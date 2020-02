North American Maiden Winners February 18

Camacho (GB)–Quickstyx (GB) by Night Shift; CLAUDIA JEAN (IRE), f, 3, GG, Msw, 2-17, 1m, 1:39 4/5. B-Nafferty Stud (IRE.). 22,000EUR ’17 GOFNOV; 62,000EUR ’18 TATIRE; 87,000gns 2019 TATAPR.

Carpe Diem–Numero d’Oro by Medaglia d’Oro; SECOND BITE, f, 3, PRX, Msw, 2-18, 6f, 1:13 . B-Candy Meadows LLC (KY.). $70,000 2019 OBSJUN. *1/2 to Barkley (G3$363,625).

Constitution–Lady Aphrodite by Giant’s Causeway; BLESSINGSOFLIBERTY, f, 3, MVR, Mcl 5000, 2-18, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-Newtown Anner Stud (NY.). $22,000 ’18 FTMOCT; $10,000 2019 FTMWIN.

Gervinho–Sri’s Red by Redattore (BRZ); SMOKED PAPRIKA, f, 3, TUP, Mcl 10000, 2-18, 5f, :59 . B-Brackpool Racing LLC (CA.). $2,700 ’18 BESOCT.

Mr. Big–Angel Z by Zensational; MR RIGHT NOW, c, 3, TUP, Moc 30000, 2-18, a7 1/2fT, 1:32 . B-Mark Tatch (CA.). $4,000 ’18 BESJAN; $5,500 ’18 CTNAUG.