North American Maiden Winners February 16

Astrology–Naked Passion by Red Bullet; CPL. DIONICIO, g, 3, TAM, Mcl 16000, 2-16, 1m 40y, 1:42 2/5. B-Rick Sutherland (FL.). $1,900 ’18 OBSJAN.

Bayern–Queenie Cat by Storm Cat; BELLA VITA, f, 3, SA, Msw, 2-16, 5 1/2fT, 1:03 2/5. B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc. (CA.). $75,000 ’18 FTKOCT; $400,000 2019 OBSAPR.

Bayern–Lemonsina by Lemon Drop Kid; SOUR KICKS, c, 3, TAM, Mcl 16000, 2-16, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Tamara Ann Bailey (KY.).

Can the Man–Two Kisses by Kissin Kris; BIGMANCAN, c, 3, TP, Msw, 2-15, 6f, 1:12 1/5. B-Ivy Lane Farm LLC (KY.). $32,000 ’18 KEESEP.

Carpe Diem–One Foxy Grey by Big Brown; ICECAP, c, 3, OP, Mcl 50000, 2-16, 1m, 1:38 1/5. B-Nancy C. Shuford (KY.). $180,000 ’17 KEENOV.

Closing Argument–Wynning Ride (G2P$345,108), by Candy Ride (ARG); QUIKFAST N AHURRY, f, 3, FG, Msw, 2-16, 1m 70y, 1:46 4/5. B-Carrol J. Castille (LA.). *1/2 to Sporting Chance(G1$409,790).

Creative Cause–Sean S by Ministers Wild Cat; MRS. S, f, 3, GP, Msw, 2-16, 1 1/8m, 1:51 3/5. B-Heinz J. Steinmann (KY.). $230,000 ’18 KEESEP.

Curlin–Twixy Roll (MSW$277,172), by Roll Hennessy Roll; ROLL ON CURLIN, g, 3, SUN, Msw, 2-16, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Dale Taylor (KY.).

Elusive Quality–Sleepless Dixie by Dixie Union; REMANDED, f, 3, GP, Msw, 2-16, 6f, 1:11 1/5. B-K & G Stables (KY.). $75,000 ’18 KEESEP.

Empire Way–Chokecherymary (MSW$271,492), by Capsized; NOCHERYLIKEMYCHERY, f, 3, SA, Msw, 2-16, 1mT, 1:37 1/5. B-Terry C. Lovingier (CA.).

English Channel–Station Hill by A.P. Indy; WOOD BEE, f, 3, FG, Mcl 30000, 2-16, 1m 70y, 1:46 3/5. B-Calumet Farm (KY.).

High Mesa–Lucy Long by Holy Bull; CAPROCK, g, 3, DED, Mcl 10000, 2-15, 6 1/2f, 1:22 3/5. B-Russell Welch (LA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Itsmyluckyday–Golden Gal Al by Monarchos; BRIGHT DAWN, c, 3, LRL, Msw, 2-16, 6f, 1:11 . B-Hector Alcalde (WV.). $15,500 ’17 FTMDEC; $25,000 ’18 KEESEP; $70,000 2019 FTMMAY.

Jersey Town–Bakken Baby by Valid Expectations; TRIPLE BOLD BABY, f, 3, HOU, Mcl 25000, 2-15, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Larry S. Huntsinger (TX.). $21,000 2019 TEXAPR.

Kitten’s Joy–Dixie in Pink by Dixieland Band; JURGEN, c, 3, SA, Msw, 2-15, 1mT, 1:35 2/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $30,000 ’18 KEESEP.

Make Reservations–Mama Get Even by Stephen Got Even; PEARLS FOR JOSIE, f, 3, TAM, Mcl 32000, 2-16, 1 1/16mT, 1:44 2/5. B-Bergen Stables (NY.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Munnings–Unbridled Essence (G3$324,957), by Essence of Dubai; MONEY NEVER SLEEPS, f, 3, GP, Mcl 75000, 2-16, 1m, 1:38 3/5. B-Red Oak Stable (KY.).

Overanalyze–Paris Girl by Pulpit; CLEVER UNION, c, 3, HOU, Mcl 50000, 2-15, 1mT, 1:39 1/5. B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.).

Palace Malice–Fifth of April by Dehere; INVETERATE, f, 3, AQU, Msw, 2-16, 1m, 1:41 4/5. B-Ramspring Farm (KY.). $40,000 ’18 KEESEP.

Palace Malice–Prospective Saint (G3$485,725), by Saint Ballado; AGAVE QUEEN, f, 3, OP, Mcl 25000, 2-16, 1 1/16m, 1:47 1/5. B-Martha Jane Mulholland (KY.). $65,000 ’18 KEESEP.

