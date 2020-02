North American Maiden Winners February 14

Americain–Seetsang by Fusaichi Pegasus; IT’SMYINTENSION, f, 3, CT, Msw, 2-14, 4 1/2f, :54 . B-John D. McKee (WV.).

Animal Kingdom–Sassy’s Dream by Flower Alley; ALLEY OOP JOHNNY, g, 3, TAM, Msw, 2-14, 1mT, 1:36 4/5. B-Rigney Racing LLC (KY.). $47,000 2019 OBSJUN.

Archarcharch–Campfire by Corinthian; HOLLEE PEACH, f, 3, TP, Mcl 15000, 2-13, 1m, 1:42 . B-Dr. J. David Richardson (KY.).

Bodemeister–Forestier by Forestry; ASK FOR BODE, c, 3, GP, Mcl 75000, 2-14, 1mT, 1:35 . B-Alan S. Kline (KY.).

City Zip–Top Kisser (G3$407,100), by Old Topper; JIVE TALKIN, g, 3, GG, Msw, 2-14, 6f, 1:10 1/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (KY.).

Congrats–Win With a Wink by Dixieland Band; JAZZY G, c, 3, DED, Mcl 20000, 2-14, 5f, 1:01 . B-Josham Farms Limited (ON.). $5,000 ’18 KEESEP; $15,000 2019 TEXAPR.

Conveyance–Grandpa’s Legacy by Quiet American; BABY BROTHER, c, 3, TAM, Mcl 25000, 2-14, 6f, 1:10 2/5. B-Jeff Little, Teresa Little & Marilyn Little (KY.). $2,000 ’18 KEESEP.

Decarchy–Bella Swan (GB) by Leporello (IRE); ARKY VAUGHAN, g, 3, GG, Mcl 8000, 2-14, 5f, :57 4/5. B-Nick Alexander (CA.).

Forefathers–Candy Delicious by Candy Ride (ARG); CANDY CANDY CANDY, f, 3, DED, Mcl 10000, 2-14, 6 1/2f, 1:22 3/5. B-Daniel R Chicola (LA.).

Friesan Fire–Hilarious Gift (AUS) by Distorted Humor; BUCKS COUNTY, f, 3, CT, Mcl 7500, 2-14, 6 1/2f, 1:23 3/5. B-Nicole Freeland & Ronney Brown (PA.).

Jack Milton–I’lltakeit by Langfuhr; I’LL DO IT MY WAY, f, 3, GP, Mcl 16000, 2-14, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-John R. Penn (KY.). $17,000 ’18 KEESEP; $30,000 2019 OBSMAR.

Liaison–Swan Peak by Broad Brush; WEST GLACIER, f, 3, TP, Mcl 7500, 2-13, 6f, 1:13 2/5. B-Hutch Holsapple & Dennis Peterson (IL.).

Liam’s Map–Bama Belle by Giant’s Causeway; VITESSE, g, 3, AQU, Mcl 25000, 2-14, 1m, 1:41 3/5. B-Carhue Investments, Chelsea Bloodstock & Paget Bloodstock (KY.). $140,000 ’17 KEENOV; $125,000 ’18 KEESEP.

Orb–Titanium Jo by Bernstein; ALL ABOUT REYANA, f, 3, AQU, Mcl 25000, 2-14, 6f, 1:14 1/5. B-Alpha Delta Stables (KY.). $10,000 2019 FTMMAY.

Palace–Heavenly Alibi by Closing Argument; KEYS TO THE PALACE, g, 3, FG, Msw, 2-14, a5 1/2fT, 1:06 . B-Morning Line Thoroughbreds LLC (LA.). $17,000 ’18 ESLYRL.

Point of Entry–Lady Mayfair by Medaglia d’Oro; MY LILA, f, 3, LRL, Mcl 10000, 2-14, 6f, 1:14 1/5. B-Adena Springs (ON.).

Power Broker–Yankee Doodle Girl by Yankee Gentleman; ROBINSON, c, 3, FG, Mcl 30000, 2-14, a1mT, 1:41 1/5. B-Barry Butzow & Joni Butzow (KY.).

Rousing Sermon–Royal Grand Slam by Grand Slam; SLAM DUNK SERMON, g, 3, GG, Mcl 12500, 2-13, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Mr. & Mrs. Larry D. Williams (CA.).

