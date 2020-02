North American Maiden Winners February 20

Archarcharch–Sweet Anevey by Ruler’s Court; THE DARK JEWEL, c, 3, OP, Mcl 20000, 2-20, 6f, 1:13 2/5. B-Dr. J. W. Clement (AR.).

Bind–Aleja Grand by Langfuhr; GET ONE MORE, f, 3, OP, Mcl 25000, 2-20, 1 1/16m, 1:48 3/5. B-McDowell Farm (AR.).

Constitution–Shytoe Lafeet (MSW$332,473), by King of Kings (IRE); MONTANA MAN, c, 3, GP, Mcl 50000, 2-20, 1mT, 1:36 1/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $25,000 ’18 KEESEP.

Flat Out–Intheriver by Sunriver; PIECE OF MY HEART, f, 3, FG, Msw, 2-20, 1m 70y, 1:45 1/5. B-Hidden Point Farm Inc. (FL.). $7,000 ’18 KEESEP; $35,000 ’18 OBSJAN.

Gemologist–Moments Past by Came Home; GRAND MORELAND, g, 3, GP, Mcl 12500, 2-20, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Bill Poston, Brad Smith & Jodi Smith (KY.).

Goldencents–Miss Athena by City Zip; COMBAT RIBBON, c, 3, AQU, Mcl 25000, 2-20, 6f, 1:14 3/5. B-Nick Mamatas & Theresa Mamatas (KY.). $11,000 ’18 KEEJAN; $47,000 ’18 KEESEP; $100,000 2019 OBSAPR.

Half Ours–Zippit Honey by City Zip; HALF OURS N STORMY, c, 3, DED, Mcl 10000, 2-20, 5f, 1:01 . B-Jack Dickerson & Buddy Formby (LA.).

Jack Milton–Ultimate Class (MSP$283,253), by During; BAD BEAT BRIAN, g, 3, GP, Mcl 50000, 2-20, 1mT, 1:35 2/5. B-Pope McLean, Pope McLean Jr., Marc McLean & Phil Hager (KY.). $115,000 2019 FTMMAY.

Pepper M.–Jerdan Hill by Bernstein; PAW’S SALTY PEPPER, g, 3, HOU, Mcl 25000, 2-19, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Mike Stewart (TX.).

Revolutionary–Maintain by Big Brown; BAYTOWN VI VI, f, 3, CT, Mcl 12500, 2-19, 7f, 1:28 4/5. B-David E. Hager II (TN.).

Sky Mesa–My Sister Sue by Broken Vow; FU MAN SUE, g, 3, PEN, Msw, 2-19, 6f, 1:10 2/5. B-Dr. Steve Jackson & Debbie Jackson (KY.).

Songandaprayer–Ten Nine Eight by Captain Countdown; NINEONEONEPRAYER, f, 3, DED, Mcl 10000, 2-19, 5f, 1:01 1/5. B-Lee Young Farm (LA.).

Stay Thirsty–Look Deep by Petionville; LOVELY LYDIA, f, 3, PEN, Mcl 25000, 2-19, 6f, 1:12 4/5. B-Arrowwood Farm, Inc. (PA.).

Street Boss–Sunlight Sonata by Unbridled’s Song; HELGA SHMELGA, f, 3, TP, Mcl 15000, 2-20, 6f, 1:13 . B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (KY.).

Alpha–Stormy Peron by Hard Spun; ANYDAYISHERDAY, f, 4, AQU, Msw, 2-20, 6f, 1:14 2/5. B-Tammy Robert Klimasewski (NY.). $12,000 ’17 KEESEP.

Awesome Patriot–Twining and Dining by Twining; WOODBURN HALL, g, 4, CT, Mcl 5000, 2-19, 1 1/16m, 1:50 1/5. B-Dr. Joseph Andrew Conroy (KY.).

Cairo Prince–Savvy Hester (G2P$290,219), by Heatseeker (IRE); SAVVY CAIRO, f, 4, GP, Mcl 16000, 2-20, 1mT, 1:36 2/5. B-Debmar Stables (KY.). $150,000 ’17 KEESEP.

Closing Argument–Unbridled Elle by Unbridled’s Song; AMPHIBIAN, c, 4, DED, Mcl 10000, 2-19, 5f, 1:00 3/5. B-Carrol J. Castille (LA.).

Paynter–Counselor Cabot by Indian Charlie; INDIAN COUNSELOR, g, 4, GP, Msw, 2-20, 1mT, 1:33 3/5. B-George Krikorian (KY.). $170,000 ’17 KEESEP.

Redding Colliery–Coteau Kitten by Tale of the Cat; REDDING COTEAU, g, 4, DED, Mcl 10000, 2-20, 7 1/2f, 1:39 1/5. B-J. Adcock & Montgomery Equine Center (LA.). $1,700 ’17 ESLYRL.

Tiznow–Moonlightandbeauty by Capote; MOONLIGHT NOW, g, 4, AQU, Msw, 2-20, 1m, 1:39 2/5. B-Albert Fried Jr. (NY.). *1/2 to Giant Moon(G3$502,586) *1/2 to Moonlight Song(MSW$534,294).

Uncle Mo–Veronica’s Lake by Salt Lake; UNCLE MOMO, g, 4, FG, Msw, 2-20, 6f, 1:11 1/5. B-Machmer Hall (KY.). $40,000 ’16 KEENOV.