Soldat–Lastroseofsummer (IRE) by Haafhd (GB); LONELY PRIVATE, c, 3, FG, Msw, 2-16, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Woodford Thoroughbreds (KY.). $30,000 2019 OBSJUN. *1/2 to Melesina (IRE)(G3).

Speightstown–Authenticity (G2$883,362), by Quiet American; CHARLATAN, c, 3, SA, Msw, 2-16, 6f, 1:08 4/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $700,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Hanalei Moon(MSW$295,090).

Stay Thirsty–American River by Forty Niner; THIRSTYAMERICANGAL, f, 3, DED, Mcl 20000, 2-15, 5f, 1:00 1/5. B-BELL TOWER THOROUGHBREDS (KY.). $1,600 ’18 KEESEP.

Street Magician–Planking by Yarrow Brae; WALKNTHEPLANK, f, 3, CT, Mcl 12500, 2-15, 6 1/2f, 1:23 1/5. B-Elex Dale Bowman & Christine Gail Bowman (WV.).

Vronsky–Summer Swimmer by Siberian Summer; AWESOME SUMMER, c, 3, GG, Msw, 2-16, 1m, 1:38 . B-William L. Hedrick & Judy Hedrick (CA.).

Blame–Street Trick by Street Sense; PERCEIVED, g, 4, AQU, Msw, 2-16, 1m, 1:39 4/5. B-Hunter Valley Farm, Keith Lazarz &Dermot Ryan (KY.). $200,000 ’17 KEESEP.

Can the Man–Cashew Cat by D. J. Cat; CASHMEIFUCAN, f, 4, CT, Mcl 5000, 2-15, 4 1/2f, :54 1/5. B-Robert West Jr. (KY.).

Can the Man–Bankruptcy Babe by Vicar; BANK MAN, g, 4, OP, Mcl 16000, 2-16, 6f, 1:11 3/5. B-John Carver (AR.). *1/2 to Reigning Catfish(SW$268,972).

Cross Traffic–Chick Flick by Tapit; CROSS TOWN, g, 4, SA, Mcl 20000, 2-16, 1 1/16m, 1:47 1/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $12,000 ’17 FTKOCT.

Curlin–Aspire to Inspire by Candy Ride (ARG); CORCORAN, c, 4, TAM, Mcl 16000, 2-16, 1mT, 1:38 3/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $500,000 ’17 KEESEP.

Discreet Cat–Queens Peg by In Excess (IRE); RUEFUL’S NIGHT OUT, f, 4, GG, Mcl 5000, 2-16, 5f, :59 1/5. B-Tom Grether Farms Inc. (KY.). $7,000 ’17 WASAUG.

First Samurai–Key Quality by Elusive Quality; SESAME, f, 4, TUP, Moc 30000, 2-16, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Dream Walkin’ Farm, Inc (KY.). $45,000 ’17 FTKOCT; $50,000 2018 OBSJUN; $2,200 2019 KEENOV.

He’s Had Enough–Eleven Moons by Indian Charlie; MATURIN, c, 4, GP, Mcl 12500, 2-16, 1m, 1:39 . B-Caroni Stable (FL.).

Heatseeker (IRE)–Crazy Tricia by Momentum; GODDESS APHRODITE, f, 4, LA, Mcl 3500, 2-16, 4 1/2f, :53 . B-James Georggin & Sonya Georggin (CA.).

Jet Phone–Calaqueen by Prince of Fame; PRINCE JET, g, 4, HOU, Mcl 7500, 2-15, 6f, 1:12 4/5. B-Atkinson Thoroughbreds LLC (TX.).

Jump Start–Congaree Princess by Congaree; GALERIO, g, 4, LRL, Msw, 2-16, 6 1/2f, 1:17 . B-Daniel Marconi (MD.).

Stryker–Fun Flower by Came Home; DREXEL, g, 4, OP, Mcl 16000, 2-16, 6f, 1:12 3/5. B-Southern Springs Stable (AR.).

The Factor–Candy d’Oro by Johannesburg; TATTERAZZI, f, 4, TAM, Mcl 25000, 2-16, 1mT, 1:36 3/5. B-Hidden Lake Farm, LLC & David Campbell & Kingsport Farm (NY.). $100,000 ’16 FTNOCT.

Tizway–Gloriousexcitement by Honour and Glory; BATTALION WON, g, 4, GG, Mcl 5000, 2-16, 1m, 1:39 . B-Steve Pavich (CA.). $23,000 ’17 BESOCT.

Union Rags–Lady Banks by Successful Appeal; UNION BANKS, g, 4, AQU, Mcl 25000, 2-16, 6f, 1:14 4/5. B-George Autry & Stephanie Autry (NY.).

Violence–Little Sandy by Speightstown; JUSTALITTLEVIOLENT, f, 4, GG, Msw, 2-15, 6f, 1:10 4/5. B-Rock Ridge Thoroughbreds, LLC (KY.). $50,000 ’16 KEENOV.