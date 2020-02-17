North American Allowance Results February 17

|OP, 3RD, ALW, $86,000, 3YO/UP, 6F, 2-17.
|9—
|BANDIT POINT, h, 5, Indy Squall–Set Point, by Langfuhr. O-Robert N Cline, B-Marianna’s Fate (AR), T-Robert N. Cline, J-Kelsi Harr, $51,600.
|8—
|Sir Brahms, g, 5, Brahms–Secretively, by Mr. Greeley. O-Acclaimed Racing Stable and Gumpster Stable LLC, B-Richard Hessee (AR), $17,200.
|3—
|Destinedtobeastar, g, 4, Hamazing Destiny–J Star, by Arch. O-I P C Stables LLC, B-Sunny Shepard-Carson & Tim Cash (AR), $8,600.
|Winning Time: 1:11 (ft)
|OP, 7TH, ALW, $86,000, 4YO/UP, 1M, 2-17.
|3—
|HOME RUN TRICK, h, 5, Winslow Homer–Indyfendant, by A.P. Indy. ($5,000 ’15 OBSOCT). O-William N Martin, B-Dr K K Jayaraman & Dr V Devi Jayaraman (FL), T-William N. Martin, J-Walter De La Cruz, $51,600.
|11—
|Starship Zeus, g, 8, Bluegrass Cat–Willathewest, by Gone West. ($30,000 ’13 FTMSEP; $16,000 ’13 KEEJAN; $27,000 2014 OBSAPR). O-M and M Racing (Mike Sisk), B-Mill Ridge Farm et al (KY), $17,200.
|2—
|Pickford, h, 5, Hat Trick (JPN)–Chantilly Nayla, by Five Star Day. O-Team Valor International, B-Team Valor LLC & Highfield Stock Farm LTD (KY), $8,600.
|Winning Time: 1:37 1/5 (ft)
|AQU, 2ND, AOC, $78,057, 4YO/UP, F/M, 1M, 2-17.
|3—
|JENNEMILY, f, 4, Strong Mandate–Paloma Mesa, by Sky Mesa. O-R Townsend Sparks, B-Dr Stephen G Jackson & Debbie Jackson (KY), T-Steven M. Asmussen, J-Manuel Franco, $44,344.
|2—
|Stand for the Flag, f, 4, Super Saver–Raise the Flag, by Awesome Again. ($125,000 ’17 KEESEP). O-Dubb, Michael, Coyle Boys Stable, St Elias Stable and Bethlehem Stables LLC, B-Pursuit of Success LLC (KY), $15,750.
|5—
|Honor Way, m, 6, Caleb’s Posse–Truth and Honor, by Yes It’s True. ($23,000 ’14 KEENOV; $77,000 2016 OBSJUN). O-Saul J Kupferberg, B-Candy Meadows LLC (KY), $10,125.
|Winning Time: 1:39 (ft)
|AQU, 7TH, ALW, $65,152, 4YO/UP, F/M, 6F, 2-17.
|1—
|BUSTIN TO PLEASE, f, 4, Bustin Stones–Little Polka Dot, by Orientate. O-Valente, Roddy J and Bilinski, Darlene, B-Dr Jerry Bilinski & Roddy Valente (NY), T-Claudio A. Gonzalez, J-Kendrick Carmouche, $35,200.
|8—
|Awesome Debate, f, 4, Honorable Dillon–Healthy Debate, by Freud. O-Charlton Baker, B-Charlton Baker (NY), $12,800.
|9—
|Wailin Josie, f, 4, Central Banker–Elusive Jozi, by Johannesburg. O-Seacoast Thoroughbreds of N E, B-Seacoast Thoroughbreds of New England (NY), $8,640.
|Winning Time: 1:12 2/5 (ft)
|SA, 3RD, AOC, $60,920, 4YO/UP, F/M, 1 1/8MT, 2-17.
|2—
|OUT OF BALANCE, f, 4, Kitten’s Joy–Balance, by Thunder Gulch. O-Amerman Racing LLC, B-Mrs Jerry Amerman (KY), T-David E. Hofmans, J-Joel Rosario, $34,200.
|4—
|Sapphire Kid, m, 5, Richard’s Kid–Sensitive Soul, by Bernstein. ($60,000 ’16 BESOCT). O-Beerman Family Trust and Sayjay Racing LLC, B-Dahlberg Farms LLC (CA), $14,820.
|1—
|Pretty Point, f, 4, Point of Entry–Pretty Syrie, by Street Boss. O-Newtown Anner Stud, Bowden, Dave, Buerchler, Sabine and Thompson, Gary A, B-Adena Springs (KY), $6,840.
|Winning Time: 1:49 1/5 (fm)
|SA, 4TH, AOC, $57,342, 4YO/UP, F/M, 6 1/2F, 2-17.
|1—
|CE CE, f, 4, Elusive Quality–Miss Houdini, by Belong to Me. O-Bo Hirsch, LLC, B-Bo Hirsch, LLC (KY), T-Michael W. McCarthy, J-Victor Espinoza, $34,200.
