North American Allowance Results February 6

1—

SOLDADO, c, 4, Verrazano–Trishas Even, by Even the Score. ($80,000 ’17 FTKTRF; $8,000 2018 FTMMAY). O-A 1 A Racing and Let’s Go Stables, B-Jim Fitzgerald & Katie Fitzgerald (VA), T-Todd A. Pletcher, J-Luis Saez, $26,400.