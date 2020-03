North American Graded Stakes Results February 29

SOMBEYAY , c, 4, Into Mischief–Teroda, by Limehouse. ($125,000 ’16 KEENOV; $230,000 ’17 KEESEP). O-Starlight Racing, B-JD Stuart & Mueller Farms, Inc (KY), T-Todd A. Pletcher, J-Flavien Prat, $86,490.

English Bee, c, 4, English Channel–Evil Kitten, by Kitten’s Joy. O-Calumet Farm, B-Calumet Farm (KY), $27,900.

Hay Dakota, g, 7, Haynesfield–Church by the Sea, by Harlan’s Holiday. ($47,000 ’13 KEENOV). O-Mr Amore Stable, B-Brereton C Jones (KY), $10,463.

10 (DH) —