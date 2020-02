North American Graded Stakes Results February 9

NADAL , c, 3, Blame–Ascending Angel, by Pulpit. ($65,000 ’18 KEESEP; $700,000 2019 FTFMAR). O-Bolton, George, Hoyeau, Arthur, Lipman, Barry and Mathiesen, Mark, B-Sierra Farm (KY), T-Bob Baffert, J-Joel Rosario, $120,000.

6—