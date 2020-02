North American Allowance Results February 16

SUN, 5TH, ALW, $29,000, 4YO/UP, F/M, 5 1/2F, 2-16.

1— INTO MYSTIC, f, 4, Into Mischief–Loveofalifetime, by Medaglia d’Oro. ($650,000 2018 OBSAPR). O-Coleman, George Chris and King, Brad, B-Runnymede Farm, Inc & Catesby W Clay Investment LLC (KY), T-Todd W. Fincher, J-Roimes Chirinos, $17,400.

3— She’s My Gem, f, 4, Into Mischief–Our Unbridled Gem, by Unbridled’s Song. ($160,000 ’17 KEESEP). O-Dale F Taylor Racing, LLC, B-Don Mattox & Pam Mattox (KY), $5,800.

6— Flyin Falynn, m, 5, Tale of the Cat–Air Guitar, by Five Star Day. ($100,000 ’16 KEESEP; $37,000 2018 KEENOV). O-Curtis L Guss, B-Mt Joy Stables Inc (KY), $2,900.