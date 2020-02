North American Maiden Winners February 12

Chitu–Rumble Seat by Mr. Greeley; BRONX RUMBLE, c, 3, TAM, Mcl 32000, 2-12, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-A. Francis Vanlangendonck & Barbara Vanlangendonck (FL.). $27,000 ’18 OBSOCT; $150,000 2019 OBSAPR.

Equality–Visual Arrest by Pollard’s Vision; EASY EYES, f, 3, MVR, Msw, 2-12, 6f, 1:14 . B-Mast Thoroughbreds LLC (MI.).

Flashstorm–Flyer in the Sky by Sky Mesa; JUAN BOLY, c, 3, GP, Mcl 16000, 2-12, 1mT, 1:36 . B-Jaime Mejia & Maria Ines Mejia (FL.).

Golden Ticket–Geraldine’sthunder by Lightnin N Thunder; SIENA’S TICKET, f, 3, TAM, Mcl 25000, 2-12, 6f, 1:12 2/5. B-Another Step Stable & Frank Cipriano (NY.).

Kingman (GB)–Urban Castle by Street Cry (IRE); DOMESTIC SPENDING (GB), g, 3, TAM, Msw, 2-12, 1mT, 1:36 2/5. B-Rabbah Bloodstock Limited (GB.). 300,000gns ’18 TATOCT.

Mr. Sidney–Thin Air by Mt. Livermore; HUMDINGER, f, 3, HOU, Mcl 10000, 2-12, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Longitude Farm, LLC (KY.). $1,500 ’18 KEESEP.

Mucho Macho Man–Allyallyincomefree by Unbridled’s Song; MISS MY MACHO, f, 3, GP, Mcl 16000, 2-12, 1 1/16mT, 1:43 3/5. B-Reeves Thoroughbred Racing (KY.).

Tapiture–Elusive Tara by Elusive Quality; MISTS OF TIME, g, 3, HOU, Msw, 2-12, 7f, 1:26 . B-Charles P. Merrick III (KY.). $35,000 ’18 KEESEP.

Albertus Maximus–Rockaway Gal by With Approval; GALLOPING HARMONY, f, 4, MVR, Msw, 2-12, 6f, 1:15 2/5. B-Janet L. Reeder (OH.).

Big Drama–Premier Roma by Burning Roma; DEMANDING, f, 4, TAM, Mcl 10000, 2-12, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Harold L. Queen (FL.).

Eskendereya–Bella Castagna by Decarchy; EBB AND FLOW, f, 4, TUP, Mcl 5000, 2-12, 1m, 1:42 2/5. B-Tony Narducci & Suzy Narducci (CA.).

Midnight Lute–This Cat Can Dance by Vindication; ZEBECCA, f, 4, HOU, Msw, 2-12, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-George Waggoner Stables Inc. (KY.).