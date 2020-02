North American Maiden Winners February 22

Afleet Express–Silver Rush by Shamrock Ridge; RUSH EXPRESS, f, 3, CT, Mcl 12500, 2-21, 4 1/2f, :53 4/5. B-John D. McKee (WV.).

Bayern–Hundred Acre Wood by Teuflesberg; POT OF HUNNY, f, 3, AQU, Msw, 2-22, 6f, 1:13 3/5. B-Paul Michael Giacopelli MD (NY.).

Cairo Prince–Savvy Hester (G2P$290,219), by Heatseeker (IRE); KISS TODAY GOODBYE, c, 3, SA, Msw, 2-22, 1m, 1:37 1/5. B-Debmar Stables (KY.). $150,000 ’18 KEEJAN.

Central Banker–Last Rendezvous by Bates Motel; DESBORDES, f, 3, AQU, Mcl 25000, 2-22, 1m, 1:42 1/5. B-Robert Beller & Shirley Aidekman-Kaye (NY.). $95,000 ’18 FTNAUG. *1/2 to Rapid Rouge($314,793).

Chitu–Way Pretty by Tabasco Cat; PRETTY CHITU, g, 3, TAM, Mcl 10000, 2-22, 5 1/2f, 1:06 . B-Alan Amato & Mike Galinski (FL.).

Congrats–Deherewego by Dehere; O SERAPHINA, f, 3, OP, Msw, 2-22, 1 1/16m, 1:44 1/5. B-Carolin Von Rosenberg & Mike Yovankin (FL.). $60,000 ’17 KEENOV; $180,000 ’18 KEESEP.

Cowtown Cat–The Lady Waffles ($251,448), by Wavering Monarch; CATABOUT, f, 3, MVR, Msw, 2-22, 6f, 1:13 2/5. B-Mapleton Thoroughbred Farm (OH.).

Curlin–Molly Morgan (G1$882,159), by Ghostzapper; VINTAGE PRINT, c, 3, GP, Msw, 2-22, 1mT, 1:35 2/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $1,800,000 ’18 KEESEP.

Distorted Humor–Might by Arch; TICKLE, f, 3, TP, Msw, 2-21, 6 1/2f, 1:19 3/5. B-Claiborne Farm & Adele B. Dilschneider (KY.).

Flat Out–Jet Set Girl by Unusual Heat; NEVER FOR MONEY, f, 3, GG, Msw, 2-22, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Cole Ranch (CA.). $2,200 ’18 BESOCT.

Flatter–Stay Here by Dehere; GREAT QUEST, g, 3, CT, Mcl 12500, 2-21, 7f, 1:31 1/5. B-Quest Realty (VA.).

Gauntlet–Queen of Mambo by Elusive Quality; QUEEN GIGI, f, 3, DED, Mcl 20000, 2-21, 6 1/2f, 1:23 . B-Mt. Joy Stables Inc (KY.).

Half Ours–Viva Vega by Cobra King; PAPA BRO, g, 3, DED, Msw, 2-21, 5f, :59 2/5. B-Summer Grove Farm, LLC & Terry Gabriel (LA.). $50,000 ’18 ESLYRL. *1/2 to Southern Dude(G3P$320,842).

Kara’s Orientation–Donna’s Sandee by Cryptoclearance; CLEARLY SEEN, f, 3, TAM, Mcl 16000, 2-22, 1m 40y, 1:45 . B-Andrew Stronach (ON.).

Karakontie (JPN)–Talented Tap by Tapit; KADESH, c, 3, SA, Mcl 30000, 2-22, 1m, 1:39 2/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $25,000 ’18 FTKOCT; $35,000 ’18 KEEJAN.

Lea–Tanquerray by Good Journey; UNCONQUERED LEA, c, 3, GP, Msw, 2-22, 1mT, 1:35 3/5. B-Fortuna Ranch Racing LLC & Demetrios Shelie Xanthos (CA.). $70,000 2019 OBSJUN.

Liam’s Map–Aqua Regia by Pollard’s Vision; JERRY THE NIPPER, c, 3, AQU, Msw, 2-22, 1m, 1:39 . B-St. Elias Stable, LLC & Peta Ryan (NY.). $310,000 ’17 KEENOV.

Liam’s Map–Kittery Point by Include; LIAM’S POINT, c, 3, GP, Msw, 2-22, 7f, 1:24 1/5. B-Brereton C. Jones (KY.). *1/2 to Sam’s Sister(G1$472,710).

Make Reservations–Battery Operated by Jump Start; GATOR POSSE, c, 3, TAM, Mcl 16000, 2-22, 1 1/16mT, 1:42 1/5. B-Bergen Stables (NY.).

Malibu Moon–Monday Valentine by Smart Strike; DEMOCRATIC, c, 3, PRX, Msw, 2-22, 1m, 1:43 1/5. B-C Biscuit Racing and Smart Angle, LLP (PA.). $22,500 ’18 FTMOCT.

McKenna’s Justice–Paid Vacation by Stephen Got Even; MCFANCY, f, 3, SUN, Mcl 8000, 2-21, 6 1/2f, 1:19 . B-McKenna Thoroughbreds LLC (NM.).

Medaglia d’Oro–African Jade by Seeking the Gold; JADE D’ORO, f, 3, HOU, Msw, 2-21, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Clearsky Farms (KY.). *1/2 to Lord Nelson(MG1$958,271).

