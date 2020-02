North American Maiden Winners February 21

Abstraction–Awintersdream by Suave Prospect; SURF N DELMAR, g, 3, SUN, Mcl 8000, 2-21, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Armando Arreola Jr. (NM.).

Americain–Go Kitten Go by Kitten’s Joy; MISS DAWN, f, 3, DED, Mcl 10000, 2-20, 6 1/2f, 1:24 1/5. B-Calumet Farm (KY.).

Animal Kingdom–Seek a Star by Smart Strike; GEA, f, 3, GP, Mcl 25000, 2-21, 1mT, 1:36 4/5. B-Saintsbury Farms Inc. (ON.).

Archarcharch–Blowmeonelastkiss by Discreet Cat; MERMAID KISSES, f, 3, TAM, Mcl 10000, 2-21, 5 1/2f, 1:06 . B-Brandywine Farm & Jim & PamRobinson (KY.).

Cairo Prince–Who’sbeeninmybed by The Daddy; FIRST EMPRESS, f, 3, SA, Mcl 30000, 2-21, 1m, 1:41 3/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $50,000 ’18 KEESEP.

Daaher–Sawsan by Tapit; ADHHAR, g, 3, OP, Mcl 50000, 2-21, 6f, 1:10 4/5. B-Shadwell Farm, LLC (KY.).

Data Link–Archetype by Arch; DREAMING TYPE, g, 3, FON, Mcl 10000, 2-21, 4f, :47 3/5. B-Deann Baer & Greg Baer DVM (IN.).

Forest Command–Miss Success by Successful Appeal; SUCCESSFUL COMMAND, c, 3, GG, Mcl 12500, 2-21, 6f, 1:12 4/5. B-Four Quarters Corp (CA.).

Indian Firewater–Katy’s Kitten by D’wildcat; C D STRYKER, g, 3, SUN, Mcl 10000, 2-21, 5f, :58 4/5. B-Stephen R. Brown (NM.). $20,000 ’18 RUIAUG.

Lea–Fortune Candy by Milwaukee Brew; FRANK FIRST, g, 3, GP, Mcl 25000, 2-21, 6f, 1:12 1/5. B-Isabella A Rio & Caballo Grande TB’s LLC (FL.). $18,000 ’18 KEESEP; $35,000 2019 OBSAPR. *1/2 to Art G Is Back(MSW$252,155).

Mucho Macho Man–Guanahani by Pleasant Tap; LAURIEANN, f, 3, OP, Mcl 25000, 2-21, 6f, 1:13 . B-Duco Sytsma (KY.). $2,000 ’18 TEXAUG.

Successful Appeal–My Sister Margaret (MSW$360,122), by Bop; MY GUY ELI, c, 3, CT, Msw, 2-20, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-O’Sullivan Farms LLC (WV.).

Tapizar–Plum by Pure Prize; TOY, g, 3, LRL, Msw, 2-21, a1 1/16m, 1:45 4/5. B-Dark Hollow Farm (MD.).

The Lumber Guy–Good Humor Gal by Distorted Humor; LEFT LEANING LUCY, f, 3, AQU, Mcl 40000, 2-21, 6f, 1:13 . B-Elisabeth Conroy (NY.).

Tonalist–Tennessee Whiskey by Smart Strike; DACK JANIEL’S, c, 3, FG, Msw, 2-21, 1m, 1:38 4/5. B-Calumet Farm (KY.).

Violence–Awe Hush by Awesome Again; LASTCHANCEFORLOVE, f, 3, FG, Msw, 2-21, 6f, 1:11 . B-White Fox Farm (KY.). $190,000 ’18 KEESEP.

Will Take Charge–Bella Fafa (BRZ) by Elusive Quality; SINATRA DEVIL, g, 3, TAM, Mcl 16000, 2-21, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-1 0stud T.N.T. Llc (KY.).

Windsor Castle–Ad Muster by Dixie Union; GOOD KARMA, f, 3, CT, Msw, 2-20, 4 1/2f, :52 4/5. B-Ronney W. Brown & Nicole Freeland (WV.).

Astrology–Nothing But Heart by Officer; HEART OF A DREAMER, g, 4, FG, Mcl 12500, 2-21, 1m 70y, 1:44 1/5. B-Terrazas Thoroughbreds, LLC (KY.).

Caleb’s Posse–Diamond Seeker by Sightseeing; SEEK N JUSTICE, c, 4, OP, Mcl 10000, 2-21, 6f, 1:11 4/5. B-Warren Gene McLean (KY.).

Charitable Man–Janshawat by Marquetry; CHARITABLE JAN, f, 4, CT, Mcl 12500, 2-20, 6 1/2f, 1:22 3/5. B-James W. Casey (WV.).

Data Link–Coronette by Empire Maker; LINK TO DESTINY, g, 4, TP, Mcl 5000, 2-20, 1m, 1:41 3/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Distorted Humor–Bit of the Bubbly by A.P. Indy; THE JOKE’S ON YOU, g, 4, AQU, Mcl 25000, 2-21, 1m, 1:42 4/5. B-Saratoga Glen Farm & Distorted Humor Syndicate (NY.). $55,000 ’17 FTNAUG. *1/2 to Past the Point(MG1P$418,025).

Ents Dream–Mighty Fine Gal by Mighty; LITTLE T, f, 4, DED, Mcl 10000, 2-20, 5f, 1:02 1/5. B-Phyllis Wood (LA.).

Father Nelson–Lucky Turk by Turkoman; FATHER’S LUCK, g, 4, CT, Mcl 5000, 2-20, 6 1/2f, 1:22 3/5. B-William McMahon (MD.).

Half Ours–Quest Mount by Conveyor; HALF A BITE, g, 4, FG, Msw, 2-21, 1m 70y, 1:45 3/5. B-Thomas B Early (LA.). $7,000 ’17 ESLYRL.

More Than Ready–Gracility by Known Fact; MORE THAN GRACIOUS, f, 4, TAM, Mcl 16000, 2-21, 1mT, 1:39 . B-Dede McGehee DVM (KY.).

Orb–Chicalelee by Cherokee Run; QUASAR, f, 4, AQU, Msw, 2-21, 6f, 1:13 3/5. B-Julie Berta, Bob Horton, Rae Horton &Charles Middleton (KY.). $95,000 ’16 KEENOV; $165,000 ’17 FTSAUG; $250,000 2018 OBSMAR.

Red Rocks (IRE)–Attractive (IRE) by Sadler’s Wells; RED SORRELL, c, 4, GP, Mcl 32000, 2-21, 1mT, 1:34 4/5. B-Calumet Farm (KY.).

Secret Run–Princesa De Guerra by War Eagle; SECRET PRINCESS, f, 4, FG, Mcl 10000, 2-21, 6f, 1:13 1/5. B-Phyllis Presswood & Edward A Todd (LA.).

Souper Speedy–Victory Guaranteed by Victory Gallop; SABINA PARK, f, 4, GP, Mcl 16000, 2-21, 5fT, :57 4/5. B-Linda Lee Mason (ON.). C$9,000 ’17 ONTAUG.

Star Cat–Rhythmos by Aeneas; NAME THE PRICE, g, 4, FON, Msw, 2-21, 4f, :47 3/5. B-M L H Stable (NE.).