, 3, LRL, Msw, 1-3, 6f, 1:13 3/5. B-D.J. Stables & Hidden Brook Farm (KY.). $55,000 2019 FTMMAY.

Gemologist–Sister Charlie by Indian Charlie; BABY KARATS, f, 3, TP, Msw, 1-2, 6 1/2f, 1:18 . B-Tommy Wente Jr. & Dave Lavoie (KY.).

Handsome Mike–Shezadoozie by Congaree; REAL DOOZIE, f, 3, TAM, Mcl 40000, 1-3, 6f, 1:11 . B-Ballybrit Stable (FL.).

Lookin At Lucky–Bunhead by Hard Spun; KING OF RANCH, c, 3, GP, Mcl 16000, 1-3, 1mT, 1:35 1/5. B-Stone Bridge Farm, LLC (NY.). $4,000 ’18 OBSOCT; $20,000 2019 OBSJUN.

Nownownow–Stella Come Back by All Gone; RUNNING ROSADO, f, 3, DED, Mcl 10000, 1-2, 6 1/2f, 1:23 4/5. B-Len Z. Williams & Robert E. Hewlett (LA.). $700 ’17 ESLOCT.

Oxbow–Dance Tap by Tapit; BATS CHANCE, c, 3, TAM, Mcl 32000, 1-3, 1 1/16mT, 1:46 4/5. B-Calumet Farm (KY.).

Point of Entry–Madama Butterfly by Grand Slam; LA CARA BONITA, f, 3, GP, Msw, 1-3, 5fT, :56 2/5. B-Kathleen Amaya, Alexandro Centofanti & Raffaele Centofanti (FL.).

Summer Front–Triple O’ Five by Elusive Quality; HURRICANE BREEZE, f, 3, GP, Mcl 50000, 1-3, 1mT, 1:35 2/5. B-Claim To Fame Racing (KY.). *1/2 to Net Gain (MSW$491,171).

Will Take Charge–Brief Tears by Orientate; ON PURPOSE, f, 3, TP, Mcl 30000, 1-2, 6f, 1:11 1/5. B-Wilhite & Nursery Place (KY.). $75,000 ’18 KEESEP. *1/2 to No Problem (G3).

Shackleford–Doubleshot of Gold by Touch Gold; KORCZAK, g, 4, GP, Mcl 12500, 1-3, 1m, 1:38 . B-Sally Thomas & John C. Harroff DVM (KY.). $70,000 ’17 KEESEP.

Tapit–My Happy Face (G3$583,437), by Tiz Wonderful; MY HAPPY PLACE, f, 4, TAM, Msw, 1-3, 7f, 1:24 . B-Clearsky Farms (KY.). $575,000 ’17 KEESEP.

Time to Get Even–Hameildaeme (GB) (G2P$259,035), by Storming Home (GB); BUB, g, 4, GG, Mcl 5000, 1-3, 5f, :59 . B-Terry C. Lovingier (CA.).