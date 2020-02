North American Maiden Winners February 2

Abstraction–Cherokee Jane by Yonaguska; CONNIE’S LINDA, f, 3, SUN, Msw, 2-2, 1m, 1:40 . B-Frank Bemis (NM.).

Cairo Prince–Super Divine by Divine Park; ELIZABETH T, f, 3, LRL, Mcl 25000, 2-2, 1m, 1:41 1/5. B-John R. Penn (KY.). $160,000 ’17 KEENOV.

Coil–Kimberly’s Gold by Cee’s Tizzy; RSTARS AND STRIPES, f, 3, SA, Mcl 50000, 2-2, 6f, 1:11 1/5. B-Stephen R. Campbell (CA.).

Declaration of War–Special Thanks by Broken Vow; EVE OF WAR, f, 3, GP, Msw, 2-2, 6f, 1:11 . B-Jeff Treadway (KY.).

Gemologist–Chokonni by Arch; DAVID’S GEM, c, 3, AQU, Mcl 50000, 2-2, 6 1/2f, 1:20 2/5. B-John Liviakis (KY.).

Hamazing Destiny–Twice as Wise by Lion Heart; HAMAZING WISDOM, g, 3, OP, Msw, 2-2, 6f, 1:12 3/5. B-Starfish Stable, LLC (AR.).

Kantharos–Miss Match by Mr. Greeley; SCAR, g, 3, TAM, Mcl 16000, 2-2, 1mT, 1:37 1/5. B-Arindel (FL.).

Lookin At Lucky–Brandys Secret ($392,595), by Secret Romeo; FANCY LIQUOR, c, 3, GP, Msw, 2-2, 1mT, 1:38 2/5. B-Hot Pink Stable & Skychai Racing LLC (KY.).

Midshipman–Surf Club by Ocean Crest; SEA OF BLUE, f, 3, GP, Msw, 2-2, 1mT, 1:37 1/5. B-Godolphin (KY.). *1/2 to Emcee(G1$479,900) *1/2 to Surfer(G2$440,320).

Northern Afleet–Foxy Boss by Street Boss; NO MAS TEQUILA, f, 3, HOU, Msw, 2-1, 6f, 1:11 4/5. B-Ronald Ellerbee & Margaret Ellerbee (TX.). $21,000 2019 TEXAPR.

Shakin It Up–Chado by Montbrook; SHAKE IT UP TRACY, f, 3, HOU, Mcl 15000, 2-1, 1m, 1:39 4/5. B-Lynne Boutte & Chris Boutte (FL.). $14,000 ’17 KEENOV; $20,000 2019 OBSJUN.

Strong Mandate–Walkinforkisses by Kissin Kris; KISSES FOR TIZZY, f, 3, GP, Mcl 25000, 2-2, 1mT, 1:39 4/5. B-Dorothy Raffa (KY.). $55,000 ’17 KEENOV.

Tale of the Cat–Pink Palace by Empire Maker; K P CATS WILD, f, 3, SA, Mcl 30000, 2-2, 1 1/16m, 1:49 3/5. B-Anderson Farms Ont. Inc. (ON.). $48,000 ’18 KEESEP.

Uncle Mo–Jessi Take Charge by War Chant; ORDER FOR PORKY, c, 3, LRL, Msw, 2-2, 1m, 1:39 2/5. B-The Elkstone Group LLC (KY.). *1/2 to Northern Giant(MG2P$301,255).

Uncle Mo–Vied by Elusive Quality; WEST SIDER, c, 3, SA, Msw, 2-2, 7f, 1:22 2/5. B-Clodagh McStay (KY.). $200,000 ’18 KEESEP.

Violence–Dance Studio by Bertrando; FULLY AWARE, f, 3, OP, Mcl 50000, 2-2, 6f, 1:11 2/5. B-Hugh Moore & Everett Dyer (KY.). $130,000 ’18 KEESEP.

Bodemeister–Katana (NZ) (G2), by Volksraad (GB); HALLMARK GIRL, f, 4, HOU, Mcl 50000, 2-1, 5fT, :59 2/5. B-SF Racing Group Inc (KY.). $135,000 ’16 KEENOV; $225,000 ’17 FTKOCT. *1/2 to Broken Sword(G2$277,060).

Flashback–Stay Composed by Bernstein; QUICKFLASH, g, 4, AQU, Msw, 2-2, 6f, 1:12 3/5. B-Apache Farm LLC (NY.). $150,000 ’17 FTNAUG.

Lemon Drop Kid–Treasure Always by Summer Squall; TWO GRACES, f, 4, AQU, Mcl 25000, 2-2, 1m, 1:43 4/5. B-Well Spring Stables, LLC (NY.). *1/2 to Organizer(G3P$436,481) *1/2 to Dr. V’s Magic(G3P$327,892).

Shanghai Bobby–Queen Maria by Maria’s Mon; RANGER BOB, g, 4, HOU, Mcl 5000, 2-1, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Kelly L Thiesing (OK.).