Moonshine Mullin–Key Appeal by Successful Appeal; SHOOT ME STRAIGHT, f, 3, OP, Mcl 20000, 2-22, 6f, 1:13 . B-Cedar Run Farm LLC (AR.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Munnings–She’ll Heir by Wildcat Heir; IKEISGREAT, c, 3, GP, Msw, 2-22, 5f, :57 2/5. B-Buck Pond Farm, Inc. (KY.). $80,000 2019 OBSAPR.

Partner’s Hero–Sack of Rubies by Unbridled Jet; SPOT OF GOLD, g, 3, PEN, Mcl 16000, 2-22, 6f, 1:12 2/5. B-Robin H Perry (PA.).

Point of Entry–Bauhaus Bourbon by Behrens; HONEY BOURBON, f, 3, TP, Mcl 7500, 2-21, 1m, 1:42 1/5. B-Delehanty Stock Farm (NY.).

Quality Road–Eloquently (GB) by Dansili (GB); BEST CHANCE, c, 3, SA, Mcl 75000, 2-21, 1mT, 1:36 3/5. B-Michael Talla (KY.).

Shadow Hawk–Lovesablumin by Blumin Affair; LOVESAFLYIN, f, 3, FON, Msw, 2-22, 4f, :47 1/5. B-Terrell M. Hemmer (NE.).

Tale of Ekati–Running Lady by El Corredor; ZOLA, f, 3, FG, Msw, 2-22, a1mT, 1:40 4/5. B-Aleta C. Overby (LA.). $7,000 ’18 OBSJAN.

Temple City–Cup Racer by Value Plus; SPIDER LEGS, f, 3, FG, Msw, 2-22, a5 1/2fT, 1:05 2/5. B-Orange Grove Thoroughbreds, Inc. (LA.). $5,000 ’18 ESLYRL.

Wicked Strong–Soonerette by Master Command; A WICKED WILDCAT, f, 3, TP, Mcl 30000, 2-22, 1m, 1:40 . B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $3,500 ’18 KEESEP.

Brave Dave–Beautiful Spy by Many a Wish; RIVER KING, g, 4, DED, Mcl 10000, 2-21, 6 1/2f, 1:23 3/5. B-Joseph Tosterud (LA.). $2,200 ’17 ESLYRL. *1/2 to See I A(SW$343,232).

Brilliant Speed–Sharon Shooklee by Stormy Atlantic; DRIVER’S LICENSE, f, 4, PRX, Mcl 10000, 2-22, 6f, 1:16 . B-E J Sukley Thoroughbreds LLC (KY.). $9,500 ’17 KEEJAN; $3,500 2019 FTKFEB.

Cairo Prince–Seattle Grey by Friends Lake; WATCH CAIRO, g, 4, SUN, Mcl 12500, 2-22, 1m, 1:37 3/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $12,500 2019 FTKHRA. *1/2 to Divine Miss Grey(G2$934,372).

Exchange Rate–Muirneen by Dynaformer; GLOBAL EXCHANGE, f, 4, FON, Msw, 2-22, 4f, :46 4/5. B-Sierra Farm (KY.). $90,000 ’17 KEESEP; $2,500 2019 KEENOV.

First Samurai–Quicaria by Unbridled’s Song; SHAQ JACK, g, 4, FG, Mcl 10000, 2-22, 1m, 1:42 1/5. B-Georgia Farms Inc (LA.). $15,000 ’17 ESLYRL.

More Than Ready–Four Gifts (MG3$640,068), by Even the Score; MORE THAN STATURE, g, 4, HOU, Mcl 5000, 2-21, 7f, 1:26 2/5. B-Barry Becker & Judith Becker (KY.). $6,500 ’17 FTKOCT; $17,000 2018 FTMMAY.

Nonios–Schickeria by Trajectory; NONPLUSULTRA, g, 4, PEN, Mcl 7500, 2-21, 6f, 1:12 4/5. B-Clayborn Farm (ON.). C$3,500 ’16 ONTNOV; C$14,000 ’17 ONTAUG.

Northern Afleet–Can You Talk by Tale of the Cat; TRASHTALKINYANKEE, c, 4, OP, Mcl 25000, 2-22, 6f, 1:10 4/5. B-Stonehaven Steadings (KY.). $30,000 ’17 KEESEP.

Notional–Getem Hoochie by Tricky Fun; NO MO HOOCH, g, 4, HOU, Msw, 2-21, 5fT, :59 1/5. B-Georgie Stuart (OK.).

Quality Road–Turns My Head (IRE) by Montjeu (IRE); CATCH THE EYE, f, 4, SA, Msw, 2-22, 1 1/8mT, 1:49 3/5. B-Mrs. Jerry Amerman (KY.).

Richard’s Kid–Lady Katfish by Exchange Rate; LADY OF PERCEPTION, f, 4, GG, Mcl 25000, 2-22, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-DP Racing (CA.).

Star Guitar–Desert Rose Drive by A.P. Indy; STARS FOREVER, f, 4, DED, Msw, 2-22, 5f, 1:00 . B-Brittlyn Inc. (LA.).

Street Sense–Empress of Midway by Empire Maker; SNEADS, c, 4, AQU, Mcl 20000, 2-22, 1m, 1:41 4/5. B-Joe Jr. B. Mulholland, John P. Mulholland & Karen Mulholland (KY.). $90,000 ’17 FTKOCT.

Bernardini–La Milanesa by Mr. Greeley; START WITH YES, g, 5, LRL, Mcl 25000, 2-22, 1m, 1:40 . B-Sagamore Farm (MD.). *1/2 to Ginger N Rye(MSW$296,973).