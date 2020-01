North American Non-Graded Stakes Results January 20

SAGUARO ROW , m, 5, Union Rags–Charlie Girl, by Indian Charlie. O-Newtown Anner Stud and Breen, Mark D, B-Mark Breen (KY), T-Michael Stidham, J-Jose Lezcano, $55,000.

Abounding Joy, m, 5, Quality Road–Jump On In, by Jump Start. O-WinStar Stablemates Racing LLC, B-WinStar Farm, LLC (KY), $20,000.

Honor Way, m, 6, Caleb’s Posse–Truth and Honor, by Yes It’s True. ($23,000 ’14 KEENOV; $77,000 2016 OBSJUN). O-Saul J Kupferberg, B-Candy Meadows LLC (KY), $12,900.