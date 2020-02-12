North American Allowance Results February 12

|GP, 9TH, ALW, $48,900, 4YO/UP, F/M, 5FT, 2-12.
|7—
|LADY GRACE, f, 4, Kantharos–Smart Sis, by Beau Genius. ($300,000 2018 OBSAPR). O-Tracy Farmer, B-William C Schettine & William B Haines (FL), T-Mark E. Casse, J-John R. Velazquez, $31,300.
|4—
|O’Malley, f, 4, More Than Ready–Mizzen Donald, by Mizzen Mast. ($100,000 ’16 KEENOV; $175,000 ’17 KEESEP; $35,000 2019 FTKHRA). O-Mr Amore Stable, B-Gunpowder Farms LLC (KY), $8,800.
|8—
|No Way Jose (IRE), f, 4, No Nay Never–Crystal Valkyrie (IRE), by Danehill. (50,000gns ’17 TATDEC). O-William Werner, B-C O P Hanbury (IRE), $4,400.
|Winning Time: :55 (fm)
|GP, 6TH, AOC, $45,000, 4YO/UP, F/M, 1M, 2-12.
|4—
|LADY KATE, f, 4, Bernardini–Princess Haya, by Street Cry (IRE). ($485,000 ’17 KEESEP). O-Anderson Stables, LLC, B-Eileen H Hartis & Godolphin (KY), T-Eddie Kenneally, J-Jose L. Ortiz, $27,000.
|1—
|Bold Script, f, 4, Speightstown–Original Script, by Malibu Moon. O-Chiefswood Stables Limited, B-Chiefswood Stables Limited (ON), $9,900.
|2—
|Bella Ciao, f, 4, Flatter–Anandi, by Anabaa. ($30,000 ’17 KEESEP). O-Cairoli Racing Stable and Magic Stables LLC, B-Dr & Mrs Walter Zent (KY), $5,400.
|Winning Time: 1:35 4/5 (ft)
|SUN, 8TH, ALW, $33,100, 4YO/UP, 6F, 2-11.
|8—
|DEL MAR SUMMER, g, 5, Southwestern Heat–Del Mar Holiday, by Sharp Humor. O-Robison, J Kirk and Judy, B-J Kirk Robison & Judy Robison (NM), T-Joel H. Marr, J-Miguel T. Fuentes, Jr., $19,860.
|6—
|Offensive, g, 4, Mr. Trieste–La Luz Del Sol, by Apollo. O-Derrick W Jenkins, B-Derrick Jenkins (NM), $6,620.
|3—
|Tyger Tennessee, g, 4, Stellar Rain–Bonita Tyger, by Haymarket (GB). O-Gertie Mills, B-Gertie Mills (NM), $3,310.
|Winning Time: 1:10 1/5 (gd)
|MVR, 6TH, ALW, $31,500, 3YO/UP, 6F, 2-12.
|2—
|OAKEN, g, 4, Giant Oak–Antique Silver, by Silver Train. O-Marion F Gorham, B-Robert M Gorham (OH), T-Robert M. Gorham, J-Christian P. Pilares, $21,100.
|1—
|I Am Iron Man, g, 4, Biondetti–Sabrina’s Dance, by Werblin. ($4,500 ’17 OBSJAN). O-Dave Casalinova, B-Woodford Thoroughbreds (FL), $4,700.
|6—
|Candy Exchange, g, 5, Sidney’s Candy–Awesome Eve, by Awesome Again. O-Richard Zielinski, B-Blazing Meadows Farm & WinStar Farm, LLC (OH), $3,350.
|Winning Time: 1:13 (gd)
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