|2—
|Ava’s Charm, f, 4, Maclean’s Music–Elusive Act, by Elusive Quality. ($25,000 ’16 KEENOV; $230,000 ’17 FTKJUL). O-Cheyenne Stables LLC, B-Hunter Valley Farm, Jayne Johnson & John Wade (KY), $11,400.
|3—
|Rather Nosy, f, 4, Majesticperfection–Frivolous Pal, by Not for Love. ($48,000 2018 FTMMAY). O-Paymaster Racing LLC and Sinister Racing Stable, B-James A Blackwell (MD), $6,840.
|Winning Time: 1:16 (ft)
|GP, 6TH, ALW, $52,000, 3YO, 5FT, 2-17.
|5—
|AYE AYE SIR, c, 3, Midshipman–Still Searching, by Seeking the Best (IRE). ($47,000 ’18 KEESEP). O-Ramsey, Kenneth L and Sarah K, B-Minshall Farms (ON), T-Wesley A. Ward, J-Irad Ortiz, Jr., $30,000.
|3—
|Cajun Casanova, c, 3, Cajun Breeze–Theladysaidno, by Concerto. O-Smart Angle LLP, B-Shadybrook Farm, Inc (FL), $13,000.
|1—
|Muchmorethanthis, c, 3, City Zip–Idoitmyway, by Unbridled’s Song. ($30,000 ’17 KEENOV; $80,000 ’18 FTKOCT; $90,000 2019 FTMMAY). O-Johnson, R Larry and R D M Racing Stable, B-Machmer Hall (KY), $5,500.
|Winning Time: :56 2/5 (fm)
|FG, 5TH, AOC, $47,000, 4YO/UP, 6F, 2-17.
|2—
|CHARGE THE LINE, g, 5, El Corredor–Salty’s Sister, by Salt Lake. O-Mayo, Tom and Tagg Team Racing, B-Clifford Grum (LA), T-Gregory D. Foley, J-Declan Carroll, $28,200.
|1—
|Asongforyou, g, 4, Star Guitar–Geiger Geisha, by Geiger Counter. ($50,000 ’17 OBSOCT). O-Maggi Moss, B-Jerold Murrell (LA), $9,400.
|5—
|Why Joey Why, g, 6, Joe’s Son Joey–Why Why Wired, by Whywhywhy. O-Karon Peterson, B-Billy W Cuevas (LA), $5,170.
|Winning Time: 1:10 3/5 (ft)
|PRX, 9TH, ALW, $41,500, 4YO/UP, F/M, 1M 70Y, 2-17.
|1—
|DREAMER’S MOON, f, 4, Alternation–Dream Realized, by Awesome Again. O-MCA Racing Stable LLC, B-Blackstone Farm, LLC (PA), T-Claudio A. Gonzalez, J-Gerardo Milan, $24,600.
|8—
|Promised Storm, m, 5, El Padrino–Innovative, by Johannesburg. O-Jennifer M Truehart, B-Cavanaugh Breen LLC (PA), $8,200.
|7—
|Glowing Star, m, 5, Mad Flatter–Glowing Rate, by Exchange Rate. O-Jagger Inc, B-Menotti Lembo (PA), $4,510.
|Winning Time: 1:46 (ft)
|FG, 2ND, ALW, $41,000, 4YO/UP, 1M 70Y, 2-17.
|3—
|MUSICAL MAN, g, 4, Maclean’s Music–Cinnamon Kisses, by Doneraile Court. ($30,000 ’17 FTKOCT; $62,000 2018 OBSJUN). O-E & M Scherer Racing, B-Gulf Haven Farms (LA), T-Eric T. Scherer, J-Corey J. Lanerie, $24,600.
|11—
|Sydster, g, 3, Power Broker–Tensas Salt, by Salt Lake. ($23,000 2019 ESLTYO). O-Baronne Farms, LLC, B-J Adcock & Montgomery Equine Center (LA), $8,200.
|8—
|Shae’s Day, g, 4, Astrology–Risen Day, by Storm Day. O-Susan K Love, B-Clear Creek Stud LLC (LA), $4,510.
|Winning Time: 1:45 3/5 (ft)
|FG, 4TH, AOC, $41,000, 4YO/UP, F/M, 1M 70Y, 2-17.
|5—
|MY PEPPER ANN, m, 5, Redding Colliery–Crypto Note, by Cryptoclearance. O-4 Diamonds Racing, B-Dennis Milligan (LA), T-Joseph M. Foster, J-Mitchell Murrill, $24,600.
|12—
|Offspring, f, 4, Into Mischief–Pioneer Gal, by Pioneering. ($130,000 2018 OBSJUN). O-Vaccarezza, Nicholas and Nikolopoulos, Greg, B-Oak Tree Stables, LLC (LA), $8,200.
|2—
|Temple Shadow, m, 6, Temple City–Officer’s Holiday, by Officer. ($57,000 ’15 KEESEP). O-Brian A Huval, B-Spendthrift Farm, LLC (LA), $4,510.
|Winning Time: 1:44 4/5 (ft)
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