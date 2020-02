North American Maiden Winners February 13

Carpe Diem–Hailey’s Star by Medaglia d’Oro; HAILEY’S DAY, f, 3, FG, Mcl 30000, 2-13, 6f, 1:11 . B-Rose Hill Farm & John Trumbulovic (KY.).

Carpe Diem–Ida Clark by Speightstown; VICKYTHEBEST, f, 3, GP, Mcl 12500, 2-13, 6f, 1:12 3/5. B-Levi Dunlap, Jacob Dunlap, Town and Country Horse Farms, LLC, et al (KY.). $65,000 ’17 KEENOV; $11,000 ’18 FTKOCT.

Graydar–Brown Eyes Blue by Big Brown; YOUR EYES TO MINE, f, 3, CT, Msw, 2-12, 4 1/2f, :53 3/5. B-Twin Creeks Farm, Steve Golding, Melody Golding & Dennis Steger (NY.).

Guilt Trip–Tory’s Triumph by Grand Appointment; STORIED TRIP, f, 3, DED, Mcl 20000, 2-12, 6 1/2f, 1:23 4/5. B-World War IV Racing (LA.).

Idiot Proof–Flash Fever by Flashy Bull; FLASHPROOF, f, 3, GG, Mcl 8000, 2-13, 5f, :59 3/5. B-Curt Rollins (KY.).

Liaison–Southern Banner by Southern Halo; SOUTHERN LIAISON, f, 3, FG, Msw, 2-13, 6f, 1:12 3/5. B-Earl Hernandez, Keith Hernandez & John Duvieilh (LA.).

Nownownow–Ruler of My Heart by Ruler’s Court; FLY GUY RAK, g, 3, DED, Mcl 10000, 2-12, 1m, 1:45 . B-Robert Hewlett (LA.).

Overdriven–Home Run Sassy by Unbridled America; SASSY BUT SMART, c, 3, GP, Msw, 2-13, 1mT, 1:34 2/5. B-Mike Borchetta, Martha Borchetta & Martin Silver (FL.).

Prospective–Pentelicus Gold by Pentelicus; THE VIRGINIAN, c, 3, GP, Msw, 2-13, 5fT, :56 3/5. B-Ocala Stud (FL.). $210,000 2019 OBSMAR.

Quality Road–Gal Wonder by Three Wonders; SIR POKERFACE, c, 3, DED, Mcl 20000, 2-13, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-Carrol J. Castille (LA.). *1/2 to Wonder Run(MSW$371,075).

Shady Grove–Cinnabean by Cinnamon Creek; CINNAFRIJOLE, f, 3, OP, Mcl 16000, 2-13, 6f, 1:14 2/5. B-Ernie Witt (AR.).

Turbo Compressor–American Skipper by Quiet American; JIMMYSSMOKEDCARROT, f, 3, GP, Msw, 2-13, 1mT, 1:35 4/5. B-Thomas Coleman (FL.). *1/2 to Zivo(G2$1,017,300).

Uncaptured–Offshore Lady by Bernardini; SHELLPHONE, f, 3, GP, Mcl 25000, 2-13, 6f, 1:12 1/5. B-Sharon Biamonte (FL.).

Adios Charlie–Star of the Beach by Star Dabbler; ADIOS HILLARY, f, 4, CT, Mcl 5000, 2-12, 4 1/2f, :54 1/5. B-Kent Wall & Ron Brooks (FL.).

Country Day–Kitty’s Dream by Exchange Rate; COUNTRY DREAM, f, 4, OP, Mcl 16000, 2-13, 6f, 1:14 1/5. B-McDowell Farm (AR.).

Cyclotron–Mini Skirt by Wild Again; CYCLOPS, g, 4, GG, Mcl 12500, 2-13, 6f, 1:11 1/5. B-The Hat Ranch West, LLC (CA.). $6,200 ’17 CTNAUG.

Exchange Rate–Chic Shanique by Dynaformer; STOCK CHAIN, c, 4, TP, Mcl 15000, 2-13, 1m, 1:40 3/5. B-Indian Creek, DHG LLC & SBC LLC (KY.). $75,000 ’16 KEENOV.

Ice Box–Sojourn Love by Not for Love; EXPECT ICE, g, 4, DED, Mcl 10000, 2-12, 1 1/16m, 1:50 3/5. B-Dream Walkin Farm (KY.).

Nownownow–Like a Doc by Mauk Four; HANGING LAKE, f, 4, DED, Msw, 2-12, 6 1/2f, 1:23 4/5. B-Jerry D. Cart & Marion Lanasa (LA.).

Take Charge Indy–Gold Ribbon by Medaglia d’Oro; GRAB THE GOLD, g, 4, PEN, Msw, 2-12, 6f, 1:12 2/5. B-Blackstone Farm, LLC (PA.).

Yes It’s True–Roofus by Quiet American; YES IT’S ROO, g, 4, CT, Msw, 2-12, 7f, 1:27 4/5. B-Dr. Stephen G. Jackson & Debbie Jackson (KY.). *1/2 to Van Leroy($263,002).

Ide Like a Double–Hawaiian River by Fraser River; RED RIVER CHASE, m, 5, FG, Mcl 10000, 2-13, 1m, 1:43 . B-Linda P. Sebastien (LA.).

Take Charge Indy–Thunder Lilly by Thunder Gulch; CHUCK’S DREAM, g, 5, LRL, Mcl 10000, 2-13, 6f, 1:12 2/5. B-Marathon Farms Inc. (MD.). $40,000 ’16 FTKJUL; $80,000 2017 FTFMAR.