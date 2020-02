North American Maiden Winners February 19

Grasshopper–Wood Duck by Kingmambo; BIG LITTLE LIE, f, 3, HOU, Mcl 7500, 2-19, 7f, 1:27 3/5. B-Stephen R. Baker (OK.). *1/2 to Ring Necked(MSP$277,044).

Kitten’s Joy–Laca by Cherokee Run; T. J. B. OORAH, g, 3, HOU, Mcl 50000, 2-19, 1mT, 1:40 2/5. B-SRK Mares, LLC (KY.). $23,000 ’18 KEESEP.

Mach Ride–Domestic Fight by Domestic Dispute; COMMANDER OF DEATH, f, 3, TAM, Mcl 16000, 2-19, 7f, 1:25 1/5. B-Katie Cutrer & Valerie Cutrer (FL.).

Professor Fate–Miss Posse by Posse; LEXY ANNA, f, 3, MVR, Msw, 2-19, 6f, 1:16 4/5. B-Lori Yoder (OH.).

Uncle Mo–Ivana Beat Yabad by More Than Ready; MOBEATYABAD, c, 3, TAM, Mcl 40000, 2-19, 6f, 1:10 2/5. B-Bridlewood Farm (FL.).

Moro Tap–Dattts Cool by Bluegrass Cat; MORO COOL, g, 4, HOU, Msw, 2-19, 1 1/16mT, 1:45 4/5. B-Wesley Melcher (TX.).

Exhi–Pearls and Jeans by Sky Classic; GOLDEN PEARL, m, 5, MVR, Msw, 2-19, 5 1/2f, 1:08 . B-Paul Buttigieg (ON.).