North American Maiden Winners January 9

Aikenite–All Sevens by A.P. Indy; FIVE OF HEARTS, g, 3, GP, Mcl 25000, 1-9, 6f, 1:10 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $10,000 ’18 FTMOCT. *1/2 to Big Red Seven($321,085).

Cross Traffic–Hurricane Annie by Stormy Atlantic; CROSS COURT, c, 3, GP, Msw, 1-9, 6f, 1:11 2/5. B-Fools On A Hill (FL.). $28,000 ’18 OBSOCT.

Fiber Sonde–Safe at First by Honour and Glory; SWING BATTER, g, 3, CT, Msw, 1-8, 4 1/2f, :53 3/5. B-Cynthia O’Bannon (WV.).

Gauntlet–Pop Pop’s Smyle by Whywhywhy; POPPI IS SMILING, g, 3, DED, Mcl 10000, 1-8, 7 1/2f, 1:37 2/5. B-Mt. Joy Stables Inc (KY.).

Hampton Court (AUS)–Be With Me by Corinthian; BE WITH US, f, 3, CT, Msw, 1-9, 7f, 1:30 3/5. B-Ikhana Farm, McEntee Bloodstock & Racing LLC, Trachsel Farms LLC (KY.).

Mineshaft–Bally Storm by Summer Squall; J ROB, c, 3, FG, Mcl 15000, 1-9, 1m 70y, 1:45 1/5. B-William Humphries (KY.). $35,000 2019 OBSMAR.

Tale of Ekati–Run for Gold by Gold Spring (ARG); SHELLEY’S GEM, f, 3, TP, Msw, 1-9, 1m, 1:38 3/5. B-William C. Chaudoin (KY.).

The Big Beast–Lady Bluegrass by Bluegrass Cat; SWEET MIA, f, 3, GP, Mcl 50000, 1-9, 6f, 1:12 2/5. B-Dani Dougherty (FL.). $35,000 ’18 OBSOCT; $25,000 2019 OBSJUN.

Twirling Candy–Aunt Sally by Uncle Mo; DANZING DUNHILL, g, 3, GP, Mcl 32000, 1-9, 1mT, 1:35 1/5. B-Fred W. Hertrich lll (KY.). $90,000 ’17 KEENOV; $42,000 ’18 KEESEP.

Brother Derek–Hidden Bluff by Ball’s Bluff; DEREKA’S BLUFF, f, 4, CT, Msw, 1-8, 4 1/2f, :54 2/5. B-Gary William Carter (WV.).

Can the Man–The Yellow Sheet by Benchmark; ALMA DERBY, g, 4, FG, Mcl 10000, 1-9, 6f, 1:13 4/5. B-Tracey F Glover & Geoffry Nixon (LA.).

Distorted Humor–Unacloud by Unaccounted For; BOTSWANA TAPS, c, 4, FG, Msw, 1-9, a1mT, 1:41 . B-Diamond A Racing Corp. (KY.). $400,000 ’17 FTSAUG. *1/2 to Meadow Breeze(G1$301,301) *1/2 to Overanalyze(G1$1,046,381) *1/2 to Majesto($264,938).

Gandhi–Wild Roan by Wild Rush; STERLING CANYON, g, 4, CT, Mcl 5000, 1-8, 6 1/2f, 1:24 1/5. B-Sterling Farm WV LLC (MD.).

Ghostzapper–Alpha Mood by Alphabet Soup; DEPUTY ZAPPER, g, 4, PEN, Mcl 7500, 1-8, 6f, 1:16 3/5. B-JayArDee Stables (KY.). $30,000 ’17 KEEJAN; $10,000 ’17 KEESEP; $20,500 2018 FTMMAY.

Great Notion–Last Verse by Opening Verse; SING A VERSE, g, 4, LRL, Mcl 10000, 1-9, 6f, 1:12 . B-Nancy Lee Farms (MD.).

Greeley’s Galaxy–Stang Thirtysix by Forty Won; STANG IT, f, 4, DED, Mcl 10000, 1-8, 5f, 1:00 3/5. B-Gerald L Averett Jr (LA.).

Hard Spun–Awesome Bull by Holy Bull; BULWARK, g, 4, AQU, Msw, 1-9, 6 1/2f, 1:19 2/5. B-Edition Farm (NY.). *1/2 to Awesome News($344,500).

Liaison–Tishmeister by City Zip; PETALITE, f, 4, AQU, Msw, 1-9, 1m, 1:43 1/5. B-John P Hicks & Howard C Nolan (NY.). $22,000 ’17 FTNAUG.