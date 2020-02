North American Allowance Results February 2

3—

LITTLE MENACE, c, 3, Into Mischief–Pay Attention, by Arch. ($460,000 ’18 FTSAUG). O-Phoenix Thoroughbred III, Ltd, B-Gabriel Duignan, Crosshaven Bldsk, Petaluma Bldsk & Hazelmere Bldsk (KY), T-Steven M. Asmussen, J-Ricardo Santana, Jr., $51,600.