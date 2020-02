North American Allowance Results February 12

LADY GRACE , f, 4, Kantharos–Smart Sis, by Beau Genius. ($300,000 2018 OBSAPR). O-Tracy Farmer, B-William C Schettine & William B Haines (FL), T-Mark E. Casse, J-John R. Velazquez, $31,300.

O’Malley, f, 4, More Than Ready–Mizzen Donald, by Mizzen Mast. ($100,000 ’16 KEENOV; $175,000 ’17 KEESEP; $35,000 2019 FTKHRA). O-Mr Amore Stable, B-Gunpowder Farms LLC (KY), $8,800.

8—