Street Sense–Spun Sugar (MG1$929,171), by Awesome Again; WEAR MY RING, f, 3, AQU, Msw, 2-14, 1 1/8m, 1:57 2/5. B-Kaz Hill Farm (NY.). $200,000 ’18 FTNAUG.

Super Saver–Spritely (MG2P$463,378), by Touch Gold; SUPEREGO, c, 3, AQU, Msw, 2-14, 1 1/8m, 1:56 . B-Chester Broman & Mary R. Broman (NY.). $190,000 2019 OBSAPR. *1/2 to Pauseforthecause(MSW$531,693).

Uncle Mo–Roughing by Eskendereya; MO MOSA, c, 3, TP, Msw, 2-13, 1m, 1:41 1/5. B-Perry Martin & Denise Martin (KY.).

Violence–Orbital Affair by El Corredor; VIOLENT SPEED, f, 3, SA, Mcl 30000, 2-14, 6 1/2f, 1:19 . B-Double Duck, Inc. (KY.).

Candy Ride (ARG)–Noble Idea by Deputy Minister; MY SWEET BABOO, f, 4, TP, Mcl 15000, 2-14, 1m, 1:40 3/5. B-Wygod Family, LLC (KY.). $20,000 ’17 KEEJAN; $35,000 ’17 KEESEP; $45,000 2018 OBSAPR.

Coil–Miss Beekman Place by Yes It’s True; YOUR ROYAL COIL, f, 4, SA, Mcl 50000, 2-14, 6f, 1:12 . B-Richard Barton Enterprises (CA.). $1,200 ’17 BESOCT.

Field Commission–Soaring Princess by Rock Hard Ten; ANITA LUCKY BREAK, f, 4, PEN, Mcl 7500, 2-14, 6f, 1:14 . B-Bart Brookshire (FL.).

He’s Had Enough–Sands of Humor by Distorted Humor; DIXIELAND HUMOR, f, 4, GP, Mcl 12500, 2-14, 6 1/2f, 1:19 2/5. B-Paul Heiner (FL.).

Hunt Crossing–Runaway Brae by Yarrow Brae; BRUTUS BRAE, g, 4, CT, Mcl 5000, 2-14, 7f, 1:30 . B-David C. Mullins (WV.).

Jersey Town–Heartstrong by Running Stag; HERITAGE PARK, g, 4, OP, Mcl 40000, 2-14, 6f, 1:10 3/5. B-James H. Glover (AR.).

Liaison–Seresa’s Spirit by Rahy; BLUSHING BAY, f, 4, GG, Mcl 8000, 2-14, 1m, 1:39 3/5. B-Franklin D Franklin & Hank Bird (KY.). $35,000 ’16 KEENOV.

Majesticperfection–Blossom Point by Rahy; EXPECT TALK, f, 4, LRL, Mcl 10000, 2-14, 6f, 1:15 3/5. B-Mrs. Frank P Wright (MD.).

Revolutionary–Miss Marla by Bwana Charlie; INSURRECTION, g, 4, HOU, Mcl 50000, 2-14, 1m, 1:41 . B-William Garrison (NY.). $35,000 ’16 FTNOCT; $50,000 ’17 KEESEP.

Will Take Charge–You Make Luvin Fun by A.P. Indy; JEN TAKE CHARGE, f, 4, GP, Mcl 40000, 2-14, 1 1/16mT, 1:41 3/5. B-Mount Brilliant Farm & Ranch, LLC (KY.). $30,000 2018 OBSAPR.

Brethren–Frontier Franny by Lucky Lionel; FLYING BANKROLL, h, 5, TAM, Mcl 12500, 2-14, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Arboritanza Racing, LLC & Jolane Weeks (FL.). *1/2 to Front Loaded(MSP$390,620).

Oxbow–Thmoruplathlesupay by Unbridled’s Song; MADISON’S WILD ONE, m, 5, DED, Mcl 10000, 2-13, 1 1/16m, 1:50 1/5. B-Ramspring Farm (KY.). $70,000 ’16 KEESEP.

Scat Daddy–Monkey Face by Bertrando; OH PRETTY WOMAN, m, 5, SA, Msw, 2-14, 1mT, 1:36 1/5. B-Donald Valpredo & Martin Jones (CA.).

Roman Ruler–Tranquil Sea by Stormy Atlantic; ROMAN BELLA, m, 6, PEN, Mcl 12500, 2-14, 6f, 1:14 . B-Brandon Paul Stem & Sheri Loechner-Stem (PA.).