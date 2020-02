North American Maiden Winners January 31

Animal Kingdom–Colarful Song by Songandaprayer; COUNTESS JESSICA, f, 3, TAM, Mcl 25000, 1-31, 7f, 1:25 . B-Charles H. Deters (KY.).

Competitive Edge–Regala Di Trieste by Old Trieste; MARU, f, 3, AQU, Mcl 50000, 1-31, 6f, 1:14 4/5. B-Sequel Thoroughbreds LLC & Long Grove Stables (NY.). $60,000 ’18 FTNAUG.

Danza–Promise to Peg by Mineshaft; TINY DANZA, c, 3, TAM, Mcl 25000, 1-31, 7f, 1:24 . B-Bob Sliger (KY.). $3,000 ’18 OBSOCT.

Double Irish–Dovecot by Afleet Alex; TURNSTONE, f, 3, OP, Msw, 1-31, 6f, 1:13 1/5. B-Shortleaf Stable (AR.).

Honor Code–Holiday Fashion by Harlan’s Holiday; FASHION CODE, f, 3, TP, Msw, 1-30, 6f, 1:12 3/5. B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (KY.). $275,000 ’18 KEESEP.

Munnings–I Am Now by Tiznow; OMNIA, f, 3, GP, Mcl 50000, 1-31, 1 1/16mT, 1:42 2/5. B-Fox Straus KY (KY.). $20,000 ’18 KEEJAN; $47,000 ’18 KEESEP.

Stephanoatsee–Canal Six by Noble Causeway; MY MY MICHELLE, f, 3, AQU, Msw, 1-31, 1m, 1:44 . B-My Meadowview LLC (NY.).

Twirling Candy–Enterprise Beach by El Prado (IRE); VIRGINIA BEACH, f, 3, LRL, Msw, 1-31, 6f, 1:12 3/5. B-Mr. & Mrs. C. Oliver Iselin III (VA.). $8,000 ’18 KEESEP; $20,000 2019 OBSJUN.

Uncaptured–Flay Mignon by Yesbyjimminy; FREE FLAY, g, 3, GP, Mcl 25000, 1-31, 6 1/2f, 1:18 . B-Bill Law (FL.).

Windsor Castle–Scholarly Pursuit by Songandaprayer; COLLEGE KID, f, 3, CT, Msw, 1-30, 4 1/2f, :53 1/5. B-Taylor Mountain Farm (WV.).

Brilliant Speed–Super Poni by Volponi; ROONEY, f, 4, GP, Mcl 16000, 1-31, 1 1/16mT, 1:42 3/5. B-Keith Alan Chudzik (KY.).

City Zip–Miss Sprightly by Mr. Greeley; ZIPPY JO, f, 4, CT, Msw, 1-30, 4 1/2f, :54 2/5. B-Dan Cassella & Frank Cassella (KY.).

Grazen–Jet Blue Girl (MSP$320,809), by Gimmeawink; JETOVATOR, g, 4, SA, Msw, 1-31, 5 1/2fT, 1:02 3/5. B-Sharon Alesia & Ciaglia Racing LLC (CA.).

Liaison–Alphadoodle by Cape Canaveral; SWIMHARD DREAMBIG, f, 4, FG, Mcl 10000, 1-31, 6f, 1:14 2/5. B-Keith Hernandez, Earl Hernandez & John Duvieilh (LA.).

Orb–Journeyofalifetime by Arch; SHANNON’S GIRL, f, 4, AQU, Mcl 25000, 1-31, 6 1/2f, 1:22 4/5. B-Flaxman Holdings Limited (KY.). $17,000 ’16 KEENOV; C$108,000 ’17 BRCSEP; $70,000 2018 OBSAPR.

Speightstown–Rigorously by North Light (IRE); MINE THE COIN, g, 4, AQU, Mcl 25000, 1-31, 1m, 1:41 3/5. B-Michael Waresk (KY.). $300,000 ’17 KEESEP.

The Factor–Capricious Miss (GB) by Singspiel (IRE); UNCOMMON FACTOR, f, 4, TAM, Mcl 10000, 1-31, 6f, 1:11 4/5. B-Maccabee Farm (KY.). $47,000 ’17 KEESEP. *Full to Factor This (MSW$455,030).

Vineyard Haven–Samantha B. (MSP$317,894), by Dance Brightly; VINTNER, g, 4, TAM, Mcl 16000, 1-31, 1 1/16mT, 1:45 1/5. B-Moises Yanez (FL.). *1/2 to Chas the Man ($268,381).