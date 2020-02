North American Maiden Winners February 17

Bluegrass Cat–Rose Canyon by Sky Mesa; GATITO, g, 3, TUP, Mcl 10000, 2-17, 5f, :58 3/5. B-Regan Wright & Don Gibb (AZ.). $9,500 ’18 ARZNOV.

Comic Strip–Honoree Lady by Roman Dancer; BABY HANG ON, f, 3, GG, Mcl 12500, 2-17, 6f, 1:13 1/5. B-Dr. & Mrs. William T. Gray (CA.). *Full to Handfull (SW$341,400) *Full to Weewinnin (MSW$397,430).

Curlin–Awesome d’Oro (IRE) by Medaglia d’Oro; AWESOME PARTY, c, 3, AQU, Msw, 2-17, 1 1/8m, 1:56 4/5. B-F. Thomas Conway (KY.). $700,000 ’18 KEESEP.

Double Irish–Merry Mittens by Harperstown; SEKANI, f, 3, OP, Msw, 2-17, 6f, 1:10 4/5. B-Shortleaf Stable (AR.).

Graydar–More Than Beauty by More Than Ready; MORE GRAYTFUL, g, 3, AQU, Msw, 2-17, 6f, 1:12 1/5. B-Twin Creeks Farm (NY.).

Include–Sconnie by Tiznow; SCONSIN, f, 3, FG, Msw, 2-17, 5 1/2f, 1:05 . B-Lloyd Madison Farms LLC (KY.).

Istan–Tell Me Again by Majesticperfection; QUICK DECISION, f, 3, OP, Msw, 2-17, 6f, 1:10 3/5. B-Brereton C. Jones (KY.).

Take Charge Indy–Lights Out (AUS) by Way of Light; SPIDER RICO, g, 3, GG, Mcl 8000, 2-17, 1m, 1:41 1/5. B-John Elder & Take Charge Indy Syndicate (KY.). $15,000 ’18 KEESEP.

Tapit–Miss Shop (G1$1,126,038), by Deputy Minister; STOP SHOPPIN TAMMY, f, 3, FG, Msw, 2-17, 1 1/16m, 1:46 2/5. B-My Meadowview LLC (KY.). *Full to Tin Type Gal (MG3$292,609).

Violence–Parvati by Dixieland Band; MS. MALEVOLENCE, f, 3, AQU, Msw, 2-17, 6f, 1:14 3/5. B-Barbazon Racing & Beclawat Stables (FL.). $30,000 ’17 KEENOV; $55,000 ’18 FTMOCT.

Alternation–More Than Proud by More Than Ready; GRATEFUL PRAISE, f, 4, TUP, Mcl 15000, 2-17, 6f, 1:10 4/5. B-D. J. Stable (KY.). $40,000 ’17 FTKOCT; $5,000 2020 CALMIX.

Kantharos–Chudamani by Powerscourt (GB); KNOKKE BY THE SEA, g, 4, PRX, Mcl 10000, 2-17, 1 1/8m, 1:57 4/5. B-Chris Pallas (